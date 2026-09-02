ผู้โดยสารร้องเรียน เรียกรถแอปดัง เจอหน้าผีแปะอยู่หลังเบาะ เหมือนฝันร้าย
ผู้โดยสารร้องเรียน เรียกรถแอปดัง เจอหน้าผีแปะอยู่หลังเบาะ เหมือนฝันร้าย แจ้งทางฝ่ายบริการลูกค้าไปแล้ว ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงสภาพรถ
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ยังไม่ระบุตัวตน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ฉันเรียกรถ คันนี้ แล้วเจอประสบการณ์เหมือนฝันร้ายเลยค่ะ ตอนนั้นฉันรีบมาก เลยจำเป็นต้องนั่งไปอยู่ดี แต่ฉันอดคิดไม่ได้เลยว่า ถ้าเป็นผู้หญิงหรือเด็กที่เรียกรถคันนี้ตอนกลางคืนจะเป็นยังไง ฉันร้องเรียนไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าแล้ว แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ใส่ใจเลยค่ะ” พร้อมลงท้ายด้วยว่า “รู้สึกเศร้า”
โดยโพสต์ดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม และมีการตั้งคำถามถึงสภาพรถยนต์ที่โดนโทรมด้วยว่า สามารถวิ่งได้หรือไม่
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพจเฟซบุ๊กของบริการเรียกรถดังกล่าว ยังไม่มีการแถลงอย่างใด นอกจากนี้ทางสำนักข่าว TheThaiger ได้ติดต่อสอบถามแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจงกลับมาแต่อย่างใด
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