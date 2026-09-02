พัทยา ชี้แจงไม่สั่งห้ามเข้าพื้นที่ “ซอย 6” กำลังพลสหรัฐฯใช้บริการได้ตามปกติ
พัทยา โต้ข่าวโดนกำลังพลสหรัฐฯแบน ผู้ประกอบต้อนรับตามปกติ ภายใต้ข้อกำหนด เช่นห้ามเข้าสถานบันเทิงหลังพระอาทิตย์ตก
เพจ PR PATTAYA ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมืองพัทยายินดีต้อนรับ ชี้แจงไม่สั่งห้ามเข้าพื้นที่ “ซอย 6” สถานประกอบการและประชาชนยังใช้พื้นที่ได้ตามปกติ
เมืองพัทยาขอชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังพลสหรัฐฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ในช่วงพักผ่อนขึ้นฝั่ง ไม่ใช่คำสั่งห้ามหรือการแบนพื้นที่ของเมืองพัทยา โดยประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และดำเนินกิจการได้ตามปกติ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทาง เป็น มาตรการและระเบียบของฝ่ายสหรัฐฯ ที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเอง เพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่ง ซึ่งในบางสถานที่ มีทั้งห้ามโดยเด็ดขาด อาทิเช่น ร้านกัญชา หรือกิจกรรมทางน้ำ อาทิเช่น การขี่เจ็ทสกี หรือ กิจกรรมแพลากร่ม โดยในส่วนของการเดินทางไปเกาะล้านยังสามารถทำได้ปกติ และในสถานบันเทิง บางพื้นที่ จะห้ามเข้า เฉพาะช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตก ส่วนเมืองพัทยามีหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**ทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองพัทยายังคงให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการใช้พื้นที่ได้ตามปกติ เมืองพัทยาพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐฯ และดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
เมืองพัทยาขออภัยในข้อความหรือข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และขอขอบคุณประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่”
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