อ.ปานเทพ เปิดหลักฐานใหม่ “ขวัญ อุษามณี” ใส่ชุดสีชมพู ถูกแอบอ้างเป็นเรือ “แตงโม”
อ.ปานเทพ เปิดหลักฐานใหม่ “ขวัญ อุษามณี” ใส่ชุดสีชมพู ถูกแอบอ้างเป็นเรือ “แตงโม” เตรียมเข้าแจ้งความกระติก นำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวน
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดหลักฐานใหม่สืบเนื่องจากคดีแตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ดาราสาวตกน้ำเสียชีวิต เมื่อปี 2565 ซึ่งยังเป็นคดีที่มีข้อสงสัยจากประชาชนอยู่นั้น
โดย อ.ปานเทพ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “4 ปีผ่านไป เพิ่งได้ภาพหลักฐานยืนยัน ขวัญ อุษามณี อยู่ในเรืออีกลำในคืนเดียวกัน โดยในเรือลำดังกล่าวมีคนบนเรือ 6 คน และขวัญ อุษามณี ใส่ชุดสีชมพูเหมือนแตงโม ไปถ่ายภาพที่หน้าสะพานพระราม 8 ในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเวลา 20.32 น.
แต่ถูกกระติกแอบอ้างไปเป็นเรือแตงโมในสำนวน ขวัญ อุษามณีเมื่อทราบความจริงว่ามีการแอบอ้าง จึงให้ความร่วมมือเต็มที่ พร้อมจะไปเป็นพยานให้กับคุณแม่แตงโม ที่จะแจ้งความกระติก ในข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวน ในเช้าวันนี้ วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ที่ สภ.นนทบุรี”
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ อ.ปานเทพ ได้โพสต์ข้อความอีกชุดว่า “ขอบคุณ น้องขวัญ อุษามณี ที่ให้เกียรติมาเยือนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ร่วมคืนความยุติธรรมให้น้องแตงโม และจะไปร่วมเป็นพยานในคดีที่คุณแม่แตงโมแจ้งความกระติก ในฐานะที่ขวัญ อุษามณี อยู่เรืออีกลำหนึ่ง ที่ถูกนำไปแอบอ้างอยู่ในสำนวน คุณแม่แตงโมแจ้งความกระติก ในข้อหา อ้าง/นำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวน วันพรุ่งนี้ วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 10:00 น. ที่ สภ. นนทบุรี”
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