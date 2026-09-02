รองประธานสาวแบงก์ออฟอเมริกา ถูกผู้ป่วยจิตเวชแทงดับกลางไทมส์สแควร์
เอริน เพียนเซนติ รองประธานสาวแบงก์ออฟอเมริกา ถูกผู้ป่วยจิตเวชแทงดับกลางไทมส์สแควร์ ขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกวิสามัญดับ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า นาง เอริน เพียนเซนติ รองประธานในหน่วยงานด้านการคัดเลือกธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์แบงก์ออฟอเมริกา (BofA) วัย 32 ปี ถูกแทงเสียชีวิตใจกลางไทมส์สแควร์ ในเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีชาย 68 ปี ที่ไม่ได้ระบุชื่อถูกแทงด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันชายคนดังกล่าวอาการทรงตัว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่วิสามัญหญิงวัย 49 ปี ทราบชื่อคือ พาเมล่า ซิสเนโร ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธอคือผู้ก่อเหตุ หลังจากที่เธอถือมีดขนาดใหญ่สองเล่ม และพุ่งตรงไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจยิงตอบโต้ จากการตรวจยังพบด้วยว่าเธอมีเอกสารแสดงตัวว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช
นอกจากนี้ตำรวจยังระบุด้วยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นการโจมตีแบบสุ่ม และผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้ยั่วยุผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด
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