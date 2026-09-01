“กัน จอมพลัง” งัดหลักฐานโต้ “ดร.ธนกฤต” ยันพยายามติดต่อ “พี่หนุ่ม” แล้ว
กัน จอมพลัง งัดหลักฐานโต้ ดร.ธนกฤต หลังบอกว่า พี่หนุ่ม โทรหาตั้งหลายครั้ง แต่ไม่ตอบ ยืนยันพยายามนัดแล้ว ยอมรับวันที๋โดนทัวร์ลงดิ่งหนักมาก
จากที่เพจซ้อเปา ได้โพสต์ข้อความเปิดเผยปมขัดแย้งระหว่าง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดังและ กัน จอมพลัง ซึ่ง ดร.ธนกฤต เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวคร่าวๆว่า “เรื่องนี้เริ่มจากช่วง “ศึกวันกรรชัย” ซึ่งตอนนั้นกันกำลังมีประเด็นกับ “เสือ ดุสิต” และหนุ่มได้พูดแซวกลางรายการว่า จะจัดให้ทั้งคู่มาเจอกันบนเวที ฝั่งหนุ่มมองว่าเป็นเพียงมุกหยอก ไม่มีเจตนาไม่ดี แต่กันกลับรู้สึกไม่โอเคกับคำพูดดังกล่าว
– ธนกฤตเล่าว่าเมื่อหนุ่มรู้ว่ากันไม่สบายใจ ก็พยายามโทรหาและส่งข้อความไปขอโทษ พร้อมอธิบายเจตนา เพื่อพยายามเคลียร์ใจหลายครั้ง แต่ทางตัวกันยังไม่พร้อมคุย เรื่องจึงค้างอยู่แบบนั้น
– จนช่วงหลังหนุ่มยังพยายามหาคนช่วยต่อสายให้หลายครั้ง แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ยังไม่ได้พูดกันตรงๆ”
ล่าสุด กัน จอมพลัง ได้ออกมาชี้แจงระบุว่า “พี่ธนกฤตให้สัมภาษณ์ว่า ได้คุยกับพี่หนุ่มตลอด พี่หนุ่มพยายามจะคุยกับผมและโทรมาเพื่อขอโทษผม
วันที่เกิดเรื่อง พี่หนุ่มต่อสายหาผม ตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศ คำแรกที่พี่หนุ่มพูดคือ กันเมียร้องไห้ฮือๆเลยหรรอ และวันนั้นพี่หนุ่มไม่ได้ขอโทษผมครับ มีแต่บอกว่าพี่ไม่ได้พูดแบบนั้น แซวเล่น แต่คืนที่เกิดเรื่องภรรยาผมร้องไห้ เพราะทำไมถึงพูดออกสื่อให้ผมไปต่อยกับคนแบบนั้น ไม่ช่วยเราแต่ออกแบบนี้ทัวร์ลงผมหนัก ตอนนั้นความรู้สึกมันดิ่งมากเพราะมันเกิดจากคนที่รักมากแต่ต้องเลียแผลตัวเอง ยังมีเรื่องเพจอีกแต่ไว้ก่อนครับ
ส่วนที่บอกว่าผมไม่ตอบรับอะไรพี่หนุ่มเลย ผมเคยพยายามนัดพี่หนุ่ม 2 ครั้ง แต่พี่หนุ่มไม่ว่างครับ อยากให้พี่ให้ข้อมูลทั้ง 2 ด้านอย่างถูกต้องครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทนายตั้ม” ฝากนักข่าวถาม “กัน จอมพลัง” ถึง “กลุ่ม 12” บอกมีคนฝันอยากเป็นนายก
- กัน จอมพลัง หมายถึงใคร? ที่เคยช่วยเคลียร์ปัญหา ตอนโดนฟ้องให้ ถาม “พี่ยังจำได้ไหม”
- “กัน จอมพลัง” ยืนยันไม่เคยขอให้หยุดแฉ เตือนใส่ร้ายคนมั่วๆต้องรับผิดชอบคำพูดด้วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: