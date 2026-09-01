วอลเลย์บอล

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 17:15 น.
เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

รายชื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น พรพรรณ เกิดปราชญ์ รับบทกัปตันทีม นำทัพร่วมกับ ชัชชุอร อัจฉราพร พิมพิชยา และปิยะนุช

เปิดรายชื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 “ไอจิ–นาโกยา 2026” ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมชุดนี้มีนักกีฬา 12 คน ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร

รายชื่อวอลเลย์บอลหญิงไทย เอเชียนเกมส์ 2026

ตัวเซต

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  1. พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม
  2. ณัฏฐณิชา ใจแสน

บีหลัง

  1. พิมพิชยา ก๊กรัมย์
  2. อัจฉราพร คงยศ

หัวเสา

  1. ชัชชุอร โมกศรี
  2. ศศิภาพร จันทวิสูตร
  3. วริศรา สีทาเลิศ

บอลเร็ว

  1. ทัดดาว นึกแจ้ง
  2. แก้วกัลยา กมุลทะลา
  3. กัญญารัตน์ ขุนเมือง

ตัวรับอิสระ

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  1. กัลยรัตน์ คำวงษ์
  2. ปิยะนุช แป้นน้อย

หัวหน้าผู้ฝึกสอน

เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

ไทยอยู่กลุ่ม C เอเชียนเกมส์ 2026

ผลการจับสลากแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 จัดให้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับ ไชนีส ไทเป, คีร์กีซ;สถาน และมองโกเลีย ส่วนการแข่งขันประเภทหญิงมีกำหนดระหว่างวันที่ 16–22 กันยายน 2569

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โปรแกรมรอบแรกของทีมชาติไทย มีดังนี้

  • 16 กันยายน 2569 ไทย พบ มองโกเลีย
  • 17 กันยายน 2569 คีร์กีซสถาน พบ ไทย
  • 18 กันยายน 2569 ไทย พบ ไชนีส ไทเป

ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นวันที่ 4 กันยายน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองฟูกูโอกะและปรับตัวกับสภาพแวดล้อม ก่อนเดินทางเข้าสู่พื้นที่แข่งขัน

ทีมชาติไทยลงแข่งขันรายการนี้ในฐานะเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ครั้งก่อน และเพิ่งสร้างผลงานคว้าแชมป์เอเชีย 2026 พร้อมรับสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 17:15 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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