เทคโนโลยี

เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 17:00 น.
เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

คนที่ติดตั้งส่วนขยายบน Google Chrome หรือ Microsoft Edge ควรตรวจรายชื่อที่อยู่ในเครื่อง หลัง Socket Threat Research เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ว่า พบส่วนขยาย 19 ตัวเชื่อมโยงกับมัลแวร์ที่สามารถขโมยรหัสผ่าน ข้อมูลบัญชี ประวัติการเข้าเว็บไซต์ และข้อมูลกระเป๋าคริปโตได้ โดยแบ่งเป็นส่วนขยาย Chrome 18 ตัว และ Edge 1 ตัว

ความเสี่ยงไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่เพิ่งติดตั้งส่วนขยายแปลก ๆ เพราะ 5 ใน 19 ตัวเคยเป็นส่วนขยายปกติที่มีผู้ใช้งานอยู่แล้ว ก่อนผู้โจมตีซื้อกิจการจากเจ้าของเดิมและปล่อยเวอร์ชันใหม่ที่เพิ่มโค้ดอันตรายเข้าไป ส่วนอีก 14 ตัวถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้โจมตีเอง

Chrome อัปเดตส่วนขยายเป็นเวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติตามปกติ ผู้ใช้ที่ติดตั้งส่วนขยายไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังปลอดภัยจึงอาจได้รับเวอร์ชันอันตรายในภายหลังโดยไม่ต้องกดติดตั้งใหม่ Socket มองว่าวิธีซื้อส่วนขยายที่มีฐานผู้ใช้อยู่แล้วเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญของแคมเปญนี้

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มัลแวร์ไม่ได้ขโมยแค่คริปโต

มัลแวร์ไม่ได้ขโมยแค่คริปโต

Socket เรียกแคมเปญนี้ว่า Superior และพบความเชื่อมโยงด้านเทคนิคกับกิจกรรมที่มีร่องรอยย้อนหลังถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ส่วนเวอร์ชันอันตรายของส่วนขยายชุดล่าสุดถูกเผยแพร่ในช่วง 6 เดือนก่อนรายงานวันที่ 27 สิงหาคม 2569

เมื่อส่วนขยายทำงาน มันสามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ควบคุมของผู้โจมตีผ่าน WebSocket เพื่อรับคำสั่งและดาวน์โหลดโมดูลเพิ่มเติม จากนั้นพยายามลดการป้องกัน Content Security Policy ของเว็บไซต์ ก่อนฉีด JavaScript เข้าไปทำงานบนหน้าเว็บที่ผู้ใช้กำลังเปิด

Socket พบโมดูลอันตราย 16 ชนิด ในการตรวจสอบ ไม่ใช่มัลแวร์เพียงฟังก์ชันเดียว ผู้โจมตีสามารถเลือกส่งโมดูลที่เหมาะกับเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ต้องการขโมยได้

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เข้าเว็บ Wallet ก็อาจเจอปุ่มที่ถูกสวมรอย

หนึ่งในโมดูลตรวจจับกระเป๋าคริปโตบนเครือข่าย EVM, Solana และ Tron จากนั้นเข้าแทรกแซงปุ่ม Connect Wallet และ Swap บนเว็บไซต์ เพื่อเปลี่ยนขั้นตอนเชื่อมต่อหรืออนุมัติธุรกรรมให้ทำงานตามคำสั่งของผู้โจมตี

อีกโมดูลโจมตีผู้ใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตโดยเฉพาะ เมื่อผู้ใช้เปิดเว็บไซต์ Ledger หรือ Trezor มัลแวร์สามารถสร้างหน้าปลอมเลียนแบบขั้นตอนอัปเดตหรือกู้คืน Wallet และหลอกให้กรอก Recovery Phrase 12, 18 หรือ 24 คำ ก่อนส่งข้อมูลออกไปยังผู้โจมตี

หาก Recovery Phrase หลุด ผู้โจมตีสามารถนำชุดคำไปสร้าง Wallet เดียวกันบนอุปกรณ์อื่นได้ การถอนส่วนขยายหรือเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีเว็บไซต์จึงไม่ทำให้ Recovery Phrase ชุดเดิมกลับมาปลอดภัย

ตัวเดียวมีพื้นที่เสี่ยงราว 80,000 คน

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Coinbase Binance MetaMask ก็อยู่ในเป้าหมาย

มัลแวร์ยังสามารถอ่านข้อมูลจากแท็บที่ผู้ใช้ล็อกอินอยู่ เช่น Cookies, Authorization Token, ข้อมูลบัญชี และยอดคงเหลือ โดย Socket พบโมดูลที่มุ่งเป้าไปยัง Coinbase, Binance, Kraken, OKX, MEXC, KuCoin, Bybit และ MetaMask

ความสามารถของ Superior ยังขยายไปถึงช่องกรอกข้อความ อีเมล และรหัสผ่านบนเว็บไซต์ทั่วไป โมดูลที่ Socket เรียกว่า superior-grabber สามารถติดตามข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ลงในช่องต่าง ๆ และส่งออกไปเป็นชุดตามช่วงเวลา

นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบโมดูลสำหรับขโมย Access Token และข้อมูลธุรกิจบน Facebook โจมตี Session ของ LinkedIn ส่งประวัติการเข้าเว็บไซต์ออกไป และสร้างหน้าอัปเดต Chrome ปลอมในรูปแบบ ClickFix เพื่อหลอกให้ผู้ใช้คัดลอกคำสั่งของผู้โจมตีไปวางและรันบนคอมพิวเตอร์เอง

ตัวเดียวมีพื้นที่เสี่ยงราว 80,000 คน

ส่วนขยายที่ Socket มองว่ามีพื้นที่เสี่ยงกว้างที่สุดคือ Enable Right Click & Copy — Smart Unlock + OCR ซึ่งเดิมพัฒนาโดยผู้สร้างที่ถูกต้อง ก่อนเปลี่ยนเจ้าของในภายหลัง

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ตอนที่เริ่มมีฟังก์ชันอันตราย ส่วนขยายเวอร์ชัน Chrome มีผู้ใช้ประมาณ 70,000 คน ขณะที่เวอร์ชันที่ใช้มัลแวร์ชุดเดียวกันบน Edge มีผู้ใช้อีกประมาณ 10,000 คน รวมพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบราว 80,000 คน

อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 80,000 คน ไม่ได้หมายความว่ามีผู้ติดมัลแวร์ยืนยันแล้วครบทุกคน เพราะ Socket ระบุเองว่าไม่ใช่ผู้ใช้ทั้งหมดจะต้องได้รับเวอร์ชันอันตราย เป็นเพียงจำนวนฐานผู้ใช้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ

เช็กรายชื่อ 19 ส่วนขยายอันตราย

Socket แบ่งส่วนขยายที่พบออกเป็น 2 กลุ่ม

5 ส่วนขยายที่ถูกซื้อจากเจ้าของเดิม ก่อนพบเวอร์ชันฝังมัลแวร์

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  • Enable Right Click & Copy — Smart Unlock + OCR
  • RapidLens – Google Lens for Screen Search & Images
  • QuickLens – Search Screen with Google Lens
  • Password Protect PDF
  • Allow Copy – Select & Enable Right Click สำหรับ Microsoft Edge

14 ส่วนขยายที่ Socket ระบุว่าผู้โจมตีสร้างขึ้นเอง

  • PixelCheck
  • Creative Library – Ad Spy Tool
  • Website Traffic Checker: MirrorSphere SEO Stats
  • Site Signal – Website Traffic & SEO Checker
  • SEO Pulse Pro – Website Traffic & SEO Analyzer
  • Private Crypto News Reader
  • Blockfolio: Address Monitor
  • Crypto Rates & Fiat Converter
  • Crypto Alerter: Price Alarms & Volatility Warnings
  • DeFi Pulse Tracker
  • Crypto Price Badge: Quick Glance
  • Multi-Chain Explorer
  • LedgerLook: Wallet Checker
  • Meta & Facebook Ad Library Spy — Save Ads, Finder, Downloader | FeedX-Ray

ลบออกอย่างเดียวอาจยังไม่พอ

ลบออกอย่างเดียวอาจยังไม่พอ

เมื่อ BleepingComputer เผยแพร่รายงานวันที่ 30 สิงหาคม ส่วนขยาย Chrome ที่ Socket ตรวจพบไม่เหลืออยู่ใน Chrome Web Store แล้ว แต่การถูกถอดออกจาก Store ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลของคนที่เคยใช้เวอร์ชันอันตรายจะกลับมาปลอดภัยทันที

ส่วนฝั่ง Microsoft Edge นั้น Socket ระบุ ณ วันที่เผยแพร่รายงาน 27 สิงหาคมว่า เวอร์ชัน Edge ที่เกี่ยวข้องยังเปิดให้ใช้งานและยังส่งมัลแวร์อยู่ โดยผู้โจมตีเพิ่งออกอัปเดตเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เพื่อเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ควบคุม หลังเวอร์ชัน Chrome ถูกตรวจพบ

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ข้อมูลนี้เป็นสถานะ ณ วันที่ Socket ตรวจสอบ จึงไม่ควรตีความว่าเวอร์ชัน Edge ยังอยู่ใน Store จนถึงปัจจุบันโดยไม่ได้ตรวจสอบสถานะล่าสุดอีกครั้ง

เคยติดตั้ง ต้องทำอะไรทันที

เคยติดตั้ง ต้องทำอะไรทันที

ผู้ใช้ Chrome สามารถพิมพ์ chrome://extensions ในช่อง Address Bar หรือเข้าเมนู Extensions > Manage extensions เพื่อตรวจรายชื่อส่วนขยายที่ติดตั้งอยู่ Google ระบุว่าสามารถกด Remove เพื่อลบส่วนขยายที่ไม่ต้องการได้จากหน้านี้โดยตรง

สำหรับ Microsoft Edge ให้เปิดเมนู Extensions > Manage Extensions จากนั้นตรวจรายชื่อและกด Remove หากพบส่วนขยายที่ต้องการถอนออก Microsoft มีขั้นตอนนี้อยู่ในคู่มืออย่างเป็นทางการ

หากเคยติดตั้งส่วนขยายในรายชื่อ 19 ตัว โดยเฉพาะในช่วงที่มีเวอร์ชันอันตราย BleepingComputer แนะนำให้ถือว่าข้อมูล Login มีโอกาสถูกเปิดเผย และเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีที่เคยใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ หากบริการรองรับการออกจากระบบอุปกรณ์อื่นหรือยกเลิก Session เดิม ก็ควรทำควบคู่กัน

ควรเปิดระบบยืนยันตัวตนสองขั้นตอน หรือ 2 Step Verification ในบัญชีสำคัญ เพื่อเพิ่มการป้องกันหากรหัสผ่านถูกขโมยไปแล้ว

ผู้ถือคริปโตที่เคยกรอก Recovery Phrase ผ่านหน้าเว็บระหว่างที่มีส่วนขยายเหล่านี้อยู่ในเครื่องต้องระวังมากกว่าเดิม BleepingComputer แนะนำให้ย้ายสินทรัพย์ไปยัง Wallet ที่สร้างขึ้นใหม่ เพราะ Recovery Phrase ที่ถูกส่งออกไปแล้วไม่สามารถทำให้เป็นความลับอีกครั้งด้วยการลบส่วนขยาย

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แหล่งข่าวอ้างอิง : Socket Threat Research: 19 Chrome and Edge Extensions Deliver a Wallet Drainer and Credential-Stealing Payloads, BleepingComputer: Chrome Web Store extensions caught stealing crypto, browser data, Google Chrome Help: Install and manage extensions, Microsoft Support: Microsoft Edge Extensions FAQ

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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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