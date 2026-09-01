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หาม “บังแจ็ค” ส่งห้องฉุกเฉิน ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ห่วงหนัก ติดต่อยากมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 17:36 น.
บังแจ็ค ติดเชื้อในกระแสเลือด หามส่งห้องฉุกเฉิน

เกิดอะไรขึ้น? “บังแจ็ค” ถูกหามส่งห้องฉุกเฉินด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เพจเฟซบุ๊กเผยติดต่อยากลำบาก ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 บังแจ็ค ถูกหามตัวส่งห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน เนื่องจากตรวจพบภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หลังจากเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาเคยขาดการติดต่อไป ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก CSI LA เผยว่า เขาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและบังคับใช้กฎหมายศุลกากร (ICE) จับกุมตัว

เพจเฟซบุ๊ก Bung Jack ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งสถานการณ์ให้ผู้ติดตามได้รับทราบระบุว่า ขอส่งกำลังใจให้บังแจ็คถูกหามส่งห้องฉุกเฉินด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบทันที เนื่องจากตอนนี้การติดต่อทำได้ค่อนข้างยากลำบากมาก

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“ล่าสุด! บังแจ็คถูกหามส่งห้องฉุกเฉิน ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ถ้ามีอัปเดตจะรีบแจ้งให้ทราบครับ” และ “ตอนนี้รออัพเดทนะครับ เนื่องจากการติดต่อยากลำบากมากครับ”

หลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ห่วงใยและอวยพรขอให้บังแจ็คปลอดภัยจากอาการป่วยครั้งนี้ ขณะที่หลายคนต่างแสดงความตกใจและสงสัยถึงสาเหตุของการติดเชื้อ

“ขอให้บังแจ็คปลอดภัยนะคะ”

“ขอให้ปลอดภัยนะคะ”

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“โรคนี้แทบจะเป็นโรคร้ายแรงเฉพาะบางกลุ่มค่ะ เป็นปุ๊บเสียชีวิตเลย ขอให้ปลอดภัยนะคะ”

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมถึงสาเหตุและอาการล่าสุด ชาวโซเชียลต้องรอติดตามการอัปเดตอาการจากทางเพจอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมีการรายงานให้ทราบต่อไป

บังแจ็ค ถูกหามส่งห้องฉุกเฉิน
ภาพจาก Facebook : Bung Jack
ชาวเน็ตส่งกำลังใจ บังแจ็ค ถูกหามส่งห้องฉุกเฉิน
ภาพจาก Facebook : Bung Jack

บังแจ็ค

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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