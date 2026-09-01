หาม “บังแจ็ค” ส่งห้องฉุกเฉิน ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ห่วงหนัก ติดต่อยากมาก
เกิดอะไรขึ้น? “บังแจ็ค” ถูกหามส่งห้องฉุกเฉินด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เพจเฟซบุ๊กเผยติดต่อยากลำบาก ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 บังแจ็ค ถูกหามตัวส่งห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน เนื่องจากตรวจพบภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หลังจากเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาเคยขาดการติดต่อไป ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก CSI LA เผยว่า เขาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและบังคับใช้กฎหมายศุลกากร (ICE) จับกุมตัว
เพจเฟซบุ๊ก Bung Jack ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งสถานการณ์ให้ผู้ติดตามได้รับทราบระบุว่า ขอส่งกำลังใจให้บังแจ็คถูกหามส่งห้องฉุกเฉินด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบทันที เนื่องจากตอนนี้การติดต่อทำได้ค่อนข้างยากลำบากมาก
“ล่าสุด! บังแจ็คถูกหามส่งห้องฉุกเฉิน ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ถ้ามีอัปเดตจะรีบแจ้งให้ทราบครับ” และ “ตอนนี้รออัพเดทนะครับ เนื่องจากการติดต่อยากลำบากมากครับ”
หลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ห่วงใยและอวยพรขอให้บังแจ็คปลอดภัยจากอาการป่วยครั้งนี้ ขณะที่หลายคนต่างแสดงความตกใจและสงสัยถึงสาเหตุของการติดเชื้อ
“ขอให้บังแจ็คปลอดภัยนะคะ”
“ขอให้ปลอดภัยนะคะ”
“โรคนี้แทบจะเป็นโรคร้ายแรงเฉพาะบางกลุ่มค่ะ เป็นปุ๊บเสียชีวิตเลย ขอให้ปลอดภัยนะคะ”
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมถึงสาเหตุและอาการล่าสุด ชาวโซเชียลต้องรอติดตามการอัปเดตอาการจากทางเพจอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมีการรายงานให้ทราบต่อไป
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