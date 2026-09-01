หาญส์ หิมะทองคำ ปรากฎตัวครั้งแรก หลังมีข่าวป่วยหนัก ปู มัณฑนา กอด-หอมโชว์สื่อ

ปู มัณฑนา ควง หาญส์ หิมะทองคำ ออกสื่อครั้งแรกหลังป่วยหนักเส้นเลือดสมองแตก เผยสุขภาพดีขึ้น ก่อนโชว์หวาน กอด-หอม ให้กำลังใจกันก่อนขึ้นศาล
กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ปู มัณฑนา ซึ่งปัจจุบันมีคดีความติดตัวกว่า 26 คดี ล่าสุดเจ้าตัวมีคิวเดินทางมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ในคดีที่พิธีกรชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา 13 กรรม รวมถึงคดีที่ ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ เป็นผู้ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
โดยการเดินทางมาขึ้นศาลในครั้งนี้ ปู มัณฑนา ควงสามี หาญส์ หิมะทองคำ มาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส นับว่าเป็นการปรากฎตัวต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรก หลังมีรายงานข่าวออมาว่า หาญส์ หิมะทองคำ ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อช่วงปลายปี 2568 และต้องเข้าการผ่าตัดตัดด่วน
หาญส์ หิมะทองคำ ได้เดินมาให้สัมภาษณ์สื่อสั้น ๆ ว่า “ตอนนี้สุขภาพร่างกายดีขึ้นมากแล้ว” ก่อนที่ทาง ปู มัณฑนา จะโชว์ซีนหวานกอดและหอมสามีโชว์สื่อมวลชน ก่อนจะเดินขึ้นศาลไปด้วยกัน
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อ้างอิงจาก : thairath
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