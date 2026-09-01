ข่าว

ผู้ประกันตน เช็คเลย! สถานที่เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ผ่านแอปฯ-เว็บไซต์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 17:09 น.

ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน-นายจ้าง ตรวจสอบ สถานที่เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม วันที่ 27 กันยายน 2569 ผ่านแอปฯ-เว็บไซต์

สำนักงานประกันสังคม โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 (เวลา 08.00 – 16.00 น.) โดยรายละเอียดและวิธีการตรวจสอบถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม มีดังต่อไปนี้

ช่องทางการตรวจสอบ

  • สแกน QR Code เพื่อไปที่ลิงก์ www.sso.go.th/sbe2/
  • ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus

ขั้นตอนการตรวจสอบ

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/sbe2/
  • เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิก “ถัดไป”
  • กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลือก “หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นหมายเลขที่ข้าพเจ้าครอบครองหรือได้รับอนุญาตให้ใช้” จากนั้นคลิก “ขอรหัส OTP”
  • กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ และระบบจะแสดงผลสถานที่เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม

สำหรับกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล ให้ตรวจทานเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดให้ตรงกับหน้าบัตรก่อนเป็นอันดับแรก เพราะข้อมูลที่ไม่ตรงแม้เพียงจุดเดียว ระบบจะแจ้งว่าไม่พบเช่นเดียวกับกรณีไม่มีรายชื่อ หากยืนยันว่ากรอกถูกต้องแล้วยังไม่พบ โปรดติดต่อสายด่วน 1506 กด 1 หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก

โฆษณา

ในวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้น เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนและยังไม่หมดอายุ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์หน้าผลการตรวจสอบนี้ไปแสดง และต้องไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งตามที่ระบบแสดงเท่านั้น เนื่องจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิถูกจัดแยกไว้ตามหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กด 9 (ตลอด 24 ชม.) หรือ ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.ลต.) โทรศัพท์ 0 2956 2929 ในวันและเวลาราชการ

ประกันสังคม เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
FB/ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ประวัติ บังแจ็ค ราชา ไฮเดอร์ ชายมากวีรกรรม หลังเผยแชตหลุดคู่กระติก บันเทิง

เปิดประวัติ บังแจ็ค จากครูสอนภาษา สู่คดีแตงโม ล่าสุดส่งห้องฉุกเฉิน ติดเชื้อในกระแสเลือด

2 นาที ที่แล้ว
บังแจ็ค ติดเชื้อในกระแสเลือด หามส่งห้องฉุกเฉิน ข่าว

หาม “บังแจ็ค” ส่งห้องฉุกเฉิน ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ห่วงหนัก ติดต่อยากมาก

12 นาที ที่แล้ว
เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่ วอลเลย์บอล

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกันตน เช็คเลย! สถานที่เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ผ่านแอปฯ-เว็บไซต์

27 นาที ที่แล้ว
เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต เทคโนโลยี

เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

37 นาที ที่แล้ว
เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย บันเทิง

เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ย. 69 ตรวจหวย

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูก 31 ใบ 186 ล้าน คนเดียวรับเละ 24 ล้าน สลากดิจิทัล 1/9/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย ข่าว

เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้สูงสุด 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ เศรษฐกิจ

ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้ 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง 12 ราศี เดือนกันยายน 2569 พฤหัสทำมุมดีเสาร์ เปิดโอกาสวางรากฐานยาว ดูดวง

ดูดวง 12 ราศี เดือนกันยายน 2569 พฤหัสทำมุมดีเสาร์ เปิดโอกาสวางรากฐานยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฝากถึงคู่กรณี ฝ้าย เรือทอง คนที่เคยค้าขายเสีย ไม่เคยคิดมาหา ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ซัดคู่กรณี ‘ฝ้าย เรือทอง’ ใช้ชีวิตหรู หัวใจทำด้วยอะไร ไม่มาหาผู้สูญเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพจำลองผังงานมหกรรมพืชสวนโลก 2572 ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ข่าว

ครม.เคาะ “พืชสวนโลก 2572” ย้ายไปจัดปากช่อง งบยัง 4.28 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม โพสต์ภาพมือหนุ่มปริศนา จับตาแคปชั่นหวาน คอมเมนต์แซวเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ ข่าว

สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่ปิดช่องทางเจรจา แก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้ พร้อมใช้กฎหมายเคร่งครัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน เตรียมควัก 7 หลักเช่าสถานที่ ข่าว

ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน-ควัก 7 หลักเช่าสถานที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาบัด คืออะไร รู้จักศาสนายิว คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก ข่าว

ชาบัด คืออะไร รู้จักศาสนายิว คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครคือเจ้าของ &quot;เลอรส&quot; รู้จัก เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภรรยาน้ำแข็ง AF7 ข่าว

ใครคือเจ้าของ “เลอรส” รู้จัก เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภรรยาน้ำแข็ง AF7

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย หลุดถาม ทำไมไม่ขายเอง หลังขายของให้ต่ำกว่าต้นทุน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย หลุดปากถาม “ทำไมxึงไม่ขายเอง” สงสัยปมธุรกิจ ขายเองได้เงินเยอะกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนที่รัก ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนที่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ขอเคลม พรรคประชาชนแฉ “TH-AI” ช่วยประหยัดงบแผ่นดิน 1.5 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุม ครม. ดัน 44 โครงการเร่งด่วน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ งบ 1.2 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปาเปิดภาพ &quot;เอย เลอรส-น้ำแข็ง AF7&quot; เที่ยวต่างประเทศ ทวงคำรับปากใช้หนี้ หลังฝ้ายเสียชีวิต ข่าว

ซ้อเปาเปิดภาพ “เอย เลอรส-น้ำแข็ง AF7” เที่ยวต่างประเทศ ทวงคำรับปากใช้หนี้ หลังฝ้ายเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นทท.พฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นทท.พฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 17:09 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ บังแจ็ค ราชา ไฮเดอร์ ชายมากวีรกรรม หลังเผยแชตหลุดคู่กระติก

เปิดประวัติ บังแจ็ค จากครูสอนภาษา สู่คดีแตงโม ล่าสุดส่งห้องฉุกเฉิน ติดเชื้อในกระแสเลือด

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
Back to top button