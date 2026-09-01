ผู้ประกันตน เช็คเลย! สถานที่เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ผ่านแอปฯ-เว็บไซต์
ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน-นายจ้าง ตรวจสอบ สถานที่เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม วันที่ 27 กันยายน 2569 ผ่านแอปฯ-เว็บไซต์
สำนักงานประกันสังคม โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 (เวลา 08.00 – 16.00 น.) โดยรายละเอียดและวิธีการตรวจสอบถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม มีดังต่อไปนี้
ช่องทางการตรวจสอบ
- สแกน QR Code เพื่อไปที่ลิงก์ www.sso.go.th/sbe2/
- ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus
ขั้นตอนการตรวจสอบ
- เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/sbe2/
- เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
- กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิก “ถัดไป”
- กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลือก “หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นหมายเลขที่ข้าพเจ้าครอบครองหรือได้รับอนุญาตให้ใช้” จากนั้นคลิก “ขอรหัส OTP”
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ และระบบจะแสดงผลสถานที่เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม
สำหรับกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล ให้ตรวจทานเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดให้ตรงกับหน้าบัตรก่อนเป็นอันดับแรก เพราะข้อมูลที่ไม่ตรงแม้เพียงจุดเดียว ระบบจะแจ้งว่าไม่พบเช่นเดียวกับกรณีไม่มีรายชื่อ หากยืนยันว่ากรอกถูกต้องแล้วยังไม่พบ โปรดติดต่อสายด่วน 1506 กด 1 หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก
ในวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้น เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนและยังไม่หมดอายุ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์หน้าผลการตรวจสอบนี้ไปแสดง และต้องไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งตามที่ระบบแสดงเท่านั้น เนื่องจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิถูกจัดแยกไว้ตามหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ
ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กด 9 (ตลอด 24 ชม.) หรือ ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.ลต.) โทรศัพท์ 0 2956 2929 ในวันและเวลาราชการ
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