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เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 16:08 น.
เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย

ผลหวยงวด 1 กันยายน 2569 เลขท้าย 2 ตรงกับเลขแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 ของวอลเลย์บอลหญิงไทย ส่วนรางวัลที่ 1 ได้แก่ 417212

ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 สร้างเสียงเฮให้แฟนวอลเลย์บอลและคอหวย เมื่อรางวัลเลขท้าย 2 ตัวออกหมายเลข 04 สอดคล้องกับเลขแห่งความสำเร็จของทัพลูกยางสาวไทย ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4

  • รางวัลที่ 1: 417212
  • เลขหน้า 3 ตัว: 257, 346
  • เลขท้าย 3 ตัว: 136, 740
  • เลขท้าย 2 ตัว: 04
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1: 417211, 417213

ผู้ที่ถือสลากหมายเลขลงท้ายด้วย 04 รับเงินรางวัลฉบับละ 2,000 บาท

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กระแสเลข 04 ถูกนำไปเชื่อมโยงกับผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หลังเอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา

ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมชาติไทยครองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4 ต่อจากปี 2009, 2013 และ 2023 พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

แม้การเชื่อมโยงหมายเลข 04 กับแชมป์สมัยที่ 4 จะเป็นสีสันหลังการออกรางวัล แต่ถือเป็นอีกหนึ่งความบังเอิญที่สร้างความคึกคักในโลกออนไลน์ ท่ามกลางบรรยากาศฉลองความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 16:08 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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