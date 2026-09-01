เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย
ผลหวยงวด 1 กันยายน 2569 เลขท้าย 2 ตรงกับเลขแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 ของวอลเลย์บอลหญิงไทย ส่วนรางวัลที่ 1 ได้แก่ 417212
ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 สร้างเสียงเฮให้แฟนวอลเลย์บอลและคอหวย เมื่อรางวัลเลขท้าย 2 ตัวออกหมายเลข 04 สอดคล้องกับเลขแห่งความสำเร็จของทัพลูกยางสาวไทย ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4
- รางวัลที่ 1: 417212
- เลขหน้า 3 ตัว: 257, 346
- เลขท้าย 3 ตัว: 136, 740
- เลขท้าย 2 ตัว: 04
- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1: 417211, 417213
ผู้ที่ถือสลากหมายเลขลงท้ายด้วย 04 รับเงินรางวัลฉบับละ 2,000 บาท
กระแสเลข 04 ถูกนำไปเชื่อมโยงกับผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หลังเอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมชาติไทยครองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4 ต่อจากปี 2009, 2013 และ 2023 พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
แม้การเชื่อมโยงหมายเลข 04 กับแชมป์สมัยที่ 4 จะเป็นสีสันหลังการออกรางวัล แต่ถือเป็นอีกหนึ่งความบังเอิญที่สร้างความคึกคักในโลกออนไลน์ ท่ามกลางบรรยากาศฉลองความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย
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