เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูก 31 ใบ 186 ล้าน คนเดียวรับเละ 24 ล้าน สลากดิจิทัล 1/9/69
สลากดิจิทัล L6 แอปฯ เป๋าตัง งวด 1 ก.ย. 69 รางวัลที่ 1 ถูก 31 ใบ รวม 186 ล้านบาท ตรวจผลสลาก N3 ที่นี่
ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก ประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว โดยผลรางวัลที่ 1, เลขหน้า และ เลขท้าย มีดังนี้
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 1 กันยายน 2569
- รางวัลที่ 1 : 417212
- เลขหน้า 3 ตัว : 257 346
- เลขท้าย 3 ตัว : 136 740
- เลขท้าย 2 ตัว : 04
- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : 417211 417213
สลากดิจิทัล L6 งวดนี้ รางวัลที่ 1 คือเลข 417212 มีผู้โชคดีถูกรางวัลรวมทั้งหมด 31 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลมหาศาลรวม 186 ล้านบาท แบ่งเป็น
- ถูกรางวัลจำนวน 1 ใบ มีผู้โชคดี 19 คน
- ถูกรางวัลจำนวน 2 ใบ มีผู้โชคดี 1 คน
- ถูกรางวัลจำนวน 3 ใบ มีผู้โชคดี 2 คน
- ถูกรางวัลจำนวน 4 ใบ มีผู้โชคดี 1 คน
ส่วนผลการออกรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก (N3) ประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 มีผลรางวัลดังนี้
- เลขรางวัลสามตรง ได้แก่ 212 รับเงินรางวัล 5,801 บาท
- เลขรางวัลสามสลับหลัก ได้แก่ 122 และ 221 รับเงินรางวัล 2,702 บาท
- เลขรางวัลสองตรง ได้แก่ 04 รับเงินรางวัล 582 บาท
- เลขรางวัลพิเศษ ได้แก่ 212000003860 รับเงินรางวัล 839,705.00 บาท
ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัลและดำเนินการขึ้นเงินรางวัลผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook
สลากงวดหน้าจะเปิดให้เริ่มซื้อได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของวันถัดไปหลังจากวันออกรางวัล โดยเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด
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