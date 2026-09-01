ข่าวต่างประเทศ

อุจาดกลางเมือง สาวนั่งฉี่ลงท่อกลางคาบูกิโจ ฉาวซ้ำ ตร. 3 นายเดินผ่านไร้การตักเตือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 21:12 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 21:13 น.
อุจาดกลางเมือง สาวนั่งฉี่ลงท่อกลางคาบูกิโจ ฉาวซ้ำ ตร. 3 นายเดินผ่านไร้การตักเตือน
ภาพจาก : @Izumi_Sunagawa

คลิปจากย่าน คาบูกิโจ เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ญี่ปุ่น หลังกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงคนหนึ่งนั่งยองบริเวณท่อระบายน้ำริมถนนในช่วงเช้าวันที่ 1 กันยายน 2569 ก่อนมีตำรวจ 3 นายเดินผ่านบริเวณเดียวกันโดยไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับหญิงคนนี้

บัญชี X ชื่อว่า @Izumi_Sunagawa นำคลิปมาแชร์ช่วงสายของวันที่ 1 กันยายน พร้อมระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคาบูกิโจช่วงเช้าวันเดียวกัน และตั้งคำถามว่าทำไมหญิงในคลิปไม่ไปใช้ห้องน้ำแทนการขับถ่ายริมถนน โพสต์ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น

ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นหญิงคนหนึ่งนั่งยองอยู่เหนือท่อระบายน้ำ ขณะที่มีคนเดินผ่านไปมาตามปกติ หลังจากเธอลุกขึ้น มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดคุยด้วย ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกออกจากกัน

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ช่วงท้ายของคลิปกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เมื่อมีตำรวจในเครื่องแบบ 3 นายเดินผ่านบริเวณนั้น แต่จากภาพไม่ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปสอบถามหรือตักเตือนหญิงคนดังกล่าว ชาวเน็ตญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งจึงตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ตาม คลิปเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า ตำรวจทั้ง 3 นายเห็นพฤติกรรมของหญิงคนนี้ตั้งแต่ต้นหรือทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนเดินผ่าน จึงยังสรุปไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่จงใจเพิกเฉยต่อการกระทำดังกล่าว และจากการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ยังไม่พบคำชี้แจงจากตำรวจนครบาลโตเกียวเกี่ยวกับคลิปนี้

นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันตัวตน อายุ หรือสัญชาติของหญิงในคลิป แม้ผู้ใช้โซเชียลบางส่วนจะคาดเดาสัญชาติจากรูปลักษณ์ แต่ไม่มีหลักฐานรองรับ จึงไม่สามารถระบุว่าเธอเป็นชาวญี่ปุ่นหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติได้

คาบูกิโจเป็นย่านสถานบันเทิงขนาดใหญ่ของชินจูกุ และมีตำรวจประจำพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตำรวจนครบาลโตเกียวยังติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยในพื้นที่คาบูกิโจรวม 55 ตัว เพื่อเฝ้าระวังอาชญากรรมและเหตุรบกวนในพื้นที่สาธารณะ

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กระแสล่าสุดจึงไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมของหญิงในคลิปเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงคำถามของผู้ใช้โซเชียลต่อเจ้าหน้าที่ 3 นายที่ปรากฏช่วงท้ายคลิป อย่างไรก็ตาม ต้องรอข้อมูลจากตำรวจญี่ปุ่นเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เห็นเหตุการณ์หรือได้รับแจ้งเรื่องนี้หรือไม่

สาวปัสสาวะกลางญี่ปุ่น
ภาพจาก : @Izumi_Sunagawa

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 21:12 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 21:13 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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