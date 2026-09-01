ครม.เคาะ “พืชสวนโลก 2572” ย้ายไปจัดปากช่อง งบยัง 4.28 พันล้าน
คณะรัฐมนตรีอนุมัติย้ายพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกโคราช 2572 จากป่าโคกหนองรังกา อำเภอคง ไปศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง ชี้เดินทางสะดวก มีที่พักและโรงพยาบาลพร้อม เร่งแจ้ง AIPH ภายใน 4 กันยายนนี้
วันนี้ (1 กันยายน 2569) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 โดยย้ายจากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง ไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การเปลี่ยนสถานที่เป็นไปตามผลศึกษาความคุ้มค่าของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเปรียบเทียบความพร้อมของทั้งสองพื้นที่ในด้านการเดินทาง ระบบสาธารณูปโภค ที่พัก สถานพยาบาล และศักยภาพรองรับผู้เข้าชมงานหลายล้านคน
พื้นที่แห่งใหม่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถนำมาใช้จัดงานได้โดยไม่ต้องซื้อที่ดินเพิ่ม อีกทั้งปากช่องมีถนนมิตรภาพ มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 รถไฟ โรงแรม รีสอร์ต และสถานพยาบาลรองรับอยู่แล้ว จึงช่วยลดภาระลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
กรอบงบประมาณจัดงานยังคงอยู่ที่ 4,281 ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 พร้อมจัดสรรงบกลาง 88.33 ล้านบาท สำหรับออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดการก่อสร้าง และอีก 6 ล้านบาท สำหรับทบทวนความพร้อมและจัดทำเอกสารเสนอพื้นที่แห่งใหม่
เร่งแจ้ง AIPH และขอความเห็นชอบ BIE
รัฐบาลต้องเร่งจัดทำผังแม่บท หรือ Master Plan ตลอดจนแผนบริหารและใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังจบงาน เพื่อให้การลงทุนไม่กลายเป็นสถานที่ร้างเมื่อปิดมหกรรม
ไทยมีกำหนดแสดงความพร้อมของพื้นที่ปากช่องต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ หรือ AIPH ภายในวันที่ 4 กันยายน 2569 ก่อนขอความเห็นชอบจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE ในวันที่ 6 ตุลาคม 2569
งานยังคงใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “International Horticultural Expo 2029 Korat Thailand” และมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2573 รวม 110 วัน ภายใต้แนวคิด “Nature and Greenery: Envisioning the Green Future” หรือ “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว”
โครงการเดิมประเมินว่าจะมีผู้เข้าชมประมาณ 2.6-4 ล้านคน สร้างงานราว 36,000 ตำแหน่ง และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนกว่า 18,900 ล้านบาท
ชาวอำเภอคงคัดค้าน หวั่นเสียโอกาสพัฒนา
ก่อน ครม.มีมติ ชาวอำเภอคงและพื้นที่ใกล้เคียงรวม 8 อำเภอออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการย้ายสถานที่ โดยกังวลว่าชุมชนจะสูญเสียโอกาสด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจัดงาน
ฝ่ายสนับสนุนพื้นที่เดิมมองว่า แม้อำเภอคงต้องลงทุนระบบถนน แหล่งน้ำและบริการสาธารณะเพิ่ม แต่โครงการเหล่านี้จะกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของนครราชสีมา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ขณะที่ปากช่องมีความพร้อมและเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้ว
ครม.จึงมอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับชุมชนจัดทำแผนใช้ประโยชน์พื้นที่เดิมที่อำเภอคง โดยเปิดให้ประชาชนและเกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และต่อยอดโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว
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