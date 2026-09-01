เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย
ส่งกำลังใจ เมียอินฟลูฯ ดัง สบู่น้ำเขียว ยันไม่ได้ถูกทำร้าย แต่ไม่ขอทนต่อ ประกาศขอจบสัมพันธ์ 5 ปี เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ใบหยก แฟนสาวของ เบียร์ อนุสรณ์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เจ้าของคอนเทนต์ถือถุงน้ำเขียวเต้นกลางที่สาธารณะ และ CEO สบู่น้ำเขียว ออกมาไลฟ์ขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาช่วยเธอตามพิกัดที่แจ้ง ก่อนที่ฝ่ายชายจะพังประตูห้องเข้ามาได้ และหยิบมือถือฝ่ายหญิงไปปิดไลฟ์ทันที ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ของทั้งคู่ ท่ามกลางความเป็นของชาวเน็ตที่ได้ดูคลิป
เมียอินฟลูฯ ดัง ไลฟ์ขอความช่วยเหลือ ก่อนฝ่ายชายพังประตู-ปิดไลฟ์ ยังไม่รู้ชะตากรรมโฆษณา
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (1 ก.ย. 69) ใบหยก เมียอินฟลูฯ ดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เธอถูกปิดไลฟ์เมื่อกลางดึก โดยระบุข้อความว่า
“เราไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายจากฝั่งนั้นนะคะ ขอบคุณทุก ๆ คนที่เป็นห่วง แค่มีการแย่งน้องหมากัน และดึงกันไปมาเท่านั้น ปัญหาคือเรื่องเดิม ๆ ที่ฝั่งนั้นเคยทำไว้ ให้อภัยมาหลายรอบแล้ว และรอบนี้จะไม่มีโอกาสอีก เพราะในวันที่ไม่เหลือใครตอนนั้นยังจำได้ดี
ในวันที่ไม่มีทางออก วันที่ทุกอย่างพัง ติดลบ เราก็ยังเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นตลอด ไม่เคยทิ้ง แต่เค้าเลือกจะทิ้งโอกาสสุดท้ายเอง
วันนี้เลยขอเลือกตัวเองบ้าง รักตัวเองบ้าง ขอจบทุกอย่างเท่านี้ ต่อไปจะไม่มีการคุยส่วนตัว ทุกอย่างต้องผ่านผู้ใหญ่คนกลางเท่านั้น ถ้าไม่มีก็จะคุยผ่านทนายเท่านั้น เพราะยังไม่ได้คุยเรื่องหนี้สินหลายอย่างที่เค้าเอาบัตรเครดิตเราไปหมุน บ้าน รถ และชื่อกู้นอกระบบ ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นจะคืนยังไง จะจ่ายยังไง แต่ขอคุยรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ไม่ฟังปากเปล่า
เรื่องนี้โง่เอง ที่ยอมทำธุรกรรมให้โดยใช้ชื่อตัวเอง ถ้าเค้าไม่จ่าย ก็จะหางาน หาเงินมาใช้หนี้เอง เพราะเราไม่ได้มีงานทำตอนนี้
จะลองขอโอกาสกลับไปถ่ายแบบ ถ้ายังพอมีโอกาส หรืองานอื่น ๆ แนะนำมาได้เลยค่ะ ขอบคุณทุก ๆ คนที่เป็นห่วง ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเลย เสียเวลามา 5 ปี ดีกว่าต้องเสียใจไปตลอดชีวิตถ้าไม่เดินออกมา .”
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อ้างอิงจาก : FB Baiyok Ploynita
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