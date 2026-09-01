สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ
สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ จวกยับ ทำคอนเทนต์ขยะแลกยอดวิว ไม่ควรทำให้เป็นเรื่องตลก
ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เพิ่งได้รับชมคลิปที่เป็นประเด็น หลังผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายหลายฝ่ายส่งคลิปมาให้ดู ซึ่งเมื่อรับชมแล้วรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากในฐานะหน่วยงานที่สนองงานคณะสงฆ์และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เห็นว่าการแต่งกายเลียนแบบพระภิกษุสามเณรเพื่อสร้างความตลกขบขัน หรือผลิตคอนเทนต์เรียกยอดไลก์ยอดวิว เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม พร้อมขอร้องให้ยุติพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ ดร.พรพนาเคยนำประเด็นเกี่ยวกับการแสดงที่มีลักษณะล้อเลียนพระสงฆ์เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเห็นว่าการนำเครื่องแต่งกายหรือบุคลิกของพระภิกษุสามเณรมาล้อเลียนเพื่อความตลกโปกฮาไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นภายในงานส้มโอในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ขึ้นแสดงในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ยิ่งสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับผู้พบเห็น
ดร.พรพนากล่าวว่า การผลิตคอนเทนต์เพียงเพื่อเรียกยอดวิวและยอดไลก์ไม่ควรนำศาสนาและภาพลักษณ์ของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องมือสร้างความตลกขบขัน พร้อมย้ำว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกในพื้นที่นครราชสีมา เพราะหากปล่อยให้กลายเป็นเรื่องปกติ อาจนำไปสู่การเลียนแบบและเกิดพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นในอนาคต การนำคลิปลงติ๊กต็อกเพื่อเรียกยอดวิวยอดไลก์ ไม่ควรนำศาสนาและภาพลักษณ์ของพระสงฆ์มาเป็นเรื่องตลก
จังหวัดนครราชสีมาเคยมีเหตุการณ์ลักษณะที่สร้างความรู้สึกกระทบกระเทือนต่อชาวพุทธมาแล้ว จึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีก เพราะหากปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาอาจเกิดการเลียนแบบตามมาในอนาคต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมายังระบุด้วยว่า การนำคำพูด บุคลิก หรือการแต่งกายของพระสงฆ์มาทำเป็นเรื่องตลกเพื่อผลิตคอนเทนต์เรียกยอดวิว เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรสนับสนุน และในอนาคตอาจมีการพิจารณาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคม
ขณะเดียวกัน ภาคีเครือข่ายพลังชาวพุทธจังหวัดนครราชสีมาจะออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนว่า ไม่สนับสนุนและไม่ต้องการให้เกิดการแสดงที่มีลักษณะล้อเลียนหรือเลียนแบบพระสงฆ์อีกต่อไป โดยมีหลายหน่วยงานและองค์กรเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย อาทิ พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม ชมรมชาวพุทธสัมพันธ์ มูลนิธิพระพุทธศาสนา รวมถึงเครือข่ายองค์กรชาวพุทธในจังหวัดนครราชสีมา
ดร.พรพนา กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเทศไทยมีศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามอีกมากมาย ซึ่งสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงหรือคอนเทนต์ได้ โดยเชื่อว่าหากนำเสนอสิ่งที่ดีงามและมีคุณค่า ก็จะได้รับความสนใจจากประชาชนเช่นเดียวกัน พร้อมฝากถึงผู้ผลิตคอนเทนต์ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อสังคม ไม่ควรสร้างสิ่งที่อาจถูกมองว่าเป็นเพียงคอนเทนต์ขยะเพื่อแลกกับยอดวิว
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