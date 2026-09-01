ข่าว

สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 15:41 น.
สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ

สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ จวกยับ ทำคอนเทนต์ขยะแลกยอดวิว ไม่ควรทำให้เป็นเรื่องตลก

ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เพิ่งได้รับชมคลิปที่เป็นประเด็น หลังผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายหลายฝ่ายส่งคลิปมาให้ดู ซึ่งเมื่อรับชมแล้วรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากในฐานะหน่วยงานที่สนองงานคณะสงฆ์และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เห็นว่าการแต่งกายเลียนแบบพระภิกษุสามเณรเพื่อสร้างความตลกขบขัน หรือผลิตคอนเทนต์เรียกยอดไลก์ยอดวิว เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม พร้อมขอร้องให้ยุติพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ ดร.พรพนาเคยนำประเด็นเกี่ยวกับการแสดงที่มีลักษณะล้อเลียนพระสงฆ์เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเห็นว่าการนำเครื่องแต่งกายหรือบุคลิกของพระภิกษุสามเณรมาล้อเลียนเพื่อความตลกโปกฮาไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นภายในงานส้มโอในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ขึ้นแสดงในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ยิ่งสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับผู้พบเห็น

โฆษณา

ดร.พรพนากล่าวว่า การผลิตคอนเทนต์เพียงเพื่อเรียกยอดวิวและยอดไลก์ไม่ควรนำศาสนาและภาพลักษณ์ของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องมือสร้างความตลกขบขัน พร้อมย้ำว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกในพื้นที่นครราชสีมา เพราะหากปล่อยให้กลายเป็นเรื่องปกติ อาจนำไปสู่การเลียนแบบและเกิดพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นในอนาคต การนำคลิปลงติ๊กต็อกเพื่อเรียกยอดวิวยอดไลก์ ไม่ควรนำศาสนาและภาพลักษณ์ของพระสงฆ์มาเป็นเรื่องตลก

จังหวัดนครราชสีมาเคยมีเหตุการณ์ลักษณะที่สร้างความรู้สึกกระทบกระเทือนต่อชาวพุทธมาแล้ว จึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีก เพราะหากปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาอาจเกิดการเลียนแบบตามมาในอนาคต

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมายังระบุด้วยว่า การนำคำพูด บุคลิก หรือการแต่งกายของพระสงฆ์มาทำเป็นเรื่องตลกเพื่อผลิตคอนเทนต์เรียกยอดวิว เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรสนับสนุน และในอนาคตอาจมีการพิจารณาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคม

ขณะเดียวกัน ภาคีเครือข่ายพลังชาวพุทธจังหวัดนครราชสีมาจะออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนว่า ไม่สนับสนุนและไม่ต้องการให้เกิดการแสดงที่มีลักษณะล้อเลียนหรือเลียนแบบพระสงฆ์อีกต่อไป โดยมีหลายหน่วยงานและองค์กรเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย อาทิ พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม ชมรมชาวพุทธสัมพันธ์ มูลนิธิพระพุทธศาสนา รวมถึงเครือข่ายองค์กรชาวพุทธในจังหวัดนครราชสีมา

โฆษณา

ดร.พรพนา กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเทศไทยมีศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามอีกมากมาย ซึ่งสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงหรือคอนเทนต์ได้ โดยเชื่อว่าหากนำเสนอสิ่งที่ดีงามและมีคุณค่า ก็จะได้รับความสนใจจากประชาชนเช่นเดียวกัน พร้อมฝากถึงผู้ผลิตคอนเทนต์ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อสังคม ไม่ควรสร้างสิ่งที่อาจถูกมองว่าเป็นเพียงคอนเทนต์ขยะเพื่อแลกกับยอดวิว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ประวัติ บังแจ็ค ราชา ไฮเดอร์ ชายมากวีรกรรม หลังเผยแชตหลุดคู่กระติก บันเทิง

เปิดประวัติ บังแจ็ค จากครูสอนภาษา สู่คดีแตงโม ล่าสุดส่งห้องฉุกเฉิน ติดเชื้อในกระแสเลือด

1 นาที ที่แล้ว
บังแจ็ค ติดเชื้อในกระแสเลือด หามส่งห้องฉุกเฉิน ข่าว

หาม “บังแจ็ค” ส่งห้องฉุกเฉิน ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ห่วงหนัก ติดต่อยากมาก

12 นาที ที่แล้ว
เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่ วอลเลย์บอล

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกันตน เช็คเลย! สถานที่เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ผ่านแอปฯ-เว็บไซต์

27 นาที ที่แล้ว
เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต เทคโนโลยี

เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

37 นาที ที่แล้ว
เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย บันเทิง

เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ย. 69 ตรวจหวย

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูก 31 ใบ 186 ล้าน คนเดียวรับเละ 24 ล้าน สลากดิจิทัล 1/9/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย ข่าว

เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้สูงสุด 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ เศรษฐกิจ

ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้ 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง 12 ราศี เดือนกันยายน 2569 พฤหัสทำมุมดีเสาร์ เปิดโอกาสวางรากฐานยาว ดูดวง

ดูดวง 12 ราศี เดือนกันยายน 2569 พฤหัสทำมุมดีเสาร์ เปิดโอกาสวางรากฐานยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฝากถึงคู่กรณี ฝ้าย เรือทอง คนที่เคยค้าขายเสีย ไม่เคยคิดมาหา ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ซัดคู่กรณี ‘ฝ้าย เรือทอง’ ใช้ชีวิตหรู หัวใจทำด้วยอะไร ไม่มาหาผู้สูญเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพจำลองผังงานมหกรรมพืชสวนโลก 2572 ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ข่าว

ครม.เคาะ “พืชสวนโลก 2572” ย้ายไปจัดปากช่อง งบยัง 4.28 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม โพสต์ภาพมือหนุ่มปริศนา จับตาแคปชั่นหวาน คอมเมนต์แซวเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ ข่าว

สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่ปิดช่องทางเจรจา แก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้ พร้อมใช้กฎหมายเคร่งครัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน เตรียมควัก 7 หลักเช่าสถานที่ ข่าว

ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน-ควัก 7 หลักเช่าสถานที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาบัด คืออะไร รู้จักศาสนายิว คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก ข่าว

ชาบัด คืออะไร รู้จักศาสนายิว คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครคือเจ้าของ &quot;เลอรส&quot; รู้จัก เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภรรยาน้ำแข็ง AF7 ข่าว

ใครคือเจ้าของ “เลอรส” รู้จัก เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภรรยาน้ำแข็ง AF7

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย หลุดถาม ทำไมไม่ขายเอง หลังขายของให้ต่ำกว่าต้นทุน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย หลุดปากถาม “ทำไมxึงไม่ขายเอง” สงสัยปมธุรกิจ ขายเองได้เงินเยอะกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนที่รัก ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนที่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ขอเคลม พรรคประชาชนแฉ “TH-AI” ช่วยประหยัดงบแผ่นดิน 1.5 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุม ครม. ดัน 44 โครงการเร่งด่วน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ งบ 1.2 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปาเปิดภาพ &quot;เอย เลอรส-น้ำแข็ง AF7&quot; เที่ยวต่างประเทศ ทวงคำรับปากใช้หนี้ หลังฝ้ายเสียชีวิต ข่าว

ซ้อเปาเปิดภาพ “เอย เลอรส-น้ำแข็ง AF7” เที่ยวต่างประเทศ ทวงคำรับปากใช้หนี้ หลังฝ้ายเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นทท.พฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นทท.พฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 15:41 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ บังแจ็ค ราชา ไฮเดอร์ ชายมากวีรกรรม หลังเผยแชตหลุดคู่กระติก

เปิดประวัติ บังแจ็ค จากครูสอนภาษา สู่คดีแตงโม ล่าสุดส่งห้องฉุกเฉิน ติดเชื้อในกระแสเลือด

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
Back to top button