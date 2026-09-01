ข่าวดาราบันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม โพสต์ภาพมือหนุ่มปริศนา จับตาแคปชั่นหวาน คอมเมนต์แซวเพียบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 15:51 น.

เปิดตัว? ใบเตย อาร์สยาม โพสต์ภาพมือหนุ่มปริศนา จับตาแคปชั่นหวาน #รักครั้งใหม่ คนบันเทิงคอมเมนต์แซวเพียบ

ดูเหมือนว่าโลกใบนี้ของนักร้องลูกทุ่งสาว ใบเตย อาร์สยาม จะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้ง เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพรวบรวมความสุขตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ทำให้สะดุดตาคือ ภาพที่ 2 จากทั้งหมด 20 ภาพ คือ มือปริศนาของชายหนุ่มคนหนึ่ง พร้อมติดสติ๊กเกอร์หัวใจสีขาว แถม สาวใบเตย ก็เป็นคนคอมเมนต์อีโมจิหัวใจในโพสต์นั้นด้วย

นอกจากนั้นสิ่งที่ตอกย้ำความอึ้งของภาพมือหนุ่มปริศนา และหัวใจสีขาว นั่นก็คือแคปชั่นประกอบเซ็ทภาพดังกล่าวนั่นก็คือ “End of august Where there is Love, There is Life.” (สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีชีวิต)

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ใบเตย อาร์สยาม โพสต์ภาพมือหนุ่มปริศนา จับตาแคปชั่นหวาน คอมเมนต์แซวเพียบ-1
ภาพจาก : IG bitoeyrsiam
ใบเตย อาร์สยาม โพสต์ภาพมือหนุ่มปริศนา จับตาแคปชั่นหวาน คอมเมนต์แซวเพียบ-2
ภาพจาก : IG bitoeyrsiam

งานนี้บอกเลยว่า ใบเตย อาร์สยาม กับมือชายหนุ่มปริศนา นั้นทำเอากล่องคอมเมนต์แทบแตก เพราะมีทั้งคนบันเทิง รวมถึงแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ บางคนเรียกร้องให้พาออกมาแนะนำตัว บางคนก็แอบแซวว่าแม่มีรักครั้งใหม่แล้ว จากนี้เราคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปว่า สาวใบเตย จะออกมาพูดถึงพ่อหนุ่มคนนี้หรือไม่ หากมีอัปเดตทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

คนบันเทิงและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซว ใบเตย อาร์สยาม คนบันเทิงและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซว ใบเตย อาร์สยาม-1 คนบันเทิงและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซว ใบเตย อาร์สยาม-2 คนบันเทิงและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซว ใบเตย อาร์สยาม-3

 

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อ้างอิงจาก : IG bitoeyrsiam

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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