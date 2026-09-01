เศรษฐกิจ

ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้ 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 16:29 น.
ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้สูงสุด 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ

ข้าราชการหญิงสามารถขออนุญาตไปถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่ 1 เดือนถึงไม่เกิน 3 เดือน โดยช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตไม่ถือเป็นวันลา และยังได้รับเงินเดือนตามปกติ ผู้ใช้สิทธิต้องยื่นเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาก่อน และใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุราชการ

สิทธินี้มีมาตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนหญิงไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง โดยไม่ต้องนำช่วงเวลาดังกล่าวไปหักจากวันลา

ต้องปฏิบัติธรรมอย่างน้อย 1 เดือน

ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิต้องขอไปปฏิบัติธรรมอย่างน้อย 1 เดือน และไม่เกิน 3 เดือน จึงไม่ใช่สิทธิที่สามารถเลือกหยุดเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ได้ตามปกติ

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ผู้ขอต้องยื่นเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และรอการอนุญาตก่อนหยุดราชการ ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาตามความเหมาะสมและภารกิจของหน่วยงาน

หากมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถยื่นเรื่องล่วงหน้า 30 วัน ผู้ขอต้องชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา

ต้องเลือกสถานปฏิบัติธรรมที่ พศ. รับรอง

ผู้ใช้สิทธิต้องเลือกสถานปฏิบัติธรรมที่อยู่ในรายชื่อของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากนั้นสมัครเข้าปฏิบัติธรรมและปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ตลอดช่วงที่ได้รับอนุญาต

เมื่อปฏิบัติธรรมครบกำหนด ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรอง เพื่อนำกลับไปยื่นต่อหน่วยงานต้นสังกัดและบันทึกไว้ในประวัติราชการ

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ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายระหว่างปฏิบัติธรรม ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบเอง

ต้องเลือกสถานปฏิบัติธรรมที่ พศ. รับรอง

ไม่ได้จำกัดเฉพาะข้าราชการพลเรือนหญิง

หลักเกณฑ์นี้ยังให้นำไปใช้กับข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างของหน่วยงานรัฐที่เป็นสตรี ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำหลักการไปพิจารณาปรับใช้กับบุคลากรหญิงของตน

สิทธิหลักจึงอยู่ที่การขออนุญาตไปปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนถึง 3 เดือน ไม่ใช่การเพิ่มวันลาประจำปีให้ผู้ใช้สิทธิ

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สิทธิพิเศษตามมติ ครม. ปี 2550 ครอบคลุมช่วงตั้งแต่ 1 เดือนถึง 3 เดือนเท่านั้น

การปฏิบัติธรรมที่ใช้เวลาน้อยกว่า 1 เดือนอาจเกิดขึ้นได้ หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ ให้บุคลากรกรมราชทัณฑ์เข้าร่วมโครงการอุปสมบทและบวชชีพราหมณ์ระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 กรกฎาคม รวม 7 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาและได้รับเงินเดือนตามปกติ พร้อมยกเว้นหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้การปฏิบัติธรรมของข้าราชการหญิงต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน

ใช้สิทธิได้ครั้งเดียวตลอดอายุราชการ

สรุปง่าย ๆ หากเป็นข้าราชการหญิงที่ต้องการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ต้อง ขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่ พศ. รับรอง อยู่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ 1 เดือนถึงไม่เกิน 3 เดือน และใช้สิทธิได้ครั้งเดียวตลอดอายุราชการ

เมื่อได้รับอนุญาต ช่วงเวลานั้นไม่ถูกหักเป็นวันลาและยังได้รับเงินเดือนตามปกติ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 16:29 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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