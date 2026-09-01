เศรษฐกิจ
ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้ 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- มติคณะรัฐมนตรี 4 ธันวาคม 2550
- เปิดหลักเกณฑ์ข้าราชการหญิงลาปฏิบัติธรรม
- กรมประชาสัมพันธ์ สรุปมติ ครม. วันที่ 30 มิถุนายน 2569
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