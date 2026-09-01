ดูดวง 12 ราศี เดือนกันยายน 2569 พฤหัสทำมุมดีเสาร์ เปิดโอกาสวางรากฐานยาว
ดูดวง 12 ราศี ประจำเดือนกันยายน 2569 คำนวณจากตำแหน่งดาวจริงตามหลักโหราศาสตร์สากล ดาวพฤหัสบดีทำมุมตรีโกณกับดาวเสาร์ตั้งแต่วันแรกของเดือน เปิดจังหวะวางแผนระยะยาวให้หลายราศี พร้อมคำแนะนำการงาน การเงิน ความรัก และสุขภาพครบทุกราศี
คำพยากรณ์ชุดนี้อ้างอิงตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าตามระบบโหราศาสตร์สากล คำนวณจากปูมดาวดาราศาสตร์ เทียบเป็นเวลาประเทศไทยทั้งหมด จึงตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกจุด
ภาพรวมดวงดาวเดือนกันยายน 2569
เดือนนี้เปิดฉากด้วยมุมดาวใหญ่ที่สุดของเดือน วันที่ 1 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. ดาวพฤหัสบดีในราศีสิงห์ทำมุมตรีโกณ 120 องศากับดาวเสาร์ในราศีเมษแบบองศาสนิท ในทางโหราศาสตร์ถือเป็นมุมที่การขยายตัวจับมือกับวินัย เหมาะกับการเริ่มแผนที่ตั้งใจทำยาวเป็นปี ไม่ใช่โชคแบบฟลุก แต่เป็นโชคของคนที่ลงมือจริง
วันที่ 11 กันยายน เป็นวันที่ดาวขยับพร้อมกันมากที่สุดของเดือน จันทร์ดับ (New Moon) เกิดขึ้นเวลา 10.27 น. ที่ราศีกันย์ เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องงานและการจัดระบบชีวิต วันเดียวกันดาวพุธย้ายเข้าราศีตุลย์ ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีพิจิก และดาวยูเรนัสเริ่มเดินถอยหลังที่ราศีเมถุน ใครรู้สึกว่าครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังอารมณ์คนละโทน มาจากวันนี้
วันที่ 23 กันยายน เวลา 17.00 น. ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าราศีตุลย์ ตรงกับวันศารทวิษุวัต กลางวันยาวเท่ากลางคืน โหราศาสตร์สากลถือเป็นจังหวะปรับสมดุลความสัมพันธ์และการเจรจา
คืนวันที่ 26 กันยายน เวลา 23.49 น. จันทร์เพ็ญ (Full Moon) เต็มดวงที่ราศีเมษ ทับตำแหน่งดาวเนปจูนห่างไม่ถึง 1 องศา เป็นคืนที่อารมณ์และจินตนาการแรงกว่าปกติ เรื่องสำคัญควรตัดสินใจด้วยข้อมูล อย่าตัดสินใจด้วยความรู้สึกล้วน
ปิดท้ายเดือน วันที่ 29 กันยายน ดาวอังคารย้ายจากราศีกรกฎเข้าราศีสิงห์ พลังงานรวมของท้องฟ้าเปลี่ยนจากโหมดตั้งรับเป็นโหมดเดินหน้า และควรรู้ไว้ว่าดาวศุกร์กำลังเดินช้าลงเรื่อยๆ ในราศีพิจิกช่วงปลายเดือน ก่อนจะเริ่มถอยหลังต้นเดือนตุลาคม เรื่องเงินก้อนใหญ่และคำมั่นสัญญาในความสัมพันธ์ช่วงปลายเดือนจึงควรคิดให้รอบ ส่วนดาวพุธเดินหน้าตลอดเดือน งานเอกสารและการสื่อสารไม่มีช่วงต้องหลบ
ราศีเมษ
- การงาน: ดาวเสาร์ยังถอยหลังอยู่ในราศีของคุณ งานเดือนนี้เป็นการรื้อของเก่ามาทำให้แน่นกว่าเดิมมากกว่าเปิดเกมใหม่ จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน ตกเรือนงานประจำ เหมาะกับการจัดตารางและระบบงานใหม่ทั้งชุด
- การเงิน: รายจ่ายหลักอยู่ที่บ้านและครอบครัว เพราะดาวอังคารอยู่เรือนที่ 4 เกือบทั้งเดือน ซ่อมบ้าน ย้ายของ หรือช่วยคนในบ้าน ตั้งงบไว้ก่อนจะไม่สะดุด
- ความรัก: ถึงวันที่ 11 กันยายน ดาวศุกร์ยังอยู่เรือนคู่ครอง เป็นช่วงปรับความเข้าใจได้ง่ายที่สุดของเดือน หลังจากนั้นความสัมพันธ์ลึกขึ้นแต่ก็จริงจังขึ้น คนโสดเจอคนถูกใจผ่านเรื่องงาน
- สุขภาพ: จันทร์เพ็ญคืนวันที่ 26 กันยายน เต็มดวงในราศีคุณพร้อมดาวเนปจูน อารมณ์และความเหนื่อยล้าจะขึ้นพีกช่วงนั้น นอนให้พอ อย่ารับปากอะไรตอนดึก
- จังหวะแนะนำ: หลังวันที่ 29 กันยายน ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนย้ายเข้าเรือนความสุข ปิดเดือนด้วยเรื่องที่ทำแล้วใจฟู
ราศีพฤษภ
- การงาน: งานสร้างสรรค์และงานที่ได้ออกไอเดียเด่นเป็นพิเศษ จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน ตกเรือนความคิดสร้างสรรค์ของคุณ โปรเจกต์ที่เริ่มสัปดาห์นั้นมีแรงส่งยาว
- การเงิน: ดาวยูเรนัสเริ่มถอยหลังในเรือนการเงินวันที่ 11 กันยายน รายรับรายจ่ายที่ผูกกับระบบอัตโนมัติควรไล่เช็กใหม่ ค่าสมาชิกรายเดือนที่ลืมไปแล้วคือจุดรั่วอันดับหนึ่ง
- ความรัก: ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของคุณย้ายเข้าเรือนคู่ครองวันที่ 11 กันยายน ครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงคุยเรื่องอนาคตกันจริงจัง แต่ดาวศุกร์กำลังเดินช้าลงก่อนถอยหลังต้นเดือนตุลาคม ข้อตกลงใหญ่ในความสัมพันธ์ยังไม่ต้องรีบเซ็นปิด คุยให้ตกผลึกก่อน
- สุขภาพ: โดยรวมแข็งแรง จุดที่ต้องดูคือคอและไหล่จากการนั่งทำงานนาน ลุกยืดเส้นทุกชั่วโมง
- จังหวะแนะนำ: ดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนบ้านตลอดเดือน ข่าวดีเรื่องที่อยู่อาศัยหรือครอบครัวมีเข้ามาให้ชื่นใจ
ราศีเมถุน
- การงาน: ดาวยูเรนัสเริ่มถอยหลังในราศีของคุณวันที่ 11 กันยายน ความอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนทิศจะดังขึ้นในหัว ยังไม่ต้องรีบลาออก ใช้เดือนนี้ทดลองเงียบๆ ก่อนว่าทางใหม่เวิร์กจริงไหม
- การเงิน: ดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนการสื่อสาร รายได้เสริมมาจากการพูด การเขียน การสอน หรือการขายไอเดีย ใครมีของให้รีบเสนอ
- ความรัก: ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ดาวพุธดาวเจ้าเรือนย้ายเข้าเรือนความรัก และทำมุมลมรับกับดาวยูเรนัสในราศีคุณ บทสนทนาสนุกคือเสน่ห์ที่แรงสุดของคุณเดือนนี้ คนโสดเจอคนคุยถูกคอผ่านวงเพื่อนหรือช่องทางออนไลน์
- สุขภาพ: สมองทำงานหนัก ระวังนอนดึกเพราะคิดไม่หยุด ตั้งเวลาเลิกจอก่อนนอนหนึ่งชั่วโมง
- จังหวะแนะนำ: จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน ตกเรือนบ้าน จัดบ้านหรือย้ายมุมทำงานสัปดาห์นั้น ชีวิตทั้งเดือนจะลื่นขึ้นทันตา
ราศีกรกฎ
- การงาน: ดาวอังคารอยู่ราศีคุณถึงวันที่ 28 กันยายน พลังเยอะ ทำงานไวกว่าคนอื่น แต่ฟิวส์ก็ขาดง่ายกว่าปกติ งานไหนต้องใช้ความใจเย็น นับหนึ่งถึงสิบก่อนตอบ
- การเงิน: ดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนการเงินตลอดเดือน รายได้มีทิศทางขยับขึ้น การเจรจาค่าตอบแทนช่วงต้นเดือนที่พฤหัสยังทำมุมดีกับเสาร์ให้ผลคุ้มสุด
- ความรัก: ครึ่งเดือนหลังดาวศุกร์อยู่เรือนความรักในราศีธาตุน้ำเดียวกับคุณ ความสัมพันธ์หวานขึ้นแบบรู้สึกได้ คนมีคู่เหมาะกับทริปสั้นสองคน
- สุขภาพ: พลังงานล้นจนอาจพักน้อยเกิน ระวังอาการกระเพาะและกรดไหลย้อนจากการกินไม่เป็นเวลา
- จังหวะแนะนำ: จันทร์เพ็ญวันที่ 26 กันยายน ตกเรือนการงานพร้อมดาวเนปจูน เรื่องงานที่คุยปากเปล่าช่วงนั้นให้ขอสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง กันเข้าใจคลาดกัน
ราศีสิงห์
- การงาน: เดือนของคุณชัดเจนที่สุดใน 12 ราศี ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีสิงห์และทำมุมตรีโกณสนิทกับดาวเสาร์วันที่ 1 กันยายน แผนใหญ่ที่ประกาศหรือเริ่มลงมือสัปดาห์แรกของเดือนมีทั้งแรงส่งและโครงแข็ง โอกาสแบบนี้วนมาราวรอบละ 12 ปี
- การเงิน: จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน ตกเรือนการเงิน เหมาะกับการตั้งระบบเก็บออมใหม่ รายได้โตตามผลงาน แต่ความมั่นใจที่มากับดาวพฤหัสก็ทำให้มือเติบง่าย ตั้งเพดานใช้จ่ายไว้ก่อน
- ความรัก: ต้นเดือนคารมดี คุยอะไรก็น่าฟัง หลังวันที่ 11 กันยายน ความรักโยงกับเรื่องบ้านและครอบครัวมากขึ้น คนคบกันจริงจังมีจังหวะพาไปเจอผู้ใหญ่
- สุขภาพ: แข็งแรงดี ปลายเดือนดาวอังคารเข้าราศีคุณวันที่ 29 กันยายน ไฟมาเต็ม เริ่มโปรแกรมออกกำลังกายได้เลย แต่อย่าอัดหนักวันแรกจนเจ็บ
- จังหวะแนะนำ: ใช้สัปดาห์แรกของเดือนให้คุ้มที่สุด มุมพฤหัสตรีโกณเสาร์แบบองศาสนิทไม่ได้มีให้เห็นบ่อย
ราศีกันย์
- การงาน: เดือนเกิดของชาวราศีกันย์ ดวงอาทิตย์และดาวพุธอยู่ในราศีคุณ สมองคมและคำพูดมีน้ำหนัก การเจรจาต่อรองสำคัญให้จัดก่อนวันที่ 11 กันยายน ช่วงที่ดาวพุธดาวเจ้าเรือนยังเดินอยู่ในราศีตัวเอง
- การเงิน: ดาวศุกร์อยู่เรือนการเงินถึงวันที่ 11 กันยายน เป็นหน้าต่างรายได้และของขวัญเข้ามาช่วงต้นเดือน ส่วนจันทร์เพ็ญวันที่ 26 กันยายน ตกเรือนเงินก้อนและหนี้สินร่วมพร้อมดาวเนปจูน สัญญากู้ยืม ประกัน หรือการลงเงินร่วมกับใครช่วงปลายเดือน อ่านทุกบรรทัดก่อนเซ็น
- ความรัก: จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน เกิดในราศีคุณพอดี เป็นวันปีใหม่ส่วนตัวตามหลักโหราศาสตร์ อธิษฐานและตั้งเป้าปีใหม่ของตัวเองวันนั้น คนโสดที่ปรับลุคช่วงนี้เสน่ห์ขึ้นชัด
- สุขภาพ: ร่างกายไม่มีอะไรน่าห่วง ศัตรูตัวจริงคือความคิดวนซ้ำ หากิจกรรมที่มือทำแต่หัวว่าง เช่น ทำอาหาร ปลูกต้นไม้
- จังหวะแนะนำ: เริ่มทุกอย่างที่อยากเริ่มภายในสัปดาห์ของวันที่ 11 กันยายน แรงส่งจันทร์ดับในราศีตัวเองคือของขวัญปีละครั้ง
ราศีตุลย์
- การงาน: ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ดาวพุธย้ายเข้าราศีคุณ เสียงของคุณในที่ประชุมดังขึ้น และพอดวงอาทิตย์ตามเข้ามาวันที่ 23 กันยายน เวทีเป็นของคุณเต็มตัว งานนำเสนอสำคัญวางไว้ปลายเดือนได้เปรียบ
- การเงิน: ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนย้ายเข้าเรือนการเงินวันที่ 11 กันยายน แล้วเดินช้าลงเรื่อยๆ ก่อนถอยหลังต้นเดือนตุลาคม ของชิ้นใหญ่ราคาสูงที่ไม่รีบใช้ อดใจรอไว้ก่อนจะได้เงื่อนไขที่ดีกว่า
- ความรัก: จันทร์เพ็ญวันที่ 26 กันยายน เต็มดวงตรงเรือนคู่ครองพร้อมดาวเนปจูน ความสัมพันธ์จะชัดหรือเบลอขึ้นอยู่กับว่ากล้าถามตรงไหม อย่าเดาใจกันเอง ถามแล้วจบ
- สุขภาพ: จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน ตกเรือนพักผ่อนของคุณ ร่างกายขอเวลาชาร์จก่อนถึงเดือนเกิด นอนเยอะขึ้นอีกนิดช่วงกลางเดือนแล้วปลายเดือนจะสดจริง
- จังหวะแนะนำ: ก่อนวันเกิดปีนี้ ปิดเรื่องค้างเก่าให้หมด ทั้งงานค้าง ของค้าง และใจค้าง แล้วเริ่มปีใหม่ของตัวเองแบบตัวเบา
ราศีพิจิก
- การงาน: ดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนการงานตำแหน่งสูงสุดของดวง เป็นช่วงหน้าที่การงานขาขึ้นชัดที่สุดช่วงหนึ่งของปี ผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ ตำแหน่งหรือโปรเจกต์ใหญ่มีชื่อคุณอยู่ในลิสต์
- การเงิน: รายได้ตามตำแหน่งงานที่ขยับ แต่จันทร์เพ็ญวันที่ 26 กันยายน ตกเรือนงานประจำและสุขภาพ ภาระงานพีกปลายเดือน อย่ารับงานเสริมเพิ่มช่วงนั้น
- ความรัก: ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีคุณวันที่ 11 กันยายน เสน่ห์มาเต็มครึ่งเดือนหลัง แต่ดาวศุกร์กำลังชะลอตัวก่อนถอยหลังในราศีคุณต้นเดือนตุลาคม คำขอแต่งงาน การขอคบ หรือการเปลี่ยนสถานะใหญ่ๆ คิดข้ามเดือนได้ไม่เสียหาย
- สุขภาพ: ปลายเดือนคืองานหนักบวกนอนน้อย จองวันหยุดพักไว้ล่วงหน้าสักวันหลังวันที่ 26 กันยายน
- จังหวะแนะนำ: จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน ตกเรือนมิตรสหาย งานสังคมหรือคอนเนกชันใหม่สัปดาห์นั้นจะกลายเป็นแต้มต่อของอาชีพในอนาคต
ราศีธนู
- การงาน: ดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนของคุณทำมุมไฟรับกับราศีธนูจากเรือนการเดินทางและการเรียนรู้ งานที่ข้องกับต่างประเทศ การเรียนต่อ หรือการสอน เปิดทางให้เดินสะดวก จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน ยังตกเรือนการงานอีกชั้น ตำแหน่งใหม่หรือบทบาทใหม่เริ่มนับหนึ่งเดือนนี้ได้เลย
- การเงิน: รายรับมั่นคง จุดเสียดทานเดียวคือบิลร่วมกับคนอื่น ค่าบ้าน ค่ารถ หรือหนี้ที่หารกัน เคลียร์ตัวเลขกันตรงๆ ก่อนวันที่ 28 กันยายน ที่ดาวอังคารยังกวนเรือนเงินร่วมอยู่
- ความรัก: จันทร์เพ็ญวันที่ 26 กันยายน ตกเรือนความรักพร้อมดาวเนปจูน โรแมนติกจัดแต่ก็ฝันจัด คนเพิ่งคุยกันใหม่ๆ ให้เวลาพิสูจน์ตัวจริงก่อนทุ่มหมดใจ
- สุขภาพ: ต้นขาและสะโพกคือจุดอ่อนประจำราศี ยืดเหยียดก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง
- จังหวะแนะนำ: วางแผนทริปหรือสมัครคอร์สเรียนช่วงต้นเดือน แรงหนุนจากมุมพฤหัสตรีโกณเสาร์ช่วยให้แผนไม่ล่ม
ราศีมังกร
- การงาน: ดวงอาทิตย์เข้าเรือนการงานของคุณวันที่ 23 กันยายน ไตรมาสสุดท้ายของปีคือฤดูเก็บเกี่ยวของชาวมังกร ก่อนถึงวันนั้นใช้ช่วงต้นเดือนเตรียมผลงานให้พร้อมโชว์
- การเงิน: ดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนเงินก้อนและสินเชื่อ การขอกู้ รีไฟแนนซ์ หรือเจรจาปรับโครงสร้างหนี้มีจังหวะผ่านง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะต้นเดือน
- ความรัก: ดาวอังคารอยู่เรือนคู่ครองถึงวันที่ 28 กันยายน คู่ที่เห็นต่างจะเถียงกันง่าย เปลี่ยนคำว่า ทำไมไม่ทำ เป็น เราช่วยกันยังไงดี บรรยากาศจะต่างทันที
- สุขภาพ: ดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนยังถอยหลัง เรื่องเข่า ข้อ และหลังต้องดูแลต่อเนื่อง งานบ้านหนักๆ อย่ายกคนเดียว
- จังหวะแนะนำ: จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน ตกเรือนการเรียนรู้และการเดินทางไกล คอร์สเพิ่มทักษะที่สมัครเดือนนี้จะกลายเป็นอาวุธของปีหน้า
ราศีกุมภ์
- การงาน: ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ดาวศุกร์อยู่เรือนการงานตำแหน่งบนสุดของดวง ภาพลักษณ์ในสายตาหัวหน้าและลูกค้าดีเป็นพิเศษ แต่ดาวศุกร์กำลังเดินช้าลง ข้อเสนอเลื่อนขั้นหรือย้ายตำแหน่งช่วงปลายเดือน ขอรายละเอียดเป็นเอกสารให้ครบก่อนตอบรับ
- การเงิน: จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน ตกเรือนหนี้สินและเงินร่วม เป็นวันดีที่สุดของเดือนสำหรับตั้งแผนโปะหนี้หรือรวมหนี้ให้จัดการง่ายขึ้น
- ความรัก: ดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนคู่ครองตลอดเดือน คนมีคู่ดวงสมพงศ์กันเป็นพิเศษปีนี้ วางแผนอนาคตร่วมกันได้เลย คนโสดผู้ใหญ่หรือเพื่อนสนิทแนะนำคนดีๆ ให้รู้จัก
- สุขภาพ: ระบบไหลเวียนเลือดและตะคริวน่องคือจุดประจำราศี ดื่มน้ำให้พอและอย่านั่งไขว่ห้างนาน
- จังหวะแนะนำ: ข้อตกลงหรือสัญญาที่อยากให้อยู่ยาว เซ็นช่วงสัปดาห์แรกของเดือนที่พฤหัสยังตรีโกณเสาร์แบบแน่นองศา
ราศีมีน
- การงาน: ดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนงานประจำ งานที่เคยตันเริ่มมีคนเข้ามาช่วย ระบบใหม่ที่วางไว้เริ่มออกดอก คนหางานมีข่าวดีจากตำแหน่งที่ได้ใช้ทักษะดูแลคนอื่น
- การเงิน: ดาวเสาร์และดาวเนปจูนถอยหลังอยู่เรือนการเงินของคุณ และจันทร์เพ็ญวันที่ 26 กันยายน มาเต็มดวงตรงเรือนเดียวกันพอดี ดีลไหนตัวเลขไม่ชัด คนพูดไม่เคลียร์ ให้ถือว่ายังไม่ตกลง เดือนนี้เงินต้องมาพร้อมตัวเลขบนกระดาษเท่านั้น
- ความรัก: จันทร์ดับวันที่ 11 กันยายน ตกเรือนคู่ครอง ความสัมพันธ์ได้เริ่มบทใหม่ คู่ที่เพิ่งผ่านเรื่องหนักมีจังหวะปรับความเข้าใจ ส่วนดาวอังคารในเรือนความรักถึงวันที่ 28 กันยายน ทำให้คนโสดกล้าจีบกล้าทักกว่าทุกเดือน
- สุขภาพ: เท้าและการนอนคือสองเรื่องที่ราศีมีนต้องใส่ใจ ปลายเดือนพลังงานรวมของท้องฟ้าเร่งขึ้น อย่าลืมจองเวลาพักให้ตัวเอง
- จังหวะแนะนำ: เรื่องเงินทุกเรื่องของเดือนนี้ใช้กติกาเดียว เห็นตัวเลขจริงก่อน ตกลงทีหลัง แล้วจะไม่มีอะไรย้อนมาให้แก้
คำพยากรณ์คำนวณจากตำแหน่งดาวตามหลักโหราศาสตร์สากล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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