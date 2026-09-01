หนุ่ม กรรชัย ซัดคู่กรณี ‘ฝ้าย เรือทอง’ ใช้ชีวิตหรู หัวใจทำด้วยอะไร ไม่มาหาผู้สูญเสีย
หนุ่ม กรรชัย ฝากทนายถามคู่กรณี ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ-เที่ยวตปท. ล่าสุด ‘ฝ้าย เรือทอง’ เส้นเลือดในสมองแตกดับ สงสัยจิตใจทำด้วยอะไร ไม่มาแสดงความเสียใจ
จากกรณี ฝ้าย เรือทอง ผู้เสียหาย ร่วมลงทุนทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิต จากความเครียดเส้นเลือดในสมองแตก เพราะธุรกิจสูญเงินกว่า 5.25 ล้านบาท ในรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ ได้พูดคุยกับผู้เสียหายคนอื่น ๆ ถึงวิธีการทำธุรกิจ กระทั่งช่วงหนึ่งของรายการ กฤษฏา ฤทธิช่วย ทนายความฝั่งคู่กรณีขอโฟนอินเข้ามาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทนายกฤษฏา อธิบายว่า จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลต่อยอดขายและชื่อเสียงของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป ขณะนี้ น้ำแข็ง AF7 ภรรยากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อใช้ให้กับเจ้าหนี้
หลังจากได้ฟังประโยคดังกล่าว หนุ่ม กรรชัย สวนกลับว่า “แต่ในขณะเดียวกันเขายังใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้ออยู่มาก มีการลงภาพเรื่องเพชรที่จะแต่งงานกัน ทั้งยังไปเที่ยวต่างประเทศ ไปดูบอลหลายแมตช์ หรือการขอแต่งงาน มันเยอะมากจริง ๆ ขอโทษนะครับ อันนี้มันจะได้เป็นการแย้งกับคำพูดของทนายที่บอกมา
มันเกิดอะไรขึ้น เงินที่คุณบินไปคุณอาจจะมาจ่ายทางนี้ เรื่องมันเกิดปี 2567 คุณทนายฟังผมนะ ตัดภาพกลับมา ‘คุณฝ้าย’ ผู้เสียชีวิต วันหนึ่งเงิน 200 บาทจะซื้อของให้ลูกกินเขาไม่มี แต่ตัดภาพกลับไปอีกคนเอามือแตะแอนฟิลด์ อีกคนหนึ่งเอามือโชว์แหวนเพชร นั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจ มันเป็นภาพสะท้อน
ผมฝากไปบอกเขาด้วยว่าเขาจะบอกอะไรทนาย ต้องบอกให้หมด เป็นลูกความที่ดีต้องบอกให้หมด ไม่ใช่จะมาบอกแต่ว่าxูลำบากอย่างเดียว ความสบายก็ต้องบอกด้วย
กับอีกหนึ่งประเด็น ผมอยากถามเขาด้วยว่าหัวใจทำด้วยอะไร เคยทำการค้ากับคุณฝ้าย วันหนึ่งเขาตาย คุณไม่คิดจะแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาสักนิดนึงเลยเหรอครับ ฝากถามเขาแค่นี้ แต่ทนายไม่เกี่ยวนะ
ถ้าเกิดเขาจะมาที่นี่ไม่ต้องกลัวผมนะ ผมให้ความเป็นธรรม สุดท้ายผมเชื่อว่าคุณก็ต้องไปที่ศาล”
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