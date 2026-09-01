“ไอซ์ รักชนก” ขอเคลม พรรคประชาชนแฉ “TH-AI” ช่วยประหยัดงบแผ่นดิน 1.5 พันล้าน
ไอซ์ รักชนก ขอเคลม แฉ TH-AI Passport แล้วได้อะไร ช่วยประหยัดงบแผ่นดิน 1.5 พันล้าน หลังจากที่สัญญาเดิมเป็นแบบเหมาจ่าย
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “โครงการ TH-Ai Passport สัญญาเดิมการจ่ายเงินคิดแบบเหมาจ่าย จะมีคนเข้ามาใช้ 10คน หรือ ล้านคน ก็เหมาๆ 1600ล้าน
เมื่อพรรคประชาชนเริ่มออกมาตีปีบถึงความผิดปกติ และตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาของการคิดเงินแบบเหมาจ่าย กระทรวงดีอี จึงแก้สัญญาเป็นแบบ pay per active user คือ 1 active user จ่ายโดยประมาณ 25฿
ณ ขณะนี้คนลงทะเบียนประมาณ 1.5ล้านคน แต่ active user ต่อวันมีแค่ 100,000 คน เท่ากับว่ารัฐควักเงินจ่ายแค่ 100,000*25 =2.5 ล้านบาท จากเดิมที่ ต้องจ่ายเต็มตีน 1,600ล้านบาท พวกเราช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินทันที กว่า 1,500 ล้าน
มันไม่ใช่แค่การประหยัดเงินแผ่นดิน 1,500ล้าน แต่นั่นหมายถึงการหยุดยั้งเม็ดเงินที่กำลังจะไหลเข้าสู่ ‘กลุ่มทุนสีน้ำเงิน‘ ที่ซัพพอตการคงอยู่ของระบบสีน้ำเงิน ถามว่าเงินที่เค้าใช้ “ซื้อนั่นซื้อนี่(ตีความเอาเด้อ)” เอามาจากไหน ตอบง่ายๆ ก็เอามาจากส่วนต่างอะไรแบบนี้นั่นแหละ
ส่วนท่านที่ถามว่าแฉไปแล้วได้อะไร นี่แหละค่ะ ขี้หมูขี้หมาพรรคประชาชนก็ช่วยประหยัดเงินแผ่นดินให้พวกท่านแล้วประมาณกว่าพันล้าน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไอซ์ รักชนก” โชว์หมายศาล โดน “Plan B” ฟ้อง ไม่หวั่นเตรียมร้องสอบ AiPass
- “ไชยชนก” ขอให้ประชาชนลองใช้เอง มั่นใจ TH-AI Passport ดีกว่าของฟรีแน่นอน
- ปลัดกระทรวงดีอี ยอมรับผิดพลาดเรื่องโดเมน .net ปลื้มคนลงทะเบียน TH-AI ทะลุล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: