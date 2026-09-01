ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ขอเคลม พรรคประชาชนแฉ “TH-AI” ช่วยประหยัดงบแผ่นดิน 1.5 พันล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:52 น.

ไอซ์ รักชนก ขอเคลม แฉ TH-AI Passport แล้วได้อะไร ช่วยประหยัดงบแผ่นดิน 1.5 พันล้าน หลังจากที่สัญญาเดิมเป็นแบบเหมาจ่าย

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “โครงการ TH-Ai Passport สัญญาเดิมการจ่ายเงินคิดแบบเหมาจ่าย จะมีคนเข้ามาใช้ 10คน หรือ ล้านคน ก็เหมาๆ 1600ล้าน

เมื่อพรรคประชาชนเริ่มออกมาตีปีบถึงความผิดปกติ และตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาของการคิดเงินแบบเหมาจ่าย กระทรวงดีอี จึงแก้สัญญาเป็นแบบ pay per active user คือ 1 active user จ่ายโดยประมาณ 25฿

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ณ ขณะนี้คนลงทะเบียนประมาณ 1.5ล้านคน แต่ active user ต่อวันมีแค่ 100,000 คน เท่ากับว่ารัฐควักเงินจ่ายแค่ 100,000*25 =2.5 ล้านบาท จากเดิมที่ ต้องจ่ายเต็มตีน 1,600ล้านบาท พวกเราช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินทันที กว่า 1,500 ล้าน

มันไม่ใช่แค่การประหยัดเงินแผ่นดิน 1,500ล้าน แต่นั่นหมายถึงการหยุดยั้งเม็ดเงินที่กำลังจะไหลเข้าสู่ ‘กลุ่มทุนสีน้ำเงิน‘ ที่ซัพพอตการคงอยู่ของระบบสีน้ำเงิน ถามว่าเงินที่เค้าใช้ “ซื้อนั่นซื้อนี่(ตีความเอาเด้อ)” เอามาจากไหน ตอบง่ายๆ ก็เอามาจากส่วนต่างอะไรแบบนี้นั่นแหละ

ส่วนท่านที่ถามว่าแฉไปแล้วได้อะไร นี่แหละค่ะ ขี้หมูขี้หมาพรรคประชาชนก็ช่วยประหยัดเงินแผ่นดินให้พวกท่านแล้วประมาณกว่าพันล้าน”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:52 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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