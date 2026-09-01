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ใครคือเจ้าของ “เลอรส” รู้จัก เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภรรยาน้ำแข็ง AF7

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 15:17 น.
ใครคือเจ้าของ "เลอรส" รู้จัก เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภรรยาน้ำแข็ง AF7

รู้จัก เอย พรภิชญา โพธิ์ทอง ผู้ก่อตั้งแบรนด์อาหารกึ่งสำเร็จรูป เลอรส ภรรยาของ น้ำแข็ง AF7 หลังชื่อของทั้งคู่กลับมาเป็นประเด็นจากกรณี ฝ้าย เรือทอง อดีตดีลเลอร์ที่ออกโหนกระแสเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เรียกร้องค่าสินค้าค้างประมาณ 5.25 ล้านบาท รวมถึงปัญหาบ้านขายฝากอีก 4.49 ล้านบาท ก่อนน้ำแข็งจะออกมารับปากชำระยอดที่ตรวจสอบได้ เรื่องเงียบไปหลายเดือน กระทั่งฝ้ายเสียชีวิตเมื่อ 27 สิงหาคม และโหนกระแสกลับมาตามต่ออีกครั้งวันที่ 1 กันยายน 2569 อีกครั้ง

เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์เลอรส

ปี 2565 สื่อหลายแห่งระบุว่า เอย พรภิชญา โพธิ์ทอง เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เลอรส ส่วน “นิก” ธีระพันธ์ ไชยวงษา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลอรส อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ทั้งคู่ปรากฏตัวร่วมกันในกิจกรรมของแบรนด์ช่วงนั้น

เดือนเมษายน 2566 เอยออกมาแถลงเรื่องผลิตภัณฑ์ของเลอรสในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีเดียวกันระบุว่า ผลิตภัณฑ์ล็อตหนึ่งผลิตโดย “ก๋วยเตี๋ยวเลอรส โดย นายธีระพันธ์ ไชยวงษา” และจัดจำหน่ายโดย บริษัท เลอรส อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

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น้ำแข็ง AF7 เข้ามาช่วยภรรยาภายหลัง

“น้ำแข็ง AF7” หรือ ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว เป็นสามีของเอย และเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจในภายหลัง

น้ำแข็งเล่าในโหนกระแสวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ว่า ตนเข้ามาช่วยภรรยาทำธุรกิจได้เกือบ 1 ปี ส่วนเอยทำเลอรสมาก่อนประมาณ 6 ถึง 8 ปี โดยเริ่มจากคิดสูตร ทำสินค้า และทำตลาดด้วยตัวเอง

หลังเข้ามาช่วย น้ำแข็งพบว่าธุรกิจมีปัญหาหลายด้าน ทั้งสภาพคล่อง บุคลากร และการบริหาร เจ้าตัวยังยอมรับว่าบางดีลขายสินค้าในราคาที่แทบไม่เหลือกำไร ปัญหาเหล่านี้สะสมต่อเนื่องก่อนกลายเป็นข้อพิพาทกับคู่ค้าและดีลเลอร์หลายราย

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น้ำแข็ง AF7 เข้ามาช่วยภรรยาภายหลัง
Data for Thai ข้อมูล บริษัท เลอรส อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

5 พ.ย. 68 ฝ้ายออกโหนกระแสครั้งแรก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 รายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายหลายรายมาเล่าปัญหาจากการทำธุรกิจกับเลอรส หนึ่งในนั้นคือ ฝ้าย เรือทอง ซึ่งเป็นดีลเลอร์ของแบรนด์

ฝ้ายเล่าว่า ช่วงแรกเธอสั่งสินค้าไปขายและได้รับสินค้าตามปกติ ต่อมามีข้อเสนอให้สต็อกสินค้าจำนวนมากขึ้น เพราะโรงงานจะหยุดผลิตประมาณ 3 เดือนเพื่อย้ายฐานการผลิต

เดิมฝ้ายใช้สินค้าประมาณเดือนละ 200,000 ซอง ก่อนเพิ่มยอดสั่งจนถึงประมาณ 780,000 ซอง และจ่ายเงินล่วงหน้า

หลังจากนั้น ฝ้ายระบุว่ายังไม่ได้รับสินค้าเกือบ 400,000 ซอง มูลค่าประมาณ 5.25 ล้านบาท เงินก้อนนี้เป็นค่าสินค้าที่เธอระบุว่าจ่ายไปแล้วแต่ยังได้รับสินค้าไม่ครบ

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ฝ้ายยังมีปัญหาเรื่องบ้านอีกก้อนหนึ่ง เธอระบุว่าบ้านหลังเดิมถูกนำไปทำสัญญาขายฝากเพื่อนำเงินมาหมุนธุรกิจ และยืนยันว่าเงินเกี่ยวกับบ้าน 4.49 ล้านบาท แยกจากค่าสินค้า 5.25 ล้านบาท

6 พ.ย. 68 น้ำแข็งมาเผชิญหน้าผู้เสียหาย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 น้ำแข็งมาออกรายการพร้อมทนาย เพื่อชี้แจงข้อพิพาทที่ผู้เสียหายเปิดเผยในวันก่อนหน้า

น้ำแข็งยอมรับว่าธุรกิจมีปัญหาและขอเวลาหาเงินมาชำระ พร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบยอดที่ตรวจสอบได้ ส่วนทนายของฝ่ายน้ำแข็งประเมินว่า การจัดการเจ้าหนี้ทั้งหมดอาจใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 ปี

ฝ้ายไม่เห็นด้วยกับกรอบเวลานี้ เธอต้องการให้ชี้แจงก่อนว่าเงินค่าสินค้าที่จ่ายไปอยู่ที่ไหน และขอให้เร่งจัดการเรื่องบ้านก่อนหมดเวลาตามสัญญาขายฝาก

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ปัญหาบ้านยังไม่ได้ข้อยุติ บ้านหลังเดิมของฝ้ายถูกยึดในเดือนธันวาคม 2568 หลังไม่สามารถไถ่ถอนได้ตามกำหนด

ระหว่างติดตามเงินและบ้าน ฝ้ายเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ใหม่กับน้องชายในชื่อ “เรือทอง” เพื่อให้มีสินค้าขายและสร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อไป

ฝ้ายเสียชีวิต ก่อนโหนกระแสกลับมาตามเรื่อง 1 ก.ย. 69

ฝ้ายยังทำเรือทองและติดตามข้อพิพาทต่อจนถึงเดือนสิงหาคม 2569 ก่อนเข้ารักษาตัวจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม และเสียชีวิตวันที่ 27 สิงหาคม 2569

ครอบครัวฌาปนกิจฝ้ายวันที่ 31 สิงหาคม ก่อนที่เอสสามี จะมาออกรายการโหนกระแสวันที่ 1 กันยายน 2569 หลังเพิ่งเก็บอัฐิภรรยาในช่วงเช้าวันเดียวกัน เพื่อเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจกับเลอรส

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เอสเล่าว่า ตนกับฝ้ายเริ่มจากทำงานบริษัทและขายสินค้าเป็นรายได้เสริม ช่วงแรกการซื้อขายเป็นปกติ ก่อนความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะใกล้ชิดมากขึ้น เขากล่าวว่าอีกฝ่ายเสนอวิธีให้ฝ้ายนำเงินเข้ามาช่วยธุรกิจหลายครั้ง จนเธอต้องใช้ทั้งเงินตัวเอง บัตรเครดิต และเงินจากคนในครอบครัว

ช่วงที่สถานะการเงินหนักที่สุด ฝ้ายเหลือเงินในบัญชีเพียง 215 บาท เอสเล่าทั้งน้ำตาว่า ภรรยาเสียใจที่ไม่มีเงินซื้อขนมให้ลูกทั้ง 3 คน ข้อมูลส่วนนี้ตรงกับคำให้สัมภาษณ์จากรายการวันที่ 1 กันยายนที่มีการนำมาเผยแพร่ในวันเดียวกัน

คุณเอสกล่าวในโหนกระแสวันที่ 1 กันยายน 2569 ว่า หลังฝ้ายออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลาผ่านไปประมาณ 8 เดือน ครอบครัวยังไม่ได้รับการชำระเพิ่มเติมในยอดที่ยังติดค้างตามที่เรียกร้อง

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 “เตือนใจ” เป็นหนึ่งในดีลเลอร์เลอรสที่ออกโหนกระแสพร้อมฝ้าย เธอเล่าว่าเริ่มต้นจากซื้อสินค้าไปขายตามปกติ ก่อนถูกเสนอให้เพิ่มจำนวนสต็อก ภายหลังมีสินค้าค้างส่งกว่า 90,000 ห่อ มูลค่า 1,379,970 บาท และประเมินความเสียหายทั้งหมดของตัวเองไว้ประมาณ 2.4 ล้านบาท

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วันต่อมา เตือนใจกลับมาร่วมรายการอีกครั้งและเล่าว่า เคยขอเงินคืนระหว่างที่แม่กำลังรักษาตัว แต่ไม่ได้รับเงินตามที่ร้องขอก่อนแม่เสียชีวิต เมื่อมีการเสนอกรอบเวลาชำระหนี้ 2 ถึง 3 ปี เธอไม่ยอมรับและขอให้จัดการยอดของตัวเองภายใน 3 เดือน

ส่วนฝ้ายยังติดตามปัญหาของตัวเองต่อหลังจบรายการ ทั้งค่าสินค้าที่เธอระบุว่าค้างอยู่ 5.25 ล้านบาท และปัญหาบ้านขายฝากอีก 4.49 ล้านบาท ก่อนบ้านหลังเดิมจะถูกยึดในเดือนธันวาคม 2568 จากนั้นเธอเดินหน้าทำแบรนด์ “เรือทอง” กับน้องชายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว

ฝ้ายเข้ารักษาตัวจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2569 และเสียชีวิตวันที่ 27 สิงหาคม แม้ครอบครัวเคยเล่าว่าเธอมีความเครียดอย่างหนักระหว่างติดตามข้อพิพาท แต่ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะยืนยันว่าความเครียดเป็นสาเหตุของภาวะเส้นเลือดในสมองแตก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 15:17 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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