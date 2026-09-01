ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนที่รัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:54 น.
พี่ชาย "ฮลุน โซโล่" ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนที่รัก

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนในครอบครัวที่รัก ลั่นคนเป็นหัวหน้าต้องให้เกียรติความเป็นมนุษย์

คุณมอส พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เรื่องของน้องยังไม่มีอะไรอัพเดทเพิ่มเติมนะครับ และผมอยากจะขอนอกเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของผมสักนิดครับ วันที่ผมตัดสินใจลาออกจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผมคิดอยู่นานว่าจะเขียนเรื่องนี้ดีไหม แต่สุดท้ายผมอยากเขียนไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง และอยากให้คนที่ได้อ่านเข้าใจถึงเหตุผลที่ผมตัดสินใจลาออกจากงาน

เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่น้องของผมเสียชีวิตในต่างประเทศ จากชีวิตประจำวันที่เคยทำงานตามปกติ วันหนึ่งผมต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเพื่อเดินทางไปจัดการเรื่องของน้อง ต้องประสานงานกับหลายหน่วยงาน จัดการเอกสาร ติดต่อสถานทูต ประสานเรื่องการเดินทาง และพยายามทำทุกทางเพื่อให้น้องได้กลับบ้าน

โฆษณา

ช่วงเวลานั้นผมแทบไม่ได้นอน เพราะต้องคุยและประสานงานต่อเนื่องทั้งคืน ทั้งเรื่องของน้องและการหาความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ในขณะเดียวกัน ผมก็ต้องจัดการเรื่องงานให้เรียบร้อย ผมแจ้งการลาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการพูดคุยเรื่องระยะเวลาการลาเป็นการส่วนตัวตามขั้นตอนของบริษัท

การลาของผมไม่ได้เป็นการขาดงานหรือลาเกินระเบียบแต่อย่างใด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ทำให้ผมได้เห็น ทัศนคติ และ วิธีคิด ของคนคนหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการอย่างชัดเจน มีคำพูดหลายอย่างเกิดขึ้น เช่น มึงเป็น ตม. เหรอ คุณไปแล้วจะทำอะไรได้ เป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันเหรอ ไม่มีคนอื่นทำให้เหรอ

รวมถึงการพยายามถามว่า เรื่องมันเร่งด่วนขนาดนั้นหรือไม่ กลับมาทำงานก่อนได้ไหม ทั้งที่ผมกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องจัดการเรื่องการสูญเสียของครอบครัว และสิ่งที่ทำให้ผมคิดมากขึ้นไปอีก คือในวันที่ร่างน้องเดินทางกลับมาถึงบ้าน ครอบครัวเพิ่งได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลให้น้องที่บ้านเพียง 2 วัน ผมยังอยู่ในช่วงจัดการความสูญเสียและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้อง

แต่ในช่วงเวลานั้น ผมได้รับโทรศัพท์ให้ติดตามเรื่องการกลับไปทำงาน ”รู้ว่ายุ่งแล้วงานคุณล่ะ“ ซึ่งกรณีนี้ผมต้องแจ้งว่าผมไม่ได้มีงานค้างหรือมีอะไรต้องเร่งรีบทำขนาดนั้นนะครับ สำหรับผม ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า “พูดอะไร” แต่คือ คิดอย่างไร จึงสามารถพูดและแสดงออกกับคนที่กำลังสูญเสียคนในครอบครัวแบบนั้นได้

โฆษณา

เพราะคำพูดเป็นเพียงสิ่งที่สะท้อนความคิดและทัศนคติของคนคนหนึ่งออกมา ผมไม่ได้คาดหวังว่าผู้จัดการจะต้องมาช่วยจัดการเรื่องของครอบครัวผม และไม่ได้คาดหวังสิทธิพิเศษอะไรจากองค์กร

ผมเข้าใจเรื่องงาน และเข้าใจว่าผู้จัดการมีหน้าที่ต้องดูแลงานขององค์กร แต่ผมเชื่อว่าการเป็นผู้จัดการหรือการเป็นผู้นำของคนในองค์กร ไม่ได้วัดกันแค่ความสามารถในการบริหารงาน หรือการทำให้คนทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย แต่มันควรสะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะ วิธีคิด การรู้จักแยกแยะสถานการณ์ และการให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของคนที่อยู่ตรงหน้า

โดยเฉพาะในวันที่คนคนหนึ่งกำลังเจอกับเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผมเริ่มถามตัวเองว่า หากวันหนึ่งผมต้องใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีทัศนคติแบบนี้ต่อไป ผมจะสามารถอยู่กับมันได้หรือไม่ และคำตอบของผมคือ ผมอยู่ไม่ได้

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจบำเพ็ญกุศลของน้อง ผมจึงตัดสินใจว่าจะลาออกจากงาน วันที่ 18 สิงหาคม ผมกลับมาทำงานตามปกติ และตั้งใจทำงานให้ครบถ้วนจนถึงสิ้นเดือน เพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยที่สุด

โฆษณา

วันที่ 23 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเกิดของผม ผมได้เปิดใจกับแม่และยายว่า ผมไม่ไหวกับบุคคลประเภทนี้ และผมไม่สามารถทำงานต่อในสภาพแวดล้อมที่มีทัศนคติแบบนี้ได้ สิ่งที่ผมกังวลที่สุดคือ กลัวแม่กับยายจะเครียด เพราะผมเองก็ยังมีหน้าที่ต้องหารายได้เข้าครอบครัว

แต่คำตอบของแม่กับยายกลับทำให้ผมรู้สึกโชคดีมาก ไม่เป็นไรลูก เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิด กลับมาอยู่บ้านเราก็ได้ บ้านเราก็มีไม่ได้เช่า ข้าวเราก็มีกิน ปลาร้าก็มีอยู่ในไห ไม่ต้องคิดมาก ออกมาพักก่อน ผมยอมรับว่าลึกๆผมก็ยังเครียดเรื่องอนาคต เพราะผมก็ต้องหาเงินและดูแลครอบครัวเหมือนกัน

แต่ระหว่างที่ทำงานอยู่ ผมก็พยายามวางแผนชีวิตและการเงินของตัวเองมาตลอด ผมมีเงินสำรองฉุกเฉินที่เตรียมไว้สำหรับช่วงที่อาจต้องว่างงานประมาณ 1–2 ปี หรืออาจนำไปเริ่มต้นทำธุรกิจเล็ก ๆ สักอย่าง อย่างน้อยผมยังมีทางเลือกที่จะกลับมาอยู่บ้าน อยู่กับยาย และค่อย ๆ เริ่มต้นชีวิตใหม่

ตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเดินไปทางไหน เพราะเรื่องของน้องยังมีอีกมากมายที่ต้องจัดการ ทั้งเรื่องคดี เอกสาร การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเรื่องอีกหลายอย่างที่ยังไม่จบ หลังจากนี้ผมคงต้องทุ่มเวลาและกำลังทั้งหมดที่มี เพื่อเร่งประสานและจัดการเรื่องของน้องให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ ส่วนอนาคตของตัวเอง ค่อยคิดกันอีกที

โฆษณา

วันนี้ผมเลือกครอบครัวก่อน และผมอยากบอกอีกเรื่องหนึ่งว่า ผมไม่ได้มองว่าทุกคนในองค์กรเป็นแบบเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่ผมเสียใจที่สุดจากการตัดสินใจครั้งนี้ คือ ผมต้องจากเพื่อนร่วมงานดีๆหลายคน ผมมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีคนที่คอยช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆและการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากคนเหล่านั้นเลย

ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่า ผมยังเคารพและรู้สึกดีกับเพื่อนร่วมงานที่ดีทุกคนเหมือนเดิม สุดท้ายนี้ ผมอยากฝากเรื่องหนึ่งไว้สำหรับคนที่มีลูก มีพ่อแม่ หรือมีคนในครอบครัวที่ทำงานอยู่กับองค์กรต่าง ๆ วันหนึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่า คนในครอบครัวของเราจะต้องเจอกับอะไร เขาอาจต้องสูญเสียใครบางคนโดยไม่ทันตั้งตัว อาจต้องเดินทางไปจัดการเรื่องสำคัญ หรืออาจต้องหยุดงานเพื่อดูแลครอบครัวในวันที่ชีวิตกำลังพังลงมา

ถ้าวันนั้นเกิดขึ้นกับลูกของคุณ หรือคนในครอบครัวของคุณ ผมอยากให้ลองคิดดูว่า ถ้าเขากลับมาเล่าให้เราฟังว่า เขาได้รับการปฏิบัติแบบไหนในวันที่กำลังสูญเสีย เราในฐานะพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไร ผมไม่ได้เขียนเพื่อให้ใครสงสาร และไม่ได้ต้องการให้ใครไปโจมตีใคร ผมเพียงอยากเล่าประสบการณ์ของตัวเอง และอยากให้เรื่องนี้เป็นข้อคิดว่า ตำแหน่งไม่ได้ทำให้ใครเป็นผู้นำ

การเป็นผู้นำไม่ได้มีแค่การบริหารงาน แต่ต้องมีวุฒิภาวะ มีทัศนคติที่ดี รู้จักแยกแยะสถานการณ์ และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องไม่ลืมว่า คนที่เรากำลังบริหารอยู่ก็เป็น มนุษย์ เหมือนกับเรา เพราะในวันที่ครอบครัวของใครสักคนกำลังสูญเสีย เขาอาจไม่ได้ต้องการอะไรจากองค์กรเลย เขาอาจต้องการเพียงพื้นที่เล็กๆให้เขาได้กลับไปจัดการชีวิตและครอบครัวของเขาก่อน

โฆษณา

สำหรับผม นี่คือบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตการทำงาน และผมเลือกที่จะเดินออกมา โดยไม่ได้เกลียดงาน ไม่ได้เกลียดเพื่อนร่วมงาน และไม่ได้เสียใจที่ครั้งหนึ่งเคยทำงานที่นี่ ผมเพียงเลือกที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัว ในวันที่ครอบครัวของผมต้องการผมมากที่สุดครับ ยาวหน่อยนะครับแต่ขอบคุณที่อ่านจนจบแล้วบางคนอาจได้ข้อคิดจากเหตุการณ์ที่ผมพบเจอ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
บังแจ็ค ติดเชื้อในกระแสเลือด หามส่งห้องฉุกเฉิน ข่าว

หาม “บังแจ็ค” ส่งห้องฉุกเฉิน ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ห่วงหนัก ติดต่อยากมาก

10 นาที ที่แล้ว
เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่ วอลเลย์บอล

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกันตน เช็คเลย! สถานที่เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ผ่านแอปฯ-เว็บไซต์

25 นาที ที่แล้ว
เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต เทคโนโลยี

เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

35 นาที ที่แล้ว
เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย บันเทิง

เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ย. 69 ตรวจหวย

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูก 31 ใบ 186 ล้าน คนเดียวรับเละ 24 ล้าน สลากดิจิทัล 1/9/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย ข่าว

เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้สูงสุด 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ เศรษฐกิจ

ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้ 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง 12 ราศี เดือนกันยายน 2569 พฤหัสทำมุมดีเสาร์ เปิดโอกาสวางรากฐานยาว ดูดวง

ดูดวง 12 ราศี เดือนกันยายน 2569 พฤหัสทำมุมดีเสาร์ เปิดโอกาสวางรากฐานยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฝากถึงคู่กรณี ฝ้าย เรือทอง คนที่เคยค้าขายเสีย ไม่เคยคิดมาหา ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ซัดคู่กรณี ‘ฝ้าย เรือทอง’ ใช้ชีวิตหรู หัวใจทำด้วยอะไร ไม่มาหาผู้สูญเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพจำลองผังงานมหกรรมพืชสวนโลก 2572 ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ข่าว

ครม.เคาะ “พืชสวนโลก 2572” ย้ายไปจัดปากช่อง งบยัง 4.28 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม โพสต์ภาพมือหนุ่มปริศนา จับตาแคปชั่นหวาน คอมเมนต์แซวเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ ข่าว

สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่ปิดช่องทางเจรจา แก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้ พร้อมใช้กฎหมายเคร่งครัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน เตรียมควัก 7 หลักเช่าสถานที่ ข่าว

ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน-ควัก 7 หลักเช่าสถานที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาบัด คืออะไร รู้จักศาสนายิว คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก ข่าว

ชาบัด คืออะไร รู้จักศาสนายิว คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครคือเจ้าของ &quot;เลอรส&quot; รู้จัก เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภรรยาน้ำแข็ง AF7 ข่าว

ใครคือเจ้าของ “เลอรส” รู้จัก เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภรรยาน้ำแข็ง AF7

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย หลุดถาม ทำไมไม่ขายเอง หลังขายของให้ต่ำกว่าต้นทุน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย หลุดปากถาม “ทำไมxึงไม่ขายเอง” สงสัยปมธุรกิจ ขายเองได้เงินเยอะกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนที่รัก ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนที่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ขอเคลม พรรคประชาชนแฉ “TH-AI” ช่วยประหยัดงบแผ่นดิน 1.5 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุม ครม. ดัน 44 โครงการเร่งด่วน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ งบ 1.2 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปาเปิดภาพ &quot;เอย เลอรส-น้ำแข็ง AF7&quot; เที่ยวต่างประเทศ ทวงคำรับปากใช้หนี้ หลังฝ้ายเสียชีวิต ข่าว

ซ้อเปาเปิดภาพ “เอย เลอรส-น้ำแข็ง AF7” เที่ยวต่างประเทศ ทวงคำรับปากใช้หนี้ หลังฝ้ายเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นทท.พฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นทท.พฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกตีข่าว ทหารสหรัฐฯ 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยา เมืองค้าประเวณีถูกกฎหมาย ข่าว

สื่อนอกตีข่าว ทหารสหรัฐฯ 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยา เมืองค้าประเวณีถูกกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:54 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
ตรวจสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ย. 69

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูก 31 ใบ 186 ล้าน คนเดียวรับเละ 24 ล้าน สลากดิจิทัล 1/9/69

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
Back to top button