ข่าว

หนุ่ม กรรชัย หลุดปากถาม “ทำไมxึงไม่ขายเอง” สงสัยปมธุรกิจ ขายเองได้เงินเยอะกว่า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:58 น.
หนุ่ม กรรชัย หลุดถาม ทำไมไม่ขายเอง หลังขายของให้ต่ำกว่าต้นทุน

หนุ่ม กรรชัย หลุดปากถาม “ทำไมxึงไม่ขายเอง ได้เงินเยอะกว่าขายให้ดีลเลอร์” หลังผู้เสียหายร้องถูกหลอกลงทุนทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป

รายการโหนกระแสวันนี้ (1 กันยายน 2569) คุณแพร หนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส เล่าว่า เริ่มต้นจากการเป็นดีลเลอร์ หรือ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าตามปกติช่วงโควิด เธอรู้จักกับอีกฝ่ายจึงทักไปพูดคุยด้วย คาดการณ์ว่าน่าจะไม่ได้จาก คุณฝ้าย และ คุณเตือน ผู้เสียหายอีกสองรายแล้ว จึงหันมาทำธุรกิจกับเธอ

อีกฝ่ายทักมาบอกว่าสินค้าที่เหลืออยู่ในโรงงานของเธอจะมีคนซื้อทั้งหมดและจะมีลูกค้ามารับของ ฉะนั้นเธอต้องเปิดบิลใหม่เพื่อนำไปขายให้ลูกค้าของตนเอง โดยให้ราคาเพียง 15 บาทจากต้นทุน 18 บาท ซึ่งพิธีกร หนุ่ม กรรชัย อธิบายว่า อาจเป็นวิธีการขายที่ให้ราคาขายต่ำเพื่อให้มาสั่งของจำนวนมากขึ้น ทั้งที่ของล็อตเดิมที่คุณแพรซื้อก็ยังไม่ได้รับของ

โฆษณา

หนุ่ม กรรชัย สมมติสถานการณ์ให้ฟังว่า ซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป 10,000 ซอง ราคาซองละ 18 บาท ฝั่งดีลเลอร์ต้องจ่ายเงินจำนวน 180,000 บาท แต่ไม่ต้องนำของไปเพราะเจ้าของจะขายให้ในราคา 200,000 บาท คิดเป็นกำไรซองละ 2 บาท จังหวะนี้พิธีกรโหนกระแสถึงกับหลุดปากถามว่า “ทำไมxึงไม่ขายเอง ไอเxี้ย ขอโทษจริง ๆ นะ ทำไมxึงไม่ขายเอง xึงได้เงินเยอะกว่าอีกจะไปขายให้ดีลเลอร์ในราคาซองละ 18 บาททำไม xึงก็ขายเองดิถ้าได้ 200,000 บาท

ฝั่งคุณแพรอธิบายว่า ช่วงนั้นมีการปรับราคาขึ้น มีลูกค้าที่อยากได้ราคาซองละ 20 บาท มีแค่เธอที่ยังได้ราคา 18 บาทจึงอยากช่วยระบายสินค้า เพื่อให้ทุกคนปรับราคาขึ้นพร้อมกัน

หนุ่ม กรรชัย ถามปมขายของผ่านดีลเลอร์ได้กำไรเยอะกว่า
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
บังแจ็ค ติดเชื้อในกระแสเลือด หามส่งห้องฉุกเฉิน ข่าว

หาม “บังแจ็ค” ส่งห้องฉุกเฉิน ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ห่วงหนัก ติดต่อยากมาก

9 นาที ที่แล้ว
เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่ วอลเลย์บอล

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกันตน เช็คเลย! สถานที่เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ผ่านแอปฯ-เว็บไซต์

24 นาที ที่แล้ว
เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต เทคโนโลยี

เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

34 นาที ที่แล้ว
เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย บันเทิง

เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ย. 69 ตรวจหวย

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูก 31 ใบ 186 ล้าน คนเดียวรับเละ 24 ล้าน สลากดิจิทัล 1/9/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย ข่าว

เฮทั้งประเทศ! ผลหวยงวดนี้ ออกตรงเลขเด็ด วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้สูงสุด 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ เศรษฐกิจ

ข้าราชการหญิง ลาปฏิบัติธรรมได้ 3 เดือน ไม่หักวันลา เงินเดือนยังได้ปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง 12 ราศี เดือนกันยายน 2569 พฤหัสทำมุมดีเสาร์ เปิดโอกาสวางรากฐานยาว ดูดวง

ดูดวง 12 ราศี เดือนกันยายน 2569 พฤหัสทำมุมดีเสาร์ เปิดโอกาสวางรากฐานยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฝากถึงคู่กรณี ฝ้าย เรือทอง คนที่เคยค้าขายเสีย ไม่เคยคิดมาหา ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ซัดคู่กรณี ‘ฝ้าย เรือทอง’ ใช้ชีวิตหรู หัวใจทำด้วยอะไร ไม่มาหาผู้สูญเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพจำลองผังงานมหกรรมพืชสวนโลก 2572 ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ข่าว

ครม.เคาะ “พืชสวนโลก 2572” ย้ายไปจัดปากช่อง งบยัง 4.28 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม โพสต์ภาพมือหนุ่มปริศนา จับตาแคปชั่นหวาน คอมเมนต์แซวเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ ข่าว

สำนักพุทธฯ โคราช ฮึ่ม! เล็งเอาผิดแก๊ง แต่งเลียนแบบพระ เต้นหน้าเวทีหมอลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่ปิดช่องทางเจรจา แก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้ พร้อมใช้กฎหมายเคร่งครัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน เตรียมควัก 7 หลักเช่าสถานที่ ข่าว

ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน-ควัก 7 หลักเช่าสถานที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาบัด คืออะไร รู้จักศาสนายิว คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก ข่าว

ชาบัด คืออะไร รู้จักศาสนายิว คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครคือเจ้าของ &quot;เลอรส&quot; รู้จัก เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภรรยาน้ำแข็ง AF7 ข่าว

ใครคือเจ้าของ “เลอรส” รู้จัก เอย พรภิชญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภรรยาน้ำแข็ง AF7

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย หลุดถาม ทำไมไม่ขายเอง หลังขายของให้ต่ำกว่าต้นทุน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย หลุดปากถาม “ทำไมxึงไม่ขายเอง” สงสัยปมธุรกิจ ขายเองได้เงินเยอะกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนที่รัก ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ตัดสินใจ ออกจากงาน เจอคนในองค์กรแซะ ในวันที่สูญเสียคนที่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ขอเคลม พรรคประชาชนแฉ “TH-AI” ช่วยประหยัดงบแผ่นดิน 1.5 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุม ครม. ดัน 44 โครงการเร่งด่วน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ งบ 1.2 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปาเปิดภาพ &quot;เอย เลอรส-น้ำแข็ง AF7&quot; เที่ยวต่างประเทศ ทวงคำรับปากใช้หนี้ หลังฝ้ายเสียชีวิต ข่าว

ซ้อเปาเปิดภาพ “เอย เลอรส-น้ำแข็ง AF7” เที่ยวต่างประเทศ ทวงคำรับปากใช้หนี้ หลังฝ้ายเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นทท.พฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นทท.พฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกตีข่าว ทหารสหรัฐฯ 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยา เมืองค้าประเวณีถูกกฎหมาย ข่าว

สื่อนอกตีข่าว ทหารสหรัฐฯ 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยา เมืองค้าประเวณีถูกกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:58 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

เปิดโผ 12 ตบสาวไทย ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 “พรพรรณ” นำทัพชุดใหญ่

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

เตือนผู้ใช้ Chrome ลบด่วน 19 ส่วนขยาย เสี่ยงขโมยรหัสผ่าน ดูดคริปโต

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

เมียอินฟลูฯ ดัง ยันไม่ได้ถูกทำร้าย ประกาศจบสัมพันธ์ เหตุฝ่ายชายไม่เปลี่ยนนิสัย

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
ตรวจสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.ย. 69

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูก 31 ใบ 186 ล้าน คนเดียวรับเละ 24 ล้าน สลากดิจิทัล 1/9/69

เผยแพร่: 1 กันยายน 2569
Back to top button