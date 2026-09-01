หนุ่ม กรรชัย หลุดปากถาม “ทำไมxึงไม่ขายเอง” สงสัยปมธุรกิจ ขายเองได้เงินเยอะกว่า
หนุ่ม กรรชัย หลุดปากถาม “ทำไมxึงไม่ขายเอง ได้เงินเยอะกว่าขายให้ดีลเลอร์” หลังผู้เสียหายร้องถูกหลอกลงทุนทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป
รายการโหนกระแสวันนี้ (1 กันยายน 2569) คุณแพร หนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส เล่าว่า เริ่มต้นจากการเป็นดีลเลอร์ หรือ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าตามปกติช่วงโควิด เธอรู้จักกับอีกฝ่ายจึงทักไปพูดคุยด้วย คาดการณ์ว่าน่าจะไม่ได้จาก คุณฝ้าย และ คุณเตือน ผู้เสียหายอีกสองรายแล้ว จึงหันมาทำธุรกิจกับเธอ
อีกฝ่ายทักมาบอกว่าสินค้าที่เหลืออยู่ในโรงงานของเธอจะมีคนซื้อทั้งหมดและจะมีลูกค้ามารับของ ฉะนั้นเธอต้องเปิดบิลใหม่เพื่อนำไปขายให้ลูกค้าของตนเอง โดยให้ราคาเพียง 15 บาทจากต้นทุน 18 บาท ซึ่งพิธีกร หนุ่ม กรรชัย อธิบายว่า อาจเป็นวิธีการขายที่ให้ราคาขายต่ำเพื่อให้มาสั่งของจำนวนมากขึ้น ทั้งที่ของล็อตเดิมที่คุณแพรซื้อก็ยังไม่ได้รับของ
หนุ่ม กรรชัย สมมติสถานการณ์ให้ฟังว่า ซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป 10,000 ซอง ราคาซองละ 18 บาท ฝั่งดีลเลอร์ต้องจ่ายเงินจำนวน 180,000 บาท แต่ไม่ต้องนำของไปเพราะเจ้าของจะขายให้ในราคา 200,000 บาท คิดเป็นกำไรซองละ 2 บาท จังหวะนี้พิธีกรโหนกระแสถึงกับหลุดปากถามว่า “ทำไมxึงไม่ขายเอง ไอเxี้ย ขอโทษจริง ๆ นะ ทำไมxึงไม่ขายเอง xึงได้เงินเยอะกว่าอีกจะไปขายให้ดีลเลอร์ในราคาซองละ 18 บาททำไม xึงก็ขายเองดิถ้าได้ 200,000 บาท”
ฝั่งคุณแพรอธิบายว่า ช่วงนั้นมีการปรับราคาขึ้น มีลูกค้าที่อยากได้ราคาซองละ 20 บาท มีแค่เธอที่ยังได้ราคา 18 บาทจึงอยากช่วยระบายสินค้า เพื่อให้ทุกคนปรับราคาขึ้นพร้อมกัน
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