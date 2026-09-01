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ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน-ควัก 7 หลักเช่าสถานที่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 15:19 น.
ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน เตรียมควัก 7 หลักเช่าสถานที่

ซ้อเปา แฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ หาซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน คุกเข่าขอ เอย แต่งงานที่ญี่ปุ่น เตรียมควักเงิน 7 หลักเช่าสถานที่

กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งเมื่อมีข่าวการสูญเสียของ คุณฝ้าย เรือทอง สาวนักสู้เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือ เรือทอง และเป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากการถูกหลอกลงทุนปิดดิลใหญ่ ก๋วยเตี๋ยวเรือ เลอรส ของ น้ำแข็ง AF7 และภรรยาสาว เอย พรภิชญา CEO ก๋วยเตี๋ยวเรือ เลอรส แต่กลับไม่ใช้หนี้ ไม่ส่งสินค้า ปล่อยคุณฝ้ายถูกยืด และต้องมานั่งจ่ายหนี้เองมากถึงกว่า 10 ล้านบาท จนเครียด ล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้

ในวันนี้ 1 กันยายน 2569 รายการ โหนกระแส ได้เชิญครอบครัวของ คุณฝ้าย เรือทอง พร้อมด้วย ผ้าแพร AF และผู้เสียหายรานอื่น ๆ ซึ่งถูก น้ำแข็ง AF7 และภรรยา หลอกร่วมลงทุนเช่นกัน มานั่งพูดคุยในรายการอีกครั้ง หลังจากเมื่อช่วงปลายปี 68 แต่ก็ไม่มีใครได้รับการชดใช้จาก น้ำแข็ง AF7 และ ภรรยา แต่อย่างใด

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ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของ น้ำแข็ง AF7 และ เอย พรภิชญา เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส ควงกันบินไปเที่ยว และเชียร์ฟุตบอลถึงต่างประเทศ ทั้งยังปล่อยภาพโพสต์ เอย พรภิชญา ขณะตามหาแหวนเพชรน้ำดีที่จะใช้สวมนิ้วนางข้างซ้าย ระบุว่า

“แจ้งร้านเพชรที่ซื้อประจำว่าอยากได้เพชรทรงวงรี 8 กะรัตสำหรับทำแหวนแต่งงานขอน้ำสวย ๆ เลย และร้านเพชรบอกวันนี้หาได้เม็ดนี้ 7.01 กะรัต ราคา 15 ล้านกว่าบาท โอเคค่ะ งั้นซื้อแหวนทองหนัก 0.6 กรัมแต่งก็ได้ค่ะ”

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นอกจากนั้น ซ้อเปา ยังแฉภาพที่ น้ำแข็ง AF7 คุกเข่าขอ เอย แต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยทางฝ่ายหญิงเป็นผู้โพสต์โมเมนต์ดังกล่าวลงในเฟซบุ๊ก พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “ต่อไปนี้เรียกแฟนไม่ได้แล้วนะคะ @Hakuba Mountain Harbor” และแท็กเฟซบุ๊ก น้ำแข็ง AF7

เท่านั้นยังไม่พอ ซ้อเปา ยังได้แคปโพสต์ของ เอย พรภิชญา เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส เตรียมจ่ายเงินกว่า 7 หลัก เพื่อเช่าสถานที่จัดงานแต่งงานระหว่างตนกับน้ำแข็ง AF7 ข้อความระบุว่า

“ตอนแรกที่ลิสต์สถานที่แต่งงานไว้ไม่มีที่นี่เลย พอดีมีพี่ที่รู้จักแนะนำมา พอเข้าไปดูสถานที่จริงบอกได้คำเดียวว่าสวยอลังมาก คือตัดสินใจตกลงเอาทันทีแบบไม่คิดจะเลือกที่อื่นเลย ส่วนราคาที่หลาย ๆ คนสอบถามเอยมาว่าค่าเช่าแค่สถานที่ราคาแรงมั้ย ถ้าเหมาทั้งหมดทุกพื้นที่และตั้งแต่เช้าจนถึงดึกก็เกือบ 7 หลักต่อ 1 วัน แต่ถ้าเห็นสถานที่จริงจะบอกเลยว่าราคานี้คุ้ม เพราะมันสวยมากจริง ๆ”

งานนี้จึงมีแต่คนตั้งคำถามถึงทั้ง น้ำแข็ง AF7 และ เอย พรภิชญา กับการใช้เงิน และการใช้ชีวิตสุดหรูของเขาทั้งคู่ แต่กลับเมินเฉยต่อการชดใช้หนี้ที่ก่อขึ้นจากการทำธุรกิจเกินตัว กระทั่งทำให้เด็ก 3 คนต้องสูญเสียแม่ (คุณฝ้าย เรือทอง) ไปอย่างไม่มีวันกลับ เพราะความเครียดในการหาเงินมาหมุนใช้หนี้แทนลูกหนี้ จนเส้นเลือดในสมองแตก และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

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ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน-ควัก 7 หลักเช่าสถานที่-5
ภาพจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน-ควัก 7 หลักเช่าสถานที่-1
ภาพจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน-ควัก 7 หลักเช่าสถานที่-2
ภาพจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน-ควัก 7 หลักเช่าสถานที่-3
ภาพจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ซ้อเปาแฉต่อ! น้ำแข็งAF7 ไม่ใช้หนี้ ซื้อแหวนเพชร 15 ล้าน ขอ เอย แต่งงาน-ควัก 7 หลักเช่าสถานที่-4
ภาพจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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