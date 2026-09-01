ซ้อเปาเปิดภาพ “เอย เลอรส-น้ำแข็ง AF7” เที่ยวต่างประเทศ ทวงคำรับปากใช้หนี้ หลังฝ้ายเสียชีวิต
เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดภาพ “เอย เลอรส-น้ำแข็ง AF7” ทริปเที่ยวหวานฉ่ำ ทวงถามถึงยอดค้าง หลังน้ำแข็งเคยยืนยันกลางโหนกระแส พร้อมจ่าย ฝ้าย เรือทอง
เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 11.15 น. ถึง เอย เลอรส และ น้ำแข็ง AF7 ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว หลัง ฝ้าย เรือทอง หรือ ฐิตารีย์ ศรีสุนทร หนึ่งในผู้เรียกร้องจากข้อพิพาทธุรกิจเรือทอง ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปเสียชีวิต พร้อมตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการชำระเงินที่เคยรับปากกับกลุ่มผู้เสียหาย
“เอย เลอรส กับ น้ำแข็ง AF7 ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เที่ยวต่างประเทศกันฉ่ำ จะรู้หรือยังว่า “ฝ้าย เรือทอง” เสียชีวิตแล้ว…
ก่อนเสียชีวิตคุณฝ้ายยังโพสต์ทวงถามเรื่องเงินว่าเกือบครบหนึ่งปีหลังออกรายการ ทางเอยและน้ำแข็งเจ้าของ “เลอรส“ ได้มีการรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะรีบเคลียร์เงินที่หยืบยืมและเอามาคืนให้ทุกคนแต่พอข่าวเงียบ ก็กลับเงียบหายไม่มีแม้แต่ทนายหรือผู้เกี่ยวข้องติดต่อมาชดใช้คืนเจ้าหนี้หรือคนที่ไปเอาเงินเค้ามา
ฝ่ายหนึ่งยังใช้ชีวิตหรูหราและเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนอีกคนจากไปโดยไม่มีโอกาสได้เห็นบทสรุปของความยุติธรรม…แปลกดีเหมือนกัน”
ซ้อเปานำภาพของเอยและน้ำแข็งระหว่างใช้ชีวิตและเดินทางต่างประเทศมาเผยแพร่ ก่อนย้อนถึงคำรับปากเรื่องการชำระเงินที่เคยเกิดขึ้นกลางรายการโหนกระแส อย่างไรก็ตาม ภาพแต่ละใบไม่ได้ระบุวันถ่าย จึงบอกไม่ได้ว่าเป็นภาพล่าสุดเมื่อใด
เรื่องของฝ้ายเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 หลังเธอออกโหนกระแสเป็นครั้งแรกพร้อมกลุ่มผู้เสียหาย ฝ้ายเล่าว่าเคยเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ของก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป “เลอรส” และขายได้ประมาณเดือนละ 200,000 ซอง ก่อนรับข้อเสนอให้สั่งสินค้าล็อตใหญ่ประมาณ 780,000 ซอง
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสินค้าที่จ่ายเงินไปแล้วส่งมาไม่ครบ ฝ้ายเปิดเผยว่ายังเหลือสินค้าค้างส่งเกือบ 400,000 ซอง คิดเป็นเงินประมาณ 5.25 ล้านบาท จึงออกมาเรียกร้องพร้อมผู้เสียหายรายอื่นที่มีปัญหาเรื่องเงินและสินค้ากับธุรกิจเดียวกัน
วันต่อมา 6 พฤศจิกายน 2568 น้ำแข็ง AF7 เข้ามาชี้แจงพร้อมทนาย ยอมรับว่าธุรกิจมีปัญหาสะสมทั้งเรื่องเงิน คน และการบริหาร พร้อมขอให้ผู้เสียหายนำหลักฐานมาตรวจสอบยอด ก่อนกล่าวกลางรายการว่า “ผมยินดีจ่ายให้ทุกคนทุกบาท ทุกสตางค์ครับ”
ทนายแชมป์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนั้นมีเจ้าหนี้ประมาณ 8 รายที่อยู่ระหว่างทยอยชำระ รวมเดือนละประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาท และประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 ปี จึงจะจัดการทั้งหมดได้ พร้อมระบุว่าฝ้ายเคยได้รับเงินไปแล้วประมาณ 800,000 บาท
นอกจากค่าสินค้า 5.25 ล้านบาท ฝ้ายยังมีปัญหาเรื่องบ้านอีกก้อน เธอยืนยันในรายการว่าเงินเกี่ยวกับบ้านจำนวน 4.49 ล้านบาท เป็นคนละส่วนกัน หลังนำบ้านไปขายฝากเพื่อหาเงินมาหมุนธุรกิจ และขอให้เร่งจัดการก่อนถึงกำหนดวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เพราะเสี่ยงสูญเสียบ้าน
เมื่อถึงวันที่ 19 ธันวาคม ฝ้ายโพสต์แจ้งว่าบ้านหลังเก่าถูกยึดแล้ว หลังไม่สามารถไถ่ถอนจากการขายฝากได้ตามกำหนด ขณะนั้นเธอย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ใหม่และเดินหน้าทำแบรนด์ก๋วยเตี๋ยว “เรือทอง” กับน้องชายเพื่อหารายได้ต่อ
หลังผ่านไปหลายเดือน ฝ้ายยังคงติดตามเรื่องความเสียหาย ข้อความที่สื่อเผยแพร่ภายหลังระบุว่า ใกล้ครบหนึ่งปีนับจากวันที่ออกโหนกระแส แต่ยังไม่มีทนายหรือผู้เกี่ยวข้องติดต่อมาเพื่อชดใช้ความเสียหายเพิ่มเติม เธอยืนยันว่าจะติดตามสิทธิของตัวเองต่อไป
วันที่ 22 สิงหาคม 2569 ฝ้ายเข้ารักษาตัวจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ก่อนเสียชีวิตวันที่ 27 สิงหาคม 2569
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- TrueID ถอดรายการโหนกระแส วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
- TrueID ถอดรายการโหนกระแส วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
- ข่าวสด ย้อนข้อความเรียกร้องความรับผิดชอบของฝ้าย เรือทอง
- โหนกระแส รายงานข่าวการเสียชีวิตของฝ้าย เรือทอง
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