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สื่อนอกตีข่าว ทหารสหรัฐฯ 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยา เมืองค้าประเวณีถูกกฎหมาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:09 น.
สื่อนอกตีข่าว ทหารสหรัฐฯ 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยา เมืองค้าประเวณีถูกกฎหมาย

สื่อนอกตีข่าว ทหารสหรัฐฯ 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยา พาดหัว “เมืองค้าประเวณีถูกกฎหมาย” หลัง USS Abraham Lincoln เตรียมเทียบท่าแหลมฉบัง

กลายเป็นพาดหัวข่าวที่ทำคนไทยสะดุดตา เมื่อ The Independent สื่ออังกฤษรายงานการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมกำลังพลทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐฯ เกือบ 5,000 นาย

พาดหัวหลักของข่าวระบุว่า ไทยออกคำเตือนเรื่องการค้าประเวณี ก่อนกำลังพลสหรัฐฯ เดินทางเข้าเมืองท่องเที่ยว หลังใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลมากกว่า 200 วัน

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แต่ข้อความใต้พาดหัวกลับเขียนว่า “The USS Abraham Lincoln will dock at Thailand’s resort city of Pattaya where prostitution is legal” แปลว่า เรือ USS Abraham Lincoln จะเทียบท่าที่เมืองตากอากาศพัทยา ซึ่งการค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมาย

กฎหมายไทยไม่ได้รับรองการค้าประเวณี

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 กำหนดความผิดครอบคลุมการชักชวนค้าประเวณีในที่สาธารณะ การโฆษณา การจัดหาบุคคล การบังคับค้าประเวณี และการเปิดหรือบริหารสถานค้าประเวณี โดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจะมีโทษรุนแรงขึ้น

แม้ธุรกิจบริการทางเพศจะปรากฏให้เห็นในพื้นที่ท่องเที่ยวบางแห่ง แต่การมีอยู่ของธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้แปลว่ากฎหมายไทยอนุญาต จึงไม่ควรเขียนเหมารวมว่าพัทยาเป็นเมืองที่การค้าประเวณีถูกกฎหมาย

ก่อนกองเรือสหรัฐฯ เดินทางถึง เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการตรวจตราบริเวณชายหาดและพื้นที่ท่องเที่ยวของพัทยา ปฏิบัติการเมื่อคืนวันที่ 29 สิงหาคมจับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการค้าประเวณีในที่สาธารณะ 25 คน ประกอบด้วยคนไทย 18 คน ชาวลาว 5 คน และชาวยูกันดา 2 คน

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สภ.เมืองพัทยา ระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างเต็มที่ แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก เนื่องจากผู้ค้าบริการมักติดต่อลูกค้าในที่สาธารณะหลบเลี่ยงสายตาเจ้าหน้าที่ แม้การค้าประเวณีจะผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่อุตสาหกรรมนี้ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างเปิดเผยในเมืองท่องเที่ยวหลัก

เรือ USS Abraham Lincoln เทียบท่าไทย 2-6 กันยายน

เรือ USS Abraham Lincoln และเรือร่วมขบวนอีก 2 ลำ มีกำหนดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2569 ภารกิจนี้เป็นการพักและฟื้นฟูกำลังพล รวมถึงรับการสนับสนุนด้านเสบียงและการส่งกำลังบำรุง ไม่ใช่การฝึกทหารร่วมกับประเทศไทย

กำลังพลบนเรือมีประมาณ 5,000 นาย หลังปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางและไม่ได้แวะพักท่าเรือตามปกตินานกว่า 200 วัน คาดว่าประมาณร้อยละ 60 หรือราว 3,000 นาย จะเดินทางเข้าพักและท่องเที่ยวในพัทยา

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เมืองพัทยาและฝ่ายความมั่นคงกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าสำหรับกำลังพล ได้แก่ ซอย 6 ซอย 6/1 และซอย 7 รวมถึงห้ามเข้าร้านกัญชา ร้านขายยา และทำกิจกรรมทางน้ำ ส่วนพื้นที่วอล์กกิงสตรีตสามารถเข้าได้ แต่ต้องออกจากพื้นที่ภายในเวลา 02.00 น.

เจ้าหน้าที่ยังกำชับให้สถานประกอบการคิดค่าบริการอย่างเป็นธรรม พร้อมเฝ้าระวังการค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

พัทยาหวังเงินสะพัดจากกำลังพลสหรัฐฯ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาดหวังว่าการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐฯ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านค้า และผู้ให้บริการขนส่งในช่วงระยะสั้น

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ประเมินว่ากำลังพลแต่ละคนอาจใช้จ่ายประมาณ 1,000-3,000 บาทต่อวัน หากกำลังพลทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่ง อาจเกิดเงินหมุนเวียนเบื้องต้นประมาณ 5-15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยอดเงินจริงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าพัทยา ระยะเวลาพัก และพฤติกรรมการใช้จ่าย

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การรายงานของสื่อนอกครั้งนี้จึงมีข่าวใหญ่ซ้อนอยู่สองชั้น ชั้นแรกคือการมาถึงของกำลังพลสหรัฐฯ เกือบ 5,000 นาย ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพัทยา ส่วนอีกชั้นคือความผิดพลาดของพาดหัวที่ระบุว่าการค้าประเวณีในพัทยาถูกกฎหมาย ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นคนละเรื่อง

AP Photo/Dita Alangkara

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:09 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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