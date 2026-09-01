สื่อนอกตีข่าว ทหารสหรัฐฯ 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยา เมืองค้าประเวณีถูกกฎหมาย
สื่อนอกตีข่าว ทหารสหรัฐฯ 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยา พาดหัว “เมืองค้าประเวณีถูกกฎหมาย” หลัง USS Abraham Lincoln เตรียมเทียบท่าแหลมฉบัง
กลายเป็นพาดหัวข่าวที่ทำคนไทยสะดุดตา เมื่อ The Independent สื่ออังกฤษรายงานการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมกำลังพลทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐฯ เกือบ 5,000 นาย
พาดหัวหลักของข่าวระบุว่า ไทยออกคำเตือนเรื่องการค้าประเวณี ก่อนกำลังพลสหรัฐฯ เดินทางเข้าเมืองท่องเที่ยว หลังใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลมากกว่า 200 วัน
แต่ข้อความใต้พาดหัวกลับเขียนว่า “The USS Abraham Lincoln will dock at Thailand’s resort city of Pattaya where prostitution is legal” แปลว่า เรือ USS Abraham Lincoln จะเทียบท่าที่เมืองตากอากาศพัทยา ซึ่งการค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
กฎหมายไทยไม่ได้รับรองการค้าประเวณี
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 กำหนดความผิดครอบคลุมการชักชวนค้าประเวณีในที่สาธารณะ การโฆษณา การจัดหาบุคคล การบังคับค้าประเวณี และการเปิดหรือบริหารสถานค้าประเวณี โดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจะมีโทษรุนแรงขึ้น
แม้ธุรกิจบริการทางเพศจะปรากฏให้เห็นในพื้นที่ท่องเที่ยวบางแห่ง แต่การมีอยู่ของธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้แปลว่ากฎหมายไทยอนุญาต จึงไม่ควรเขียนเหมารวมว่าพัทยาเป็นเมืองที่การค้าประเวณีถูกกฎหมาย
ก่อนกองเรือสหรัฐฯ เดินทางถึง เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการตรวจตราบริเวณชายหาดและพื้นที่ท่องเที่ยวของพัทยา ปฏิบัติการเมื่อคืนวันที่ 29 สิงหาคมจับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการค้าประเวณีในที่สาธารณะ 25 คน ประกอบด้วยคนไทย 18 คน ชาวลาว 5 คน และชาวยูกันดา 2 คน
สภ.เมืองพัทยา ระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างเต็มที่ แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก เนื่องจากผู้ค้าบริการมักติดต่อลูกค้าในที่สาธารณะหลบเลี่ยงสายตาเจ้าหน้าที่ แม้การค้าประเวณีจะผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่อุตสาหกรรมนี้ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างเปิดเผยในเมืองท่องเที่ยวหลัก
เรือ USS Abraham Lincoln เทียบท่าไทย 2-6 กันยายน
เรือ USS Abraham Lincoln และเรือร่วมขบวนอีก 2 ลำ มีกำหนดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2569 ภารกิจนี้เป็นการพักและฟื้นฟูกำลังพล รวมถึงรับการสนับสนุนด้านเสบียงและการส่งกำลังบำรุง ไม่ใช่การฝึกทหารร่วมกับประเทศไทย
กำลังพลบนเรือมีประมาณ 5,000 นาย หลังปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางและไม่ได้แวะพักท่าเรือตามปกตินานกว่า 200 วัน คาดว่าประมาณร้อยละ 60 หรือราว 3,000 นาย จะเดินทางเข้าพักและท่องเที่ยวในพัทยา
เมืองพัทยาและฝ่ายความมั่นคงกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าสำหรับกำลังพล ได้แก่ ซอย 6 ซอย 6/1 และซอย 7 รวมถึงห้ามเข้าร้านกัญชา ร้านขายยา และทำกิจกรรมทางน้ำ ส่วนพื้นที่วอล์กกิงสตรีตสามารถเข้าได้ แต่ต้องออกจากพื้นที่ภายในเวลา 02.00 น.
เจ้าหน้าที่ยังกำชับให้สถานประกอบการคิดค่าบริการอย่างเป็นธรรม พร้อมเฝ้าระวังการค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
พัทยาหวังเงินสะพัดจากกำลังพลสหรัฐฯ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาดหวังว่าการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐฯ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านค้า และผู้ให้บริการขนส่งในช่วงระยะสั้น
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ประเมินว่ากำลังพลแต่ละคนอาจใช้จ่ายประมาณ 1,000-3,000 บาทต่อวัน หากกำลังพลทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่ง อาจเกิดเงินหมุนเวียนเบื้องต้นประมาณ 5-15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยอดเงินจริงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าพัทยา ระยะเวลาพัก และพฤติกรรมการใช้จ่าย
การรายงานของสื่อนอกครั้งนี้จึงมีข่าวใหญ่ซ้อนอยู่สองชั้น ชั้นแรกคือการมาถึงของกำลังพลสหรัฐฯ เกือบ 5,000 นาย ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพัทยา ส่วนอีกชั้นคือความผิดพลาดของพาดหัวที่ระบุว่าการค้าประเวณีในพัทยาถูกกฎหมาย ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นคนละเรื่อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- USS Abraham Lincoln แล่นผ่านช่องแคบมะละกา เตรียมเทียบท่าไทย 2-6 ก.ย.
- ผู้ประกอบการเตรียมต้อนรับทหารสหรัฐฯ 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยา
- รวบหญิงต่างชาติ 16 คนค้าประเวณีในพัทยา เตรียมส่งกลับประเทศ
แหล่งอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: