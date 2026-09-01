สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นทท.พฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต
สื่ออิสราเอล เล่นข่าว คนไทยและผู้ประกอบการไม่ทน ลุกประท้วงไล่ นักท่องเที่ยวอิสราเอลมีพฤติกรรมแย่ ป่วนภูเก็ต
สื่อของอิสราเอลรายงานว่า ประชาชนและผู้ประกอบการชาวไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประมาณ 150 ถึง 200 คน รวมตัวกันบริเวณริมชายหาดป่าตอง เพื่อจัดกิจกรรมประท้วง โดยกลุ่มผู้ประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งมุ่งเป้าวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเป็นหลัก
สายชล หนูเชษฐ์ ตัวแทนผู้จัดงาน เปิดเผยกับสื่อต่างประเทศว่า ชาวภูเก็ตไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเสื่อมเสียจากปัญหาความรุนแรง การไม่เคารพกฎหมาย หรือการเอาเปรียบผู้ประกอบการ พร้อมย้ำว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้มีเจตนาโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นักท่องเที่ยวที่เคารพวัฒนธรรมไทยยังคงสามารถเดินทางท่องเที่ยวและอยู่ร่วมกับคนในพื้นที่ได้อย่างปกติสุข
ผู้เข้าร่วมประท้วงชาวไทยหยิบยกพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอิสราเอลมาเป็นประเด็นหลัก ทั้งการปฏิเสธการจ่ายค่าอาหาร การมีปากเสียงกับคนขับรถตุ๊กตุ๊ก รวมถึงกรณีที่มีชาวอิสราเอลตั้งค่าหัวเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยเป็นเงิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.9 แสนบาท หลังเจ้าของสวนสัตว์ปฏิเสธการให้บริการ
ผู้ประกอบการชาวไทยรายหนึ่งเสนอให้ทางการจำกัดระยะเวลาวีซ่านักท่องเที่ยวอิสราเอลเหลือเพียง 15 วัน พร้อมจำกัดจำนวนการเดินทางเข้าประเทศ โดยระบุว่านักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมักอุดหนุนเฉพาะธุรกิจของชาติตนเอง ทำให้เม็ดเงินไม่ตกถึงมือคนไทย นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประท้วงยังได้กล่าวตำหนิพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนและฝรั่งเศสบางส่วนด้วยเช่นกัน
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า “เราไม่ต้อนรับและจะไม่ทนต่อนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎหมาย ไร้ศีลธรรม ไม่ให้เกียรติคนไทย หรือสร้างความเดือดร้อนและก่อกวนความสงบเรียบร้อยในสังคมของเรา”
ที่มา: THE TIMES OF ISARAEL
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