อึ้งทั้งสตูฯ น้ำแข็ง AF7 เมมชื่อ คุณฝ้าย เรือทอง ในโทรศัพท์ว่า “..ี.โรคจิต”
อึ้งทั้งสตูฯ ผ้าแพร AF เล่าเอง น้ำแข็ง AF7 เรียก คุณฝ้าย เรือทอง และเมมชื่อในโทรศัพท์ว่า “อีโรคจิต”
ช่วงหนึ่งของรายการ ผ้าแพร AF หนึ่งในผู้เสียหาย กรณีถูก น้ำแข็ง AF7 หลอกลวงลงทุนทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส บอกเล่าเรื่องราวและขั้นตอนที่ น้ำแข็ง AF พยายามหว่านล้อม สลับราง ชักชวนให้ร่วมลงทุนธุรกิจดังกล่าว
โดยน้ำแข็งอ้างกับผ้าแพรว่า “จะตัด คุณฝ้าย และ คุณเตือน ออกจากดิลเลอร์เพื่อที่จะมาทำเองทั้งหมด เพราะถูกบีบ ถูกกดดัน จะเอาเพิ่มอีก แต่กำลังการผลิตไม่พอ แต่ก็ถูกโทรจิก จนส่งให้ไม่ไหวแล้ว ได้กำไรไปกันเท่าไหร่แล้ว”
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ผ้าแพร เล่าต่อว่า “ตอนที่เล่ากำลังประชุมด้วยกันอยู่ เพื่อมาขอเงินจากตนไป ซึ่งระหว่างประชุมคุณฝ้ายก็โทรเข้ามาที่เบอร์ของน้ำแข็งตลอดเวลา เยอะมาก ๆ น้ำแข็งก็พูดขึ้นมาตรงนั้นว่า ‘อีโรคจิต’ โทรมาอีกแล้ว พร้อมชูโทรศัพท์ให้ผ้าแพรดู คือ น้ำแข็ง เมมชื่อของคุณฝ้ายว่า ‘อีโรคจิต’ ” ทำเอา พี่หนุ่ม กรรชัย รวมถึงครอบครัวคุณฝ้าย และผู้เสียหายคนอื่น ๆ ในรายการถึงกับอึ้งในสิ่งที่ได้ยิน
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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