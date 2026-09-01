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เวียดนามเนื้อหอม โตโยต้า ทุ่มเกือบหมื่นล้าน สร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีใหม่เพียบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 13:32 น.
เวียดนามเนื้อหอม โตโยต้า ทุ่มเกือบหมื่นล้าน สร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีใหม่เพียบ

โตโยต้า เวียดนาม ลงทุนกว่า 283 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกือบหมื่นล้านบาท เดินหน้าสร้างโรงพ่นสีและโรงปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนใหม่ ตั้งเป้าผลิตรถยนต์รวมกลุ่มไฮบริด 52,000 คันต่อปี

โตโยต้า มอเตอร์ เวียดนาม ได้รับการอนุมัติโครงการลงทุนมูลค่ากว่า 283 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9.6 พันล้านบาท เพื่อขยายการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยกำลังการผลิตราว 52,000 คันต่อปี

ตัวแทนของบริษัทได้รับหนังสืออนุมัตินโยบายการลงทุน ครอบคลุมการประกอบและผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ งานบริการรับประกันและซ่อมบำรุง การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคัน ตลอดจนเพิ่มสายการประกอบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

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โครงการ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 178 ไร่ มีแผนเริ่มก่อสร้างโรงพ่นสีและโรงงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนในเดือนพฤษภาคม 2027 โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยและระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพสินค้า และการประหยัดพลังงาน ทั้งสองโรงงานคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินงานได้ในปี 2029 เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการผลิตรถยนต์แบบชิ้นส่วนประกอบในประเทศ (CKD) รุ่นใหม่ รวมถึงรถยนต์พลังงานผสม (Hybrid)

โอซามุ ฮิราตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โตโยต้า เวียดนาม ระบุว่า การรักษาเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนและการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสนับสนุนยานยนต์ของเวียดนาม โครงการนี้ยังช่วยสร้างงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพิ่มรายได้จากภาษี พร้อมส่งเสริมให้จังหวัดฟู้เถาะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในภาคเหนือ

เมื่อเดือนมีนาคม 2026 บริษัทได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ในจังหวัดฟู้เถาะ ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและสายการผลิตใหม่ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 1995 โตโยต้า เวียดนาม ผลิตรถยนต์ไปแล้วมากกว่า 700,000 คัน มียอดจำหน่ายสะสม 1 ล้านคัน และให้บริการลูกค้ารวมกว่า 20 ล้านราย

เวียดนามเนื้อหอม โตโยต้า ทุ่มเกือบหมื่นล้าน สร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้า ขนเทคโนโลยีใหม่เพียบ
ภาพจาก: โตโยต้า มอร์เตอร์ เวียดนาม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 13:32 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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