หนุ่มขอโทษหลังซิ่งชนเพื่อนนักแข่งจักรยานยนต์วิบากดับ รับขาดประสบการณ์ คิดน้อย
หนุ่มโพสต์ขอโทษหลังซิ่งชนเพื่อนนักแข่งดับ ในการแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก รับขาดประสบการณ์ คิดน้อย พร้อมรับผิดชอบเต็มที่
จากกรณีที่ ฮัสมะห์ ผลผดุง นักแข่งจักรยานยนต์วิบากสาวถูกชนท้ายเสียชีวิต ในการแข่งขัน จ.นครราชสีมา คนชนไม่ช่วยเหลือ วนกลับไปแข่งต่อ จนกลายเป็นประเด็นและวิพากษ์วิจารณ์ว่าผิดกฎหมายหรือไม่นั้น
ล่าสุดนักแข่งชาย หมายเลข 117 ที่อยู่ในคลิปได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “ผมขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และขอน้อมรับความผิดพลาดในการตัดสินใจเสี้ยววิที่ช็อกมาก คิดน้อย และขาดประสบการณ์ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ อยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด และขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น หากการกระทำหรือความบกพร่องใดของผมมีส่วนทำให้เกิดความเสียหาย หรือความไม่สบายใจ ผมขออภัยจากใจจริง และพร้อมที่จะรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ครับ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงครับผม”
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น Caltex enduro festival 2026 สนาม อ.ปากช่องโคราช จ.นครราชสีมา โดยคนขับจักรยานยนต์หมายเลข 117 วิ่งตามหลังมา แล้วพุ่งเข้าชนอย่างแรง จนล้มลง ภาพที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ กันในกลุ่มนักแข่งว่า ผู้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทำได้แค่ขี่รถวนกลับมามอง แล้วกลับเข้าสู่การแข่งต่อ โดยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ หรือ ยังคงมุ่งหน้ามีเป้าหมายเพื่อเงินรางวัล ต่างจากมอเตอร์ไซด์คันที่บันทึกภาพ จอดรถ และประสานงานขอความช่วยเหลือ
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