ระทึก! ไฟไหม้ ย่านการค้าเก่าแก่ญี่ปุ่น อาคารไม้วอดทั้งแถบ สั่งอพยพหนีตายวุ่น
ระทึก! ไฟไหม้ ย่านการค้าเก่าแก่ญี่ปุ่น อาคารไม้วอดทั้งแถบ สั่งอพยพคนกว่า 500 ชีวิต หนีตายวุ่น พร้อมเร่งตรวจสอบผู้ตกค้างในซากปรักหักพัง
เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณย่านการค้าเมริน แหล่งการค้าเก่าแก่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณหน้าสถานีรถไฟคินเท็ตสึ อูจิยามาดะ เมืองอิเสะ ประเทศญี่ปุ่น เปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วจนทำให้อาคารไม้ที่ปลูกติดกันอย่างหนาแน่นวอดวายเกือบทั้งหมด ทางการญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชนกว่า 500 คนออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัย
หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองอิเสะรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลาประมาณ 15.15 น. ของบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงจุดเกิดเหตุพบว่าไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและลามไปยังประตูทางเข้าหลักของย่านการค้า ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าไฟโหมกระหน่ำจนไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้และมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ อุปสรรคสำคัญของการดับเพลิงคือภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างหนักในเมืองอิเสะ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณฝนตกเพียง 0.5 มิลลิเมตรในช่วง 10 วันก่อนเกิดเหตุ สภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้อาคารไม้แห้งกรอบ กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ไฟลุกลามขยายวงกว้างเร็วกว่าปกติ
ย่านการค้าเมรินก่อตั้งขึ้นในปี 2490 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีในปีหน้า พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของเอย์จิ ซาวามูระ ตำนานนักเบสบอลทีมโยมิอุริ ไจแอนต์ส ผู้ขว้างโนฮิตเตอร์คนแรกของญี่ปุ่น ภายในย่านการค้ามีอนุสาวรีย์หินเชิดชูเกียรติเอย์จิ ซาวามูระ ที่สร้างขึ้นเมื่อ 9 ปีก่อน สร้างความเสียดายให้กับชาวเมืองที่สถานที่แห่งความทรงจำต้องกลายเป็นเถ้าถ่านไปในพริบตา
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จหลังเวลา 19.30 น. ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาในซากปรักหักพังเพื่อตรวจสอบความแน่ชัด เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ยังส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนกว่า 180 ครัวเรือนในพื้นที่ใกล้เคียง
ที่มา: TOKYO REPORTER
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