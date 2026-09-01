“ทนายตั้ม” ฝากนักข่าวถาม “กัน จอมพลัง” ถึง “กลุ่ม 12” บอกมีคนฝันอยากเป็นนายก
ทนายตั้ม ฝากพี่น้องนักข่าวถาม กัน จอมพลัง ถึงกลุ่ม 12 บอกมีคนฝันอยากเป็นนายกรัฐมนตรี หลังแฉว่า กัน จอมพลัง เคยขอให้หยุดแฉนักการเมืองทำเว็บพนัน
จากที่ก่อนหน้านี้ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้โพสต์ข้อความว่า “มีน้องคนนึง ที่ภาพลักษณ์ดี ช่วยเหลือสังคม พลังล้นเหลือ เคยมาขอผมหยุดแฉ นักการเมือง ที่ทำเวปพนันบอกเป็นพวก.กัน พอผมไม่หยุด เก็บความเจ็บแค้นไว้ พอผมพลาดวันแรก โพสซ้ำผมเลย” ก่อนจะยืนยันในเวลาต่อมาว่าคือ กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ นั้น
ล่าสุดทนายตั้มเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยโพสต์เฟซบุ๊กสั้นๆฝากถึง กัน จอมพลัง ว่า “มีคนๆนึงฝันอยากเป็นนายกรัฐมนตรี…. ฝากพี่ๆนักข่าวไปถามนายกัน จอมพลัง หน่อยครับ ยังจำกลุ่ม 12 ได้ไหม!?”
ก่อนจะเขียนต่อว่า “ใช่ครับ พี่เพิ่งออกจากอิมเพล ดาวน์ มันมืดมาก ข้างนอกนี่มันช่างจ้าซะเหลือเกิน ขอแสงหน่อยๆ”
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