ประชาชนอินโดฯ 50 ชีวิต หวิดร่วงตกสะพาน สะพานเอียง หลังเพิ่งตัดริบบิ้นเปิดใช้งาน
อินโดฯ 50 ชีวิตหวิดร่วงตกสะพาน สะพานเอียง หลังเพิ่งตัดริบบิ้นเปิดใช้งานได้ไม่กี่นาที เคราะห์ดีไม่มีใครเสียชีวิต คาดสะพานรับน้ำหนักไม่ไหว
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม สำนักข่าว กัตซี่ รายงานว่า สะพานแขวนในปังงันดารัน จังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย เอียงลงมา ขณะที่ประชาชน 50 คนกำลังข้ามสะพาน แม้สะพานดังกล่าวจะเพิ่งเปิดให้ประชาชนใช้งานเพียงไม่กี่นาทีก็ตาม
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ผู้ว่าปังงันดารัน เองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน หลังจากที่เธอเป็นหนึ่งใน 50 คนที่ข้ามสะพานหลังเปิดให้ใช้งาน
ขณะที่กองทัพอินโดฯสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะมาจากที่สายเคเบิลของสะพานด้านซ้ายหลุดออก เป็นเหตุให้สะพานเอียงตัว โดยขาดว่าสาเหตุที่สายเคเบิลหลุดเนื่องจากจำนวนประชาชนที่ข้ามสะพานมากเกินกว่าที่สะพานจะรับน้ำหนักได้
เบื้องต้นทางการได้ปิดใช้บริการสะพานดังกล่าวทันที และกำลังเข้าตรวจสอบ รวมถึงวางแผนซ่อมแซมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีก
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