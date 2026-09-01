ข่าวต่างประเทศ

ประชาชนอินโดฯ 50 ชีวิต หวิดร่วงตกสะพาน สะพานเอียง หลังเพิ่งตัดริบบิ้นเปิดใช้งาน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 12:48 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 12:48 น.

อินโดฯ 50 ชีวิตหวิดร่วงตกสะพาน สะพานเอียง หลังเพิ่งตัดริบบิ้นเปิดใช้งานได้ไม่กี่นาที เคราะห์ดีไม่มีใครเสียชีวิต คาดสะพานรับน้ำหนักไม่ไหว

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม สำนักข่าว กัตซี่ รายงานว่า สะพานแขวนในปังงันดารัน จังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย เอียงลงมา ขณะที่ประชาชน 50 คนกำลังข้ามสะพาน แม้สะพานดังกล่าวจะเพิ่งเปิดให้ประชาชนใช้งานเพียงไม่กี่นาทีก็ตาม

เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ผู้ว่าปังงันดารัน เองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน หลังจากที่เธอเป็นหนึ่งใน 50 คนที่ข้ามสะพานหลังเปิดให้ใช้งาน

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ขณะที่กองทัพอินโดฯสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะมาจากที่สายเคเบิลของสะพานด้านซ้ายหลุดออก เป็นเหตุให้สะพานเอียงตัว โดยขาดว่าสาเหตุที่สายเคเบิลหลุดเนื่องจากจำนวนประชาชนที่ข้ามสะพานมากเกินกว่าที่สะพานจะรับน้ำหนักได้

เบื้องต้นทางการได้ปิดใช้บริการสะพานดังกล่าวทันที และกำลังเข้าตรวจสอบ รวมถึงวางแผนซ่อมแซมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีก

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 12:48 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 12:48 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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