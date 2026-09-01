พ่อแม่จีนฮิตส่งลูกเข้า ค่ายกันดาร สัมผัสชีวิตลำบาก ทำงานแลกข้าว ปลูกฝังคุณค่าของเงิน
เทรนด์ใหม่ผู้ปกครองแดนมังกรยอม จ่ายหลักพันหยวน ส่งเด็กเข้าคอร์สทำฟาร์ม ขุดมันฝรั่ง เลี้ยงหมู หวังฝึกความอดทนและเรียนรู้ความจริงของชีวิต
ผู้ปกครองในประเทศจีนนิยมส่งบุตรหลานเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนสายลุย หรือที่รู้จักกันในชื่อ ค่ายลำบาก เพื่อฝึกให้เด็กทำงานเกษตรกรรมอย่างหนัก หวังสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของครอบครัวและความยากลำบากในการหาเงิน
โครงการนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงฤดูร้อน พ่อแม่จำนวนมากยอมจ่ายเงินเพื่อส่งลูกไปสัมผัสวิถีชีวิตชนบท โดยค่าใช้จ่ายสำหรับคอร์ส 10 วัน อยู่ที่มากกว่า 4,000 หยวน หรือประมาณ 600 ดอลลาร์สหรัฐ หากเลือกอยู่ระยะยาวถึง 1 เดือน ค่าใช้จ่ายอาจสูงเกิน 10,000 หยวน พื้นที่จัดกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ เช่น เสฉวน กุ้ยโจว และยูนนาน เนื่องจากมีสภาพอากาศกำลังสบายในช่วงฤดูร้อน
กิจกรรมภายในค่ายจำลองการทำงานจริงของเกษตรกรในแต่ละวัน ตั้งแต่การขุดและนำมันฝรั่งไปเร่ขาย การลอกเปลือกไม้ การให้อาหารหมู ตลอดจนการดูแลสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
การใช้ชีวิตในค่ายอยู่ภายใต้กฎระเบียบเข้มงวด เด็กทุกคนจะถูกยึดโทรศัพท์มือถือ เสบียงของใช้จะถูกแจกจ่ายตามปริมาณงานที่ทำสำเร็จ หากใครทำงานไม่เสร็จตามเป้าหมายจะถูกลงโทษด้วยการให้กินเฉพาะมันฝรั่งเป็นอาหารมื้อนั้น คลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์เผยให้เห็นภาพเด็กหลายคนร้องไห้อ้อนวอนขอกลับบ้าน บางรายถึงขั้นบอกว่ายอมทำการบ้านทุกอย่าง ขอแค่ไม่ต้องทำงานฟาร์มอีก
ผู้จัดค่ายระบุว่า เป้าหมายหลักคือการสอนให้เด็กเข้าใจความเหน็ดเหนื่อยของแรงงานและคุณค่าของเงิน โดยยืนยันกับผู้ปกครองว่างานที่มอบหมายไม่ได้หนักเกินขีดความสามารถ นอกจากนี้บางค่ายยังกำหนดให้เด็กเขียนจดหมายถึงครอบครัว ซึ่งทำให้ผู้ปกครองหลายคนซาบซึ้งใจจนนำไปบอกต่อ
พ่อรายหนึ่งในมณฑลเสฉวนเล่าว่า ส่งลูกสาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปเข้าค่าย แม้ลูกจะบ่นตลอดเวลาแต่กลับพบว่าลูกสนุกกับการทำงานฟาร์ม ขณะที่แม่จากนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งส่งลูกสาววัย 7 ขวบ ไปเข้าค่าย 10 วัน ระบุว่า แม้ลูกจะยังมีนิสัยเลือกกินและเกียจคร้านอยู่บ้าง แต่รู้สึกพอใจที่ลูกได้ก้าวออกจากพื้นที่คุ้นเคยไปเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่
กระแสของค่ายนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งมองว่าความลำบากจะช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าของชีวิตที่สะดวกสบายในปัจจุบัน ไม่กลายเป็นเด็กที่ถูกตามใจจนเสียคน ในขณะที่อีกฝ่ายแสดงความกังวลว่า เด็กในเมืองที่ไม่เคยชินกับการใช้แรงงานอาจได้รับผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจหากต้องทำงานหนักเกินไป
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