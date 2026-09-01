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สามี คุณฝ้าย เรือทอง หลั่งน้ำตา โดนโกงหมดตัว ไม่มีแม้เงินซื้อขนมให้ลูกกิน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:14 น.
สามี คุณฝ้าย เรือทอง หลั่งน้ำตา ถูกโกงหมดตัว จนไม่มีแม้เงินซื้อขนมให้ลูกกิน

สามี คุณฝ้าย เรือทอง หลั่งน้ำตา โดน น้ำแข็ง AF โกงหมดตัว ทั้งบัญชีเหลือ 215 บาท ไม่มีแม้เงินซื้อขนมให้ลูก 3 คนกิน

จากกรณีการเสียชีวิตของ คุณฝ้าย เรือทอง เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเรือทอง และเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูก น้ำแข็ง AF7 และภรรยา ชักชวน-หลอกลวงให้ร่วมลงทุนแบรนด์ ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรส จ่ายเงินแล้วแต่กลับไม่ส่งของมาให้ ทั้งยังนำบ้านของคุณฝ้ายที่อ้างว่าจะซื้อต่อไปขายฝาก นำเงินไป 5 ล้าน แต่ไม่ผ่อนจ่ายปล่อยให้บ้านถูกยึด จนคุณฝ้ายต้องมานั่งชดใช้หนี้เพิ่มอีกก้อน รวมแล้วกว่า 10 ล้านบาท

เมื่อคุณฝ้ายพยายามติดต่อสอบถามให้ฝั่ง น้ำแข็ง AF7 และภรรยา เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส มารับผิดชอบ และชดใช้หนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น แต่กลับไม่ได้รับการรับผิดชอบใด ๆ กระทั่งคุณฝ้าย เรือทอง เกิดล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา

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ฝ้าย เรือทอง เสียชีวิตแล้ว หลังเส้นเลือดในสมองแตก เคยออกโหนกระแส ถูกโกงก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป

ล่าสุด 1 ก.ย. 69 ในรายการ โหนกระแส ได้เชิญครอบครัวคุณฝ้าย รวมถึง ผ้าแพร AF7 พร้อมด้วยผู้เสียหายที่ถูก น้ำแข็ง AF7 หลอกลวง มานั่งพูดคุยเพิ่มเติม โดยในช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้สอบถามถึงอาการในวันที่คุณฝ้ายล้มป่วย ก่อนที่ทางสามีจะเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกินเยียวยามาก ๆ ถึงขนาดที่ไม่มีเงินจะซื้อขนมให้ลูก ๆ ทั้ง 3 คนกิน

รู้จัก “เรือทอง” แบรนด์ก๋วยเตี๋ยวที่ฝ้ายสร้างไว้ ก่อนเสียชีวิต

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ทางสามี คุณฝ้าย เรือทอง เล่าทั้งน้ำตาว่า “ในวันที่เขาเสียใจมาก ๆ คือ เงินในบัญชีเหลือ 215 บาท เขาไม่มีเงินซื้อขนมให้ลูก”

สามี คุณฝ้าย เรือทอง หลั่งน้ำตา โดนโกงหมดตัว ไม่มีแม้เงินซื้อขนมให้ลูกกิน-1

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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