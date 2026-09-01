เคลียร์ชัด 16 ตุลาคม 2569 วันอะไร เคาะเป็นวันหยุดพิเศษ เอกชนได้หยุดไหม?
ไขข้อสงสัย 16 ต.ค. 69 วันอะไร ประกาศเป็นหยุดราชการพิเศษเฉพาะ กทม. รองรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เคลียร์ชัดเอกชนหยุดไหม?
ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลายคนเกิดคำถามว่าวันนี้คือวันอะไร เหตุใดจึงประกาศหยุดแค่ในพื้นที่ กทม. รวมถึงบริษัทเอกชนจะหยุดด้วยหรือไม่
สาเหตุหลักของการประกาศหยุดพิเศษเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-WBG Annual Meetings 2026) ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รัฐบาลจึงต้องการลดปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้เป็นงานระดับโลก คาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิก ผู้บริหารสถาบันการเงิน ผู้นำทางความคิด และนักวิชาการกว่า 15,000 คน จาก 190 ประเทศ เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลก
ครม. จึงกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่ กทม. พร้อมสั่งการให้หน่วยราชการในพื้นที่ กทม. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ในช่วงสัปดาห์การประชุม ได้แก่
- วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569
- วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569
- วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569
16 ตุลาคม 2569 เอกชนหยุดไหม?
ข้อสงสัยที่ว่าบริษัทเอกชนหยุดหรือไม่ รัฐบาลเพียงขอความร่วมมือไปยังรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่ตั้งอยู่บริเวณรอบสถานที่จัดประชุม ให้พิจารณามาตรการให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพื้นที่ ดังนั้นพนักงานบริษัทเอกชนต้องรอตรวจสอบประกาศอย่างเป็นทางการจากบริษัทของตนเองอีกครั้ง
ปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2569
วันหยุดราชการทั่วไป
- วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 – วันนวมินทรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
- วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 – วันปิยมหาราช
วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะพื้นที่ กทม.)
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ประกาศเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะหน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลจาก : thaigov
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