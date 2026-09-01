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เคลียร์ชัด 16 ตุลาคม 2569 วันอะไร เคาะเป็นวันหยุดพิเศษ เอกชนได้หยุดไหม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 13:37 น.
ครม. สั่งหยุดราชการพิเศษเฉพาะ กทม. 16 ต.ค. 69

ไขข้อสงสัย 16 ต.ค. 69 วันอะไร ประกาศเป็นหยุดราชการพิเศษเฉพาะ กทม. รองรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เคลียร์ชัดเอกชนหยุดไหม?

ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลายคนเกิดคำถามว่าวันนี้คือวันอะไร เหตุใดจึงประกาศหยุดแค่ในพื้นที่ กทม. รวมถึงบริษัทเอกชนจะหยุดด้วยหรือไม่

สาเหตุหลักของการประกาศหยุดพิเศษเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-WBG Annual Meetings 2026) ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รัฐบาลจึงต้องการลดปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

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การประชุมครั้งนี้เป็นงานระดับโลก คาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิก ผู้บริหารสถาบันการเงิน ผู้นำทางความคิด และนักวิชาการกว่า 15,000 คน จาก 190 ประเทศ เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลก

ครม. จึงกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่ กทม. พร้อมสั่งการให้หน่วยราชการในพื้นที่ กทม. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ในช่วงสัปดาห์การประชุม ได้แก่

  • วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569
  • วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569
  • วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569

16 ตุลาคม 2569 เอกชนหยุดไหม?

ข้อสงสัยที่ว่าบริษัทเอกชนหยุดหรือไม่ รัฐบาลเพียงขอความร่วมมือไปยังรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่ตั้งอยู่บริเวณรอบสถานที่จัดประชุม ให้พิจารณามาตรการให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพื้นที่ ดังนั้นพนักงานบริษัทเอกชนต้องรอตรวจสอบประกาศอย่างเป็นทางการจากบริษัทของตนเองอีกครั้ง

ปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2569

วันหยุดราชการทั่วไป

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  • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 – วันนวมินทรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
  • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 – วันปิยมหาราช

วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะพื้นที่ กทม.)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ประกาศเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะหน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันหยุดตุลาคม 2569
ภาพจาก Facebook : bot

ข้อมูลจาก : thaigov

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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