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หมอของขวัญ ส่งยอดขาย 209,678 บาทให้ครอบครัว ฝ้าย เรือทอง เป็นทุนลูก 3 คน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:56 น.
หมอของขวัญ มอบยอดขาย 209,678 บาทให้ครอบครัว ฝ้าย เรือทอง

หมอของขวัญส่งมอบยอดขาย 209,678 บาท เป็นทุนการศึกษาของลูกฝ้าย เรือทอง ทั้ง 3 คน ย้อนเส้นทางจากดีลเลอร์รายใหญ่ สู่แบรนด์เรือทองก่อนเสียชีวิต

พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ หมอของขวัญ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Doctorkatekate เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แจ้งส่งมอบยอดขาย 209,678 บาท ให้ครอบครัวของ ฝ้าย เรือทอง หรือ ฐิตารีย์ ศรีสุนทร เพื่อเป็นทุนการศึกษาของลูกทั้ง 3 คน หลังเจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือทองเสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา

หมอของขวัญขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อร่วมให้กำลังใจครอบครัว พร้อมฝากสนับสนุนแบรนด์เรือทองต่อ โดยระบุว่าตนเองชอบทั้งเส้นเล็ก บะหมี่ และก๋วยจั๊บญวน

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“ส่งมอบยอดขาย 209,678 ให้ครอบครัวคุณฝ้ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆทั้งสามคนต่อไปนะคะ ขอขอบคุณทุกคำสั่งซื้อที่มาร่วมกันให้กำลังใจครอบครัวคุณฝ้ายด้วยค่ะ ฝาก #ก๋วยเตี๋ยวเรือทอง ด้วยนะ ส่วนตัวชอบ เส้นเล็ก บะหมี่ และก๋วยจั๊บญวนอร่อยมากกกกก อร่อยจริง ส่วนอีกยี่ห้อ……..”

หมอของขวัญส่งมอบยอดขาย 209,678 บาท เป็นทุนการศึกษาของลูกฝ้าย เรือทอง ทั้ง 3 คน ย้อนเส้นทางจากดีลเลอร์รายใหญ่ สู่แบรนด์เรือทองก่อนเสียชีวิต
Doctorkatekate

ย้อนปมฝ้าย เรือทอง จากดีลเลอร์รายใหญ่ สู่ข้อพิพาท 5.25 ล้านบาท

ก่อนสร้างแบรนด์เรือทอง ฝ้ายเคยเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ของก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป “เลอรส” และปรากฏตัวในรายการโหนกระแสช่วงวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิกายน 2568 พร้อมกลุ่มผู้เสียหาย เพื่อพูดถึงปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นกับแบรนด์

ฝ้ายเล่าว่า ปกติเคยสั่งสินค้าประมาณเดือนละ 200,000 ซอง ก่อนถูกเสนอให้สั่งสต็อกล่วงหน้าครั้งใหญ่ประมาณ 780,000 ซอง ในราคาพิเศษ หลังมีแผนปิดโรงงานเดิมเพื่อย้ายฐานการผลิต ต่อมาเกิดปัญหาส่งสินค้าไม่ครบตามที่ชำระเงินไว้

เฉพาะสินค้าที่ฝ้ายระบุว่าจ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับมีเกือบ 400,000 ซอง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.25 ล้านบาท จากยอดสั่งซื้อรวมประมาณ 10 ล้านบาท ตัวเลข 5.25 ล้านบาทจึงไม่ใช่มูลค่าของสินค้า 780,000 ซองทั้งหมด แต่เป็นส่วนที่เธอระบุว่ายังค้างส่งในเวลานั้น

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ปัญหาทางการเงินยังเชื่อมโยงไปถึงบ้านของฝ้าย ซึ่งถูกนำไปขายฝากเพื่อหาเงินมาหมุนธุรกิจ โดยเธอระบุยอดเกี่ยวกับบ้านอีกประมาณ 4.49 ล้านบาท แยกจากค่าสินค้า 5.25 ล้านบาท

วันที่ 6 พฤศจิกายน น้ำแข็ง AF7 หรือ ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว เดินทางมาออกรายการเพื่อชี้แจง ฝั่งน้ำแข็งยอมรับว่าบริษัทมีปัญหาภายในและการบริหารสะสมมาหลายปี พร้อมระบุว่าจะทยอยจัดการยอดค้างของผู้เสียหายแต่ละราย โดยขอเวลาทำงานหาเงินเพื่อชำระหนี้

ฝ่ายทนายยังชี้แจงว่า ฝ้ายเคยได้รับการชำระบางส่วนแล้ว จึงไม่ควรสรุปว่าเธอไม่เคยได้รับเงินคืนเลย ขณะเดียวกัน รายละเอียดจำนวนหนี้และความรับผิดของแต่ละฝ่ายยังเป็นข้อพิพาทที่ต้องพิจารณาจากเอกสารและกระบวนการทางกฎหมาย

สร้าง “เรือทอง” ก่อนเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิต

หลังธุรกิจเดิมมีปัญหา ฝ้ายเดินหน้าทำก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ “เรือทอง” ของตัวเอง เพื่อสร้างรายได้และใช้ช่องทางการขายที่มีอยู่ต่อไป เรื่องราวของเธอกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในปลายเดือนสิงหาคม หลังครอบครัวแจ้งข่าวอาการป่วย

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ฝ้ายเข้ารักษาตัวจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตกตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2569 ก่อนอาการทรุดและเสียชีวิตวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ครอบครัวแจ้งข่าวผ่านทีมงานโหนกระแสในวันต่อมา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:56 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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