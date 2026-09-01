ตารางแข่ง วอลเลย์บอลชายไทย ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ลุ้นตั๋วโอลิมปิก
เปิดโปรแกรม วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยกทัพ ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028
แฟนลูกยางไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ ต่อเนื่อง จากทีมหญิงได้แชมป์ไปแล้ว ถึงคิว วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026 ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2569
การแข่งขัน12 ชาติเข้าร่วม ชิงทั้งตำแหน่งแชมป์ทวีปและโควตารายการใหญ่ ทีมที่คว้าเหรียญทองจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ส่วนทีมอันดับ 1-3 จะคว้าตั๋วไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2027
ทัพนักตบหนุ่มไทยอยู่ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชปาร์ค” พัค กีวอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเพิ่งพาทีมคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 และได้รับการต่อสัญญาคุมทีมชาติไทยถึงปี 2027
ผลแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026
การแข่งขันรอบแรกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ดังนี้
- กลุ่ม A: ญี่ปุ่น เจ้าภาพ, ออสเตรเลีย, บาห์เรน และโอมาน
- กลุ่ม B: อิหร่าน, จีน, อินเดีย และนิวซีแลนด์
- กลุ่ม C: กาตาร์, เกาหลีใต้, ไชนีสไทเป และไทย
แต่ละทีมแข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม ก่อนนำสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
กลุ่ม C ถือเป็นงานหนักของทีมไทย โดยเฉพาะกาตาร์และเกาหลีใต้ซึ่งมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติสูง อย่างไรก็ตาม นักตบหนุ่มไทยชุดนี้มีผู้เล่นแกนหลักจากทีมแชมป์ซีเกมส์ รวมถึงหลายคนที่ผ่านศึก AVC Men’s Cup 2026 มาแล้ว
โปรแกรมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย
- วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. กาตาร์ พบ ไทย
- วันที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. ไทย พบ เกาหลีใต้
- วันที่ 9 กันยายน 2569 เวลา 11.30 น. ไชนีสไทเป พบ ไทย
เวลาประเทศไทย
รายชื่อวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย 14 คน
เซตเตอร์
- ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์
- บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
บีหลัง
- สุวิทย์ มหาสิริโยธิน
- นภาเดช พินิจดี
หัวเสา
- ชัยวัฒน์ ถุงคำ
- อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
- ธนัสถ์ บำรุงภักดี
- จักรกริช ถนอมน้อย
บอลเร็ว
- อนุชิต ภักดีแก้ว
- ธูปดิษฐ์ พระพุทธ
- ประเสริฐ ปิ่นแก้ว
- เกียรติภูมิ รามสิน
ตัวรับอิสระ
- นครินทร์ อินธนู
- ภัคพงศ์ กว้างนอก
ทีมชุดนี้มีนภาเดช พินิจดี เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเกมรุก ร่วมกับอนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ และชัยวัฒน์ ถุงคำ ขณะที่ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์ กับบุญญฤทธิ์ วงศ์ธร ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะในตำแหน่งเซตเตอร์
คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในคืนวันที่ 31 สิงหาคม ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่ 1 กันยายน ด้วยเที่ยวบิน TG648 เพื่อเข้าสู่ช่วงปรับสภาพร่างกายและฝึกซ้อมก่อนประเดิมสนาม
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทยดูช่องไหน
แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมการแข่งขันผ่าน MONOMAX และช่อง MONOMAX Sports หมายเลข 29
ภารกิจที่ฟูกูโอกะเป็นบททดสอบสำคัญของวอลเลย์บอลชายไทย เพราะนอกจากต้องแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียแล้ว ยังมีตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 เป็นเดิมพัน หากต้องการไปให้ถึงเป้าหมายแรก ไทยต้องเก็บผลงานในรอบแบ่งกลุ่มให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
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