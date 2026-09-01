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ตารางแข่ง วอลเลย์บอลชายไทย ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ลุ้นตั๋วโอลิมปิก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 12:20 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 12:28 น.
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลชายไทย ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ลุ้นตั๋วโอลิมปิก

เปิดโปรแกรม วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยกทัพ ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028

แฟนลูกยางไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ ต่อเนื่อง จากทีมหญิงได้แชมป์ไปแล้ว ถึงคิว วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026 ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2569

การแข่งขัน12 ชาติเข้าร่วม ชิงทั้งตำแหน่งแชมป์ทวีปและโควตารายการใหญ่ ทีมที่คว้าเหรียญทองจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ส่วนทีมอันดับ 1-3 จะคว้าตั๋วไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2027

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ทัพนักตบหนุ่มไทยอยู่ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชปาร์ค” พัค กีวอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเพิ่งพาทีมคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 และได้รับการต่อสัญญาคุมทีมชาติไทยถึงปี 2027

ผลแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026

การแข่งขันรอบแรกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ดังนี้

  • กลุ่ม A: ญี่ปุ่น เจ้าภาพ, ออสเตรเลีย, บาห์เรน และโอมาน
  • กลุ่ม B: อิหร่าน, จีน, อินเดีย และนิวซีแลนด์
  • กลุ่ม C: กาตาร์, เกาหลีใต้, ไชนีสไทเป และไทย

แต่ละทีมแข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม ก่อนนำสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

กลุ่ม C ถือเป็นงานหนักของทีมไทย โดยเฉพาะกาตาร์และเกาหลีใต้ซึ่งมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติสูง อย่างไรก็ตาม นักตบหนุ่มไทยชุดนี้มีผู้เล่นแกนหลักจากทีมแชมป์ซีเกมส์ รวมถึงหลายคนที่ผ่านศึก AVC Men’s Cup 2026 มาแล้ว

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ตารางแข่ง วอลเลย์บอลชายไทย ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ลุ้นตั๋วโอลิมปิก
ภาพจาก: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

โปรแกรมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย

  • วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. กาตาร์ พบ ไทย
  • วันที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. ไทย พบ เกาหลีใต้
  • วันที่ 9 กันยายน 2569 เวลา 11.30 น. ไชนีสไทเป พบ ไทย

เวลาประเทศไทย

รายชื่อวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย 14 คน

เซตเตอร์

  • ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์
  • บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร

บีหลัง

  • สุวิทย์ มหาสิริโยธิน
  • นภาเดช พินิจดี

หัวเสา

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  • ชัยวัฒน์ ถุงคำ
  • อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
  • ธนัสถ์ บำรุงภักดี
  • จักรกริช ถนอมน้อย

บอลเร็ว

  • อนุชิต ภักดีแก้ว
  • ธูปดิษฐ์ พระพุทธ
  • ประเสริฐ ปิ่นแก้ว
  • เกียรติภูมิ รามสิน

ตัวรับอิสระ

  • นครินทร์ อินธนู
  • ภัคพงศ์ กว้างนอก

ทีมชุดนี้มีนภาเดช พินิจดี เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเกมรุก ร่วมกับอนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ และชัยวัฒน์ ถุงคำ ขณะที่ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์ กับบุญญฤทธิ์ วงศ์ธร ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะในตำแหน่งเซตเตอร์

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในคืนวันที่ 31 สิงหาคม ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่ 1 กันยายน ด้วยเที่ยวบิน TG648 เพื่อเข้าสู่ช่วงปรับสภาพร่างกายและฝึกซ้อมก่อนประเดิมสนาม

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ตารางแข่ง วอลเลย์บอลชายไทย ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ลุ้นตั๋วโอลิมปิก
ภาพจาก: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทยดูช่องไหน

แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมการแข่งขันผ่าน MONOMAX และช่อง MONOMAX Sports หมายเลข 29

ภารกิจที่ฟูกูโอกะเป็นบททดสอบสำคัญของวอลเลย์บอลชายไทย เพราะนอกจากต้องแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียแล้ว ยังมีตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 เป็นเดิมพัน หากต้องการไปให้ถึงเป้าหมายแรก ไทยต้องเก็บผลงานในรอบแบ่งกลุ่มให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 12:20 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 12:28 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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