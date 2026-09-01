ผลหวยสลาก L6 1 ก.ย. 69 เช็กรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
ผลหวยสลาก L6 งวด 1 ก.ย. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 วันนี้ ผู้ซื้อสลากทั้งแบบใบและแบบดิจิทัลเตรียมตรวจผลพร้อมกันหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มออกรางวัลในช่วงบ่าย โดยรางวัลหลักประกอบด้วยรางวัลที่ 1 จำนวน 6 ล้านบาท เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว
ผลสลาก L6 งวด 1 กันยายน 2569
- รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท : รอประกาศผล
- เลขหน้า 3 ตัว 2 หมายเลข รางวัลละ 4,000 บาท : รอประกาศผล
- เลขท้าย 3 ตัว 2 หมายเลข รางวัลละ 4,000 บาท : รอประกาศผล
- เลขท้าย 2 ตัว 1 หมายเลข รางวัลละ 2,000 บาท : รอประกาศผล
สลาก L6 หรือ Lottery 6 คือสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่ายทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล สลากหนึ่งชุดมี 1 ล้านฉบับ ตั้งแต่หมายเลข 000000 ถึง 999999 ราคาฉบับละ 80 บาท และใช้โครงสร้างเงินรางวัลเดียวกัน
นอกจากรางวัลหลักที่ใช้ตรวจกันบ่อย สลาก L6 ยังมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท และรางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
ผู้ซื้อสลาก L6 แบบดิจิทัลสามารถตรวจสถานะการถูกรางวัลผ่านแอปเป๋าตัง ส่วนผู้ถือสลากแบบใบตรวจผลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแอป GLO Lottery Official ได้ ผู้ถูกรางวัลแบบดิจิทัลสามารถรับเงินผ่านช่องทางที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด โดยการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจะหักอากรหรือภาษีตามหลักเกณฑ์
The Thaiger จะอัปเดตผลสลาก L6 งวดวันที่ 1 กันยายน 2569 หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศหมายเลขอย่างเป็นทางการ
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล: ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล: โครงสร้างและอัตราเงินรางวัล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล: เงื่อนไขการจ่ายรางวัล L6 แบบใบและดิจิทัล
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