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ผลหวยสลาก L6 1 ก.ย. 69 เช็กรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:00 น.
ผลหวยสลาก L6 1 ก.ย. 69 เช็กรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

ผลหวยสลาก L6 งวด 1 ก.ย. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 วันนี้ ผู้ซื้อสลากทั้งแบบใบและแบบดิจิทัลเตรียมตรวจผลพร้อมกันหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มออกรางวัลในช่วงบ่าย โดยรางวัลหลักประกอบด้วยรางวัลที่ 1 จำนวน 6 ล้านบาท เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว

ผลสลาก L6 งวด 1 กันยายน 2569

  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท : รอประกาศผล
  • เลขหน้า 3 ตัว 2 หมายเลข รางวัลละ 4,000 บาท : รอประกาศผล
  • เลขท้าย 3 ตัว 2 หมายเลข รางวัลละ 4,000 บาท : รอประกาศผล
  • เลขท้าย 2 ตัว 1 หมายเลข รางวัลละ 2,000 บาท : รอประกาศผล

สลาก L6 หรือ Lottery 6 คือสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่ายทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล สลากหนึ่งชุดมี 1 ล้านฉบับ ตั้งแต่หมายเลข 000000 ถึง 999999 ราคาฉบับละ 80 บาท และใช้โครงสร้างเงินรางวัลเดียวกัน

นอกจากรางวัลหลักที่ใช้ตรวจกันบ่อย สลาก L6 ยังมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท และรางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

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ผู้ซื้อสลาก L6 แบบดิจิทัลสามารถตรวจสถานะการถูกรางวัลผ่านแอปเป๋าตัง ส่วนผู้ถือสลากแบบใบตรวจผลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแอป GLO Lottery Official ได้ ผู้ถูกรางวัลแบบดิจิทัลสามารถรับเงินผ่านช่องทางที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด โดยการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจะหักอากรหรือภาษีตามหลักเกณฑ์

The Thaiger จะอัปเดตผลสลาก L6 งวดวันที่ 1 กันยายน 2569 หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศหมายเลขอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 14:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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