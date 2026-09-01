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รวบสาวมะกัน แบล็คเมล์คนรัก เรียกเงิน 6 แสน จับได้ว่ามีแฟนอยู่แล้ว-ขู่ประจานโซเชียล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:44 น.

ตำรวจรัฐฟลอริดา รวบสาวมะกัน แบล็คเมล์คนรัก เรียกเงิน 6 แสนบาท หลังจับได้ว่าฝ่ายชายมีแฟนอยู่แล้ว-ขู่ประจานรูปลับลงโซเชียล

เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐฟลอริดาได้จับกุม น.ส.นาตาลี โรดิเกซ กอนซาเลส ภายหลังจากที่เธอถูกกล่าวหาว่าเธอทำการแบล็คเมล์นักธุรกิจชาย เรียกเงิน 6 แสนบาท (20,000 ดอลลาร์) หลังจากที่เธอจับได้ว่านักธุรกิจที่เธอมีความสัมพันธ์ด้วยมีแฟนอยู่แล้ว โดยเธอโดนตั้งข้อหาในข้อหาข่มขู่และกรรโชกทรัพย์

จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า น.ส.กอนซาเลส วัย 19 ปี ทำงานเป็นพนักงานเสิร์พในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองไมอามี และรู้จักกับนักธุรกิจชายและเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กัน ทว่าเธอมารู้ว่าฝ่ายชายนั้นมีแฟนอยู่แล้ว เธอจึงส่งข้อความข่มขู่นักธุรกิจชายว่าเธอจะโพสต์รูปลับของทั้งสองลงสื่อสังคมออนไลน์

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ซึ่งฝ่ายชายไม่ยอมส่งเงินให้ ทำให้เธอส่งภาพฉบับเซ็นเซอร์ของเธอกับนักธุรกิจไปให้แฟนสาวของฝ่ายชาย และขู่ว่าเธอจะโพสต์อีกหาก นักธุรกิจชายไม่ยอมจ่ายเงินตามที่เธอร้องขอ

อย่างไรก็ตามเธอถูกจับกุม และเธอสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนที่เธอจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และรอขึ้นศาลเพื่อฟังพิจารณาคดีต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:44 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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