เมียอินฟลูฯ ดัง ไลฟ์ขอความช่วยเหลือ ก่อนฝ่ายชายพังประตู-ปิดไลฟ์ ยังไม่รู้ชะตากรรม
เมียอินฟลูฯ ดัง ‘สบู่น้ำเขียว’ ไลฟ์ขอความช่วยเหลือ วอนชาวเน็ตโทรแจ้งตำรวจให้ ก่อนฝ่ายชายพังประตู-ปิดไลฟ์ ยังไม่รู้ชะตากรรม
ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อจู่ ๆ เมียของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “เบียร์ อนุสรณ์” CEO สบู่น้ำเขียว เจ้าของคอนเทนต์ถือถุงน้ำเขียวเต้นกลางที่สาธารณะออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาและท่าทางหวาดกลัว ช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ที่ผ่านมา โดยเธอได้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เข้ามาดูไลฟ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาช่วยเธอตามพิกัดที่แจ้ง ก่อนที่ฝ่ายชายจะพังประตูห้องเข้ามาได้ และหยิบมือถือฝ่ายหญิงไปปิดไลฟ์ทันที ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ของทั้งคู่
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ และ เจ๊ม้อย v+ ออกมาโพสต์คลิปสั้น ๆ ของเรื่องราวดังกล่าวด้วย พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “มีอะไรคะ !!! แฟนสาว อนุสรณ์ เจ้าพ่อสบู่น้ำเขียว ร้องขอความช่วยเหลือกลางไลฟ์ หลังอ้างว่าถูกแฟนหนุ่มบังคับให้ปิดไลฟ์ ขณะกำลังจะแฉว่าเจ้าตัวยังไม่เลิกเล่นพนันออนไลน์ ติดหนี้อื้อ !! “
“เกิดอะไรขึ้น..? แฟนสาวของดาว TikTok “สบู่น้ำเขียว” ร้องขอความช่วยเหลือกลางไลฟ์ หลังอ้างว่าถูกแฟนหนุ่มบังคับให้ปิดไลฟ์ ขณะกำลังจะแฉว่าเจ้าตัวยังไม่เลิกเล่นพนัน…”
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, เจ๊ม้อย v+
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