ผลหวย N3 1 ก.ย. 69 เช็กสามตรง สามสลับหลัก สองตรง รางวัลพิเศษ
ผลหวย N3 งวด 1 ก.ย. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก ประจำงวดวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 เตรียมประกาศผลพร้อมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วงบ่ายวันนี้ ผู้ซื้อสามารถตรวจได้ครบทั้งรางวัลสามตรง สามสลับหลัก สองตรง และรางวัลพิเศษ
ผลสลาก N3 งวดวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 (1/9/69)
รางวัลสามตรง รอประกาศผล
เงินรางวัล รอประกาศ
รางวัลสามสลับหลัก รอประกาศผล
เงินรางวัล รอประกาศ
รางวัลสองตรง รอประกาศผล
เงินรางวัล รอประกาศ
รางวัลพิเศษ รอประกาศผล
เงินรางวัล รอประกาศ
สลาก N3 ราคา 20 บาทต่อรายการ ผู้ซื้อเลือกหมายเลขได้ตั้งแต่ 000 ถึง 999 และมีสิทธิลุ้นทั้ง 4 ประเภทรางวัลจากการซื้อหนึ่งรายการ เงินรางวัลไม่ได้กำหนดเป็นจำนวนตายตัวเหมือนสลากหกหลัก แต่เปลี่ยนตามยอดขายและจำนวนผู้ถูกรางวัลในแต่ละงวด โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรร 60% ของยอดจำหน่ายเป็นเงินรางวัล
รางวัลสามตรงใช้เลข 3 หลักท้ายของรางวัลที่ 1 สลากหกหลัก เช่น หากรางวัลที่ 1 ลงท้าย 615 ผลสามตรงของ N3 คือ 615 ส่วนรางวัลสามสลับหลักใช้ตัวเลขสามตัวเดียวกันแต่สลับตำแหน่ง และจะมีจำนวนชุดไม่เท่ากันหากเลขที่ออกมีตัวเลขซ้ำกัน
รางวัลสองตรงอ้างอิงจากผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัวของสลากหกหลักในงวดเดียวกัน ส่วนรางวัลพิเศษจะสุ่มจากหมายเลขรางวัลพิเศษของสลากที่ถูกรางวัลสามตรงจำนวน 1 รางวัล
ตัวอย่างงวดล่าสุดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 สามตรงออก 615 รับรางวัลละ 3,258 บาท สามสลับหลักออก 156, 165, 516, 561 และ 651 รางวัลละ 602 บาท สองตรงออก 53 รางวัลละ 478 บาท ส่วนรางวัลพิเศษหมายเลข 615000004951 รับ 793,370 บาท
ผู้ซื้อสลาก N3 สามารถตรวจผลและสถานะการถูกรางวัลผ่านแอปเป๋าตัง รวมถึงเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังประกาศผลอย่างเป็นทางการ
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