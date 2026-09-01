วอลเลย์บอล

ออมสิน ศศิภาพร ตบสนั่น 28 แต้ม จนถูกตรวจโด๊ป เปิดเกณฑ์ FIVB เล็งนักกีฬาอย่างไร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:25 น.
ออมสิน ศศิภาพร ตบสนั่น 28 แต้ม จนถูกตรวจโด๊ป เปิดเกณฑ์ FIVB เล็งนักกีฬาอย่างไร

“ออมสิน” ศศิภาพร จันทวิสูตร ยิงมุกหลังถูกถามกินอะไรถึงตบแรง เจ้าตัวเฉลยถูกเรียกตรวจโด๊ปในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 แต่การตรวจไม่ได้แปลว่าถูกกล่าวหาหรือพบสารต้องห้าม เปิดขั้นตอน FIVB เลือกได้ทั้งจับสลาก เจาะจงตรวจ

ผลงานร้อนแรงจนระบบตรวจสารต้องห้ามต้องขอคุยด้วย สำหรับ “ออมสิน” ศศิภาพร จันทวิสูตร หัวเสาทีมชาติไทย หลังทำคะแนนสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ช่วยไทยเอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028

ระหว่างให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวถามออมสินว่า “กินอะไร ทำไมตบแรงจัง” ก่อนเจ้าตัวตอบติดตลกว่า “หนูไม่รู้ค่ะ หนูโดนตรวจโด๊ปด้วยนะ”

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คำตอบตรงไปตรงมาตามสไตล์ออมสินเรียกเสียงหัวเราะจากแฟนกีฬา ขณะเดียวกันก็ทำให้หลายคนสงสัยว่า เธอถูกเจ้าภาพจีนเรียกตรวจเพราะเล่นดีเกินคาด หรือเป็นขั้นตอนปกติของการแข่งขัน

ออมสินกด 28 แต้ม ท็อปสกอร์นัดชิง

ออมสินทำได้ทั้งหมด 28 คะแนนในเกมรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วยคะแนนจากการตบ 25 แต้ม และเสิร์ฟเอซอีก 3 แต้ม

ตลอดการแข่งขันทั้ง 5 เซต หัวเสาตัวสายหนัก รับบทเป็นหนึ่งในตัวทำคะแนนหลักของไทย ทั้งการขึ้นตีหัวเสา การแก้บอลยาก และการเสิร์ฟกดดันเกมรับของจีน ก่อนพาทีมปิดการแข่งขันด้วยชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์

Volleyball World ยกให้ฟอร์มของศศิภาพรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ไทยคว้าแชมป์ พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรก

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เมื่อผู้เล่นทำผลงานโดดเด่นแล้วถูกเรียกตรวจ จึงเกิดมุกในหมู่แฟนกีฬาว่า “ตบแรงจนโดนตรวจโด๊ป” แต่ในทางกฎระเบียบ นักกีฬาที่ถูกเลือกไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำคะแนนสูงสุดเสมอไป

ออมสิน ศศิภาพร ตบสนั่น 28 แต้ม จนถูกตรวจโด๊ป เปิดเกณฑ์ FIVB เล็งนักกีฬาอย่างไร

ใครเป็นคนสั่งตรวจโด๊ป ไม่ใช่โค้ชหรือทีมจีน

การแข่งขันระดับนานาชาติมีองค์กรผู้รับผิดชอบกระบวนการตรวจสารต้องห้ามโดยเฉพาะ ทีมคู่แข่ง โค้ช หรือเจ้าภาพไม่สามารถเดินมาชี้ตัวนักกีฬาแล้วสั่งตรวจตามความพอใจได้

FIVB Medical and Anti-Doping Regulations กำหนดว่า การตรวจภายในรายการนานาชาติต้องริเริ่มและควบคุมโดยองค์กรเจ้าของการแข่งขันตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า ส่วนองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามอื่นที่ต้องการตรวจเพิ่มเติมภายในสนามแข่งขัน ต้องขออนุญาตและประสานกับองค์กรผู้ดูแลรายการก่อน

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ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้มอบหมายให้ International Testing Agency หรือ ITAดำเนินโครงการตรวจสารต้องห้ามของ FIVB ทั้งระหว่างการแข่งขันและนอกการแข่งขัน โดยใช้ข้อมูลความเสี่ยง ลักษณะของกีฬาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวางแผนตรวจ

FIVB เลือกนักกีฬาตรวจโด๊ปอย่างไร

ระเบียบของ FIVB เปิดทางให้เลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้ารับการตรวจได้ 2 วิธีหลัก ได้แก่

1. จับสลาก

หลังจบการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สามารถนำหมายเลขเสื้อของนักกีฬาที่มีชื่อในใบบันทึกการแข่งขันมาจับสลาก นักกีฬาทุกคนมีสิทธิ์ถูกเลือก แม้ไม่ได้ลงสนามหรือออกจากเกมเพราะได้รับบาดเจ็บ

การจับสลากต้องดำเนินการต่อหน้าตัวแทนของสองทีม เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน และผู้แทนด้านการแพทย์ หากมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแมตช์นั้น

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2. เลือกตรวจเฉพาะบุคคล

องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามสามารถเลือกนักกีฬาบางคนเข้ารับการตรวจแบบเจาะจง หรือ Target Testing ได้ โดยพิจารณาจากแผนตรวจ ผลการแข่งขัน ระดับการแข่งขัน ประวัติการตรวจ ข้อมูลความเสี่ยง หรือข่าวกรองด้านสารต้องห้าม

ITA อธิบายว่า การเลือกตรวจแบบเจาะจงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนตามความเสี่ยง ไม่ได้หมายความว่านักกีฬาคนนั้นมีความผิดหรือถูกกล่าวหาว่าโกง

ออมสิน ศศิภาพร ตบสนั่น 28 แต้ม จนถูกตรวจโด๊ป เปิดเกณฑ์ FIVB เล็งนักกีฬาอย่างไร

ขั้นตอนตรวจโด๊ป นักกีฬาต้องทำอะไรบ้าง

เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมสารต้องห้าม นักกีฬาต้องแสดงตัวและเข้าสู่กระบวนการเก็บตัวอย่าง โดยจะมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ติดตามเฝ้าดูเพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนตัวอย่าง

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  1. เจ้าหน้าที่แจ้งว่านักกีฬาถูกเลือกเข้ารับการตรวจ พร้อมตรวจสอบตัวตน
  2. นักกีฬาเลือกภาชนะและชุดเก็บตัวอย่างที่ยังปิดผนึก
  3. เก็บตัวอย่างปัสสาวะ เลือด หรือทั้งสองประเภทตามคำสั่งตรวจ
  4. ตัวอย่างปัสสาวะถูกแบ่งใส่ขวด A และขวด B
  5. นักกีฬาแจ้งยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ พร้อมตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม
  6. ตัวอย่างถูกปิดผนึกและส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก WADA
  7. ห้องปฏิบัติการตรวจตัวอย่างโดยใช้รหัส ไม่ใช้ชื่อนักกีฬาโดยตรง

นักกีฬาสามารถมีตัวแทนร่วมสังเกตการณ์ ขอข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และบันทึกข้อทักท้วงลงในแบบฟอร์มได้ แต่ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลบเลี่ยงการตรวจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพราะการปฏิเสธถือเป็นการละเมิดกฎต่อต้านสารต้องห้ามได้

ถูกตรวจไม่ได้แปลว่าผลเป็นบวก

การถูกเรียกตรวจเป็นกระบวนการปกติของกีฬาระดับนานาชาติ นักกีฬาอาจถูกตรวจหลังการแข่งขัน ระหว่างทัวร์นาเมนต์ ช่วงเก็บตัว หรือแม้แต่อยู่นอกฤดูกาลแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

หากตัวอย่าง A พบสารหรือวิธีการต้องห้าม ห้องปฏิบัติการจะรายงานเป็น Adverse Analytical Finding หรือ AAF จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ เช่น นักกีฬามีข้อยกเว้นการใช้ยาเพื่อการรักษา หรือ TUE หรือไม่ รวมถึงสิทธิ์ขอตรวจตัวอย่าง B

ผลจากตัวอย่าง A เพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายว่านักกีฬาละเมิดกฎ และข้อมูลจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาผลอย่างเป็นทางการก่อนมีการประกาศบทลงโทษ

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ออมสิน ศศิภาพร ตบสนั่น 28 แต้ม จนถูกตรวจโด๊ป เปิดเกณฑ์ FIVB เล็งนักกีฬาอย่างไร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:25 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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