“ไชยชนก” สั่งตรวจดาต้าเซ็นเตอร์ถูกตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต หลายจุดใน กทม.
ไชยชนก สั่งตรวจดาต้าเซ็นเตอร์ถูกตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต หลายจุดใน กทม. เผยได้รับรายงานมาซักพักแล้ว ขอเวลาตรวจให้ชัดเจน
นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ให้สัมภาษณ์ถึงรายงานดาต้าเซ็นเตอร์ที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตว่า ตนได้รับรายงานมาสักระยะแล้ว และเร่งตรวจสอบ เพราะดาต้าเซนเตอร์เหล่านี้ถูกตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต และตั้งเป็นหย่อมหลายสถานที่ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการให้หน่วยงานอื่นๆรวบรวมข้อมูลในการตรวจสอบ
เมื่อถามว่าได้รับรายงานหรือไม่ว่ามีดาต้าเซนเตอร์ในลักษณะนี้กี่แห่ง นายไชยชนก กล่าวว่า หากได้รับการสรุป จะแจ้งอีกครั้ง แต่ยืนยันว่ามีหลายแห่ง มีทั้งสถานที่ที่ให้บริการด้านอื่น แต่ในรายละเอียดเชิงลึก ต้องให้หน่วยงานต่างๆรวบรวมข้อมูล แล้วจะแจ้งอีกครั้ง
เมื่อถามว่า จะได้ความชัดเจนเมื่อไหร่ นายไชยชนก กล่าวว่า จะเร่งให้ ตนต้องการให้ข้อมูลครอบคลุมและจริงทั้งหมด
เมื่อถามว่า ทราบจุดประสงค์ของการตั้งดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ไม่ได้ทราบเจตนา เพราะเป็นการพลิกผันใช้สถานที่ จากกิจการที่ไม่ได้กำไรและไม่ได้ประโยชน์ มาเป็นเศรษฐกิจของอนาคต อย่างไรต้องตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อถามว่ามีการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ก็ทราบเหมือนกัน โดยได้มอบให้หน่วยงานไปตรวจสอบ และได้ขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเบื้องต้นคาดว่าจริง แต่ยังไม่ทราบปริมาณ ว่ามีจำนวนเท่าไหร่
ทั้งนี้ ต้องไปดูว่าการตั้งดาต้าเซ็นเตอร์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่และยังไง เพราะไม่ได้รับการอนุญาต เพราะหากริเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีกฎระเบียบใด ก็ต้องมาดูกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ ส่วนเรื่อง การกักตุนน้ำมันก็ต้องดูเช่นกัน ต้องดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่
เมื่อถามว่ามีการตรวจสอบหรือไม่ว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นของกลุ่มทุนต่างชาติหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ขอตรวจสอบและสอบสวนให้มากกว่านี้ก่อน เเต่ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้
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