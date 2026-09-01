รวบแล้วมือมีดกระหน่ำแทง นายก อบต.บ้านติ้ว สารภาพคุยงานไม่ลงตัว
รวบแล้วมือมีดกระหน่ำแทง หลักทรัพย์ คำโสม นายก อบต.บ้านติ้ว ก่อนพยายามฆ่าปิดปากภรรยา สารภาพคุยงานไม่ลงตัว จนเกิดการโต้เถียง
จากกรณีที่ นายหลักทรัพย์ คำโสม อายุ 61 ปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว ถูกอาวุธมีดแทงที่คอ หัวใจ ลิ้นปี่ ใต้ลิ้นปี่หน้าอก หน้าท้องเสียชีวิต ขณะที่ภรรยาถูกแทงได้รับบาดเจ็บแต่หนีมาได้ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ตำรวจ สภ.หล่มสัก ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ สารภูษิตสันต์ ผกก.สภ.หล่มสัก และพ.ต.ท.ปฎิเวธ ตาลสุข รอง ผกก.สส.สภ.หล่มสักได้สั่งการให้ทำการสืบสวนสอบสวนจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงจนกระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนาย พิภพ อายุ 48 ปี ซึ่งมีอาชีพรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ต่อมาช่วงเวลา 23.50 น. ผู้ก่อเหตุได้ติดต่อเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.หล่มสัก
จากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุให้การว่า ตอนเกิดเหตุตนขับรถมาพูดคุยเรื่องงานกับนายหลักทรัพย์ แต่เกิดการโต้เถียงกันอย่างหนัก ด้วยความโมโหจึงใช้มีดปลายแหลมที่วางอยู่บนโต๊ะแทงเข้าไปที่ร่างของนายหลักทรัพย์หลายครั้งจนแน่นิ่ง เมื่อภรรยาของนายหลักทรัพย์วิ่งออกมาดูจึงได้ใช้มีดแทงหลายครั้ง แต่ภรรยาได้วิ่งหนีเข้าไปในบ้าน ตนจึงขับรถหลบหนีออกมา แต่ทนแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ จึงได้ติดต่อเข้ามอบตัว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย พร้อมนำไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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