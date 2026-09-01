ข่าวดาราบันเทิง

ป๋อ ณัฐวุฒิ แจงข่าวถูกจับคาบ้าน ยันไม่ยุ่งธุรกิจสีเทา ไม่อยากรวยทางลัด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:33 น.
ป๋อ ณัฐวุฒิ ยืนยันไม่เคยทำผิดกฎหมายหรือยุ่งเว็บพนัน

ป๋อ ณัฐวุฒิ แจงด่วนหลังข่าวเท็จ ตำรวจบุกรวบคาบ้านปมเอี่ยวธุรกิจสีเทา 350 ล้าน สาบานไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแน่นอน เผยรักงานแสดง ไม่อยากรวยทางลัด

แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ กรณีพระเอก ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ ออกมาไลฟ์ชี้แจงข้อเท็จจริง หลังเพจข่าวปลอมปล่อยข้อมูลเท็จกล่าวหาว่าตำรวจบุกจับกุมตัวถึงบ้านพัก เนื่องจากมีส่วนพัวพันกับธุรกิจสีเทาและเว็บพนันออนไลน์ สร้างความเสียหายสูงถึง 350 ล้านบาท

ป๋อ ณัฐวุฒิ สาบานต่อหน้าทุกคนว่าตนเองไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมาย ธุรกิจสีเทา หรือเว็บพนันออนไลน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ตนเองใช้ชีวิตตามปกติ ตื่นเช้ามาไม่มีตำรวจเดินทางมาที่บ้าน ไม่มีการจับกุมเกิดขึ้น ข่าวทั้งหมดคือเรื่องแต่งขึ้นเพื่อเจตนาดึงคนเข้าไปดูและหวังยอดวิว พร้อมย้ำว่ากำลังนั่งไลฟ์อยู่ที่บ้านในมุมเดิม ไม่ใช่ภาพสร้างจาก AI และถือเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจมาไลฟ์พูดคุย ทำให้แฟนคลับได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น

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นักแสดงชายขอร้องให้สังคมช่วยกันปกป้องผู้ตกเป็นเหยื่อจากข่าวปลอมลักษณะนี้ เพราะคนทำมักสร้างเรื่องมากลั่นแกล้งและทำลายชื่อเสียงโดยที่ผู้เสียหายเอาผิดได้ยาก เขาย้ำว่าตนเองมีศักดิ์ศรี พอมีพอกิน และต้องการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นความภาคภูมิใจให้กับลูกทั้ง 2 คน ต่อให้มีคนเอาเงินจำนวนมากมาหลอกล่อก็ไม่คิดจะทำเรื่องผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ป๋อเล่าย้อนถึงครอบครัวว่า พ่อเคยรับราชการและเป็นคนยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่ยอมทำตามน้ำจนเผชิญการกลั่นแกล้ง เจอคำสั่งย้าย และเจอการสอบสวนบ่อยครั้ง เขาจึงยึดถือแนวทางนี้มาโดยตลอด ครอบครัวข้าราชการอาจไม่ได้มีวิธีคิดหาทางลัดเพื่อสร้างความร่ำรวย แต่เขาเชื่อมั่นว่าการเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องคือสิ่งสำคัญที่สุด สุดท้ายเขาขอบคุณแฟนคลับที่เชื่อใจ พร้อมย้ำว่ารักในอาชีพนักแสดงและพิธีกร ไม่เคยอยากรวยจากวิธีทางลัดแต่อย่างใด

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ภาพจาก Instagram : poh_natthawut
ป๋อ ณัฐวุฒิ-2
ภาพจาก Instagram : poh_natthawut
ป๋อ ณัฐวุฒิ
ภาพจาก Instagram : poh_natthawut
@useriyf64yy1u3 #ป๋อณัฐวุฒิ ♬ เสียงต้นฉบับ – ขายแม่งทุกอย่าง (ของแท้)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:33 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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