วอลเลย์บอล

ป้าเขียวคือใคร? “พรพรรณ” เฉลย ที่แท้เทพีเสรีภาพ บนขอให้ไทยไปโอลิมปิก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:06 น.
ป้าเขียวคือใคร? "พรพรรณ" เฉลย ที่แท้เทพีเสรีภาพ บนขอให้ไทยไปโอลิมปิก

“พรพรรณ-ปิยะนุช” เผยที่มาวลีไวรัล “ป้าเขียวรักประเทศไทย” หมายถึงอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ทั้งคู่เคยขอพรระหว่างเล่นลีกสหรัฐฯ ให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028

กลายเป็นวลีชวนสงสัยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรก เมื่อ “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม ทิ้งท้ายการสัมภาษณ์ด้วยประโยคว่า

“ป้าเขียวรักชมพู่ ป้าเขียวรักประเทศไทย”

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แฟนวอลเลย์บอลจำนวนไม่น้อยพากันตามหาว่า “ป้าเขียว” คือใคร เป็นญาติของกัปตันพู่หรือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีม ก่อนเจ้าตัวจะเฉลยว่า ป้าเขียวไม่ได้เป็นคน แต่คือ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ หรือ Statue of Liberty สัญลักษณ์สำคัญของสหรัฐอเมริกา

ที่มาวลี “ป้าเขียวรักประเทศไทย”

หลังเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พรพรรณได้ชวน “แป้น” ปิยะนุช แป้นน้อย ออกมาเล่าเรื่องนี้ด้วยกัน ว่า เมื่อปีที่แล้วระหว่างไปแข่งขันวอลเลย์บอลลีกในสหรัฐอเมริกา มีโอกาสล่องเรือผ่านอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพที่นครนิวยอร์ก จึงขอพรหรือ “บน” เอาไว้ว่า ขอให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2028

เมื่อทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 คว้าแชมป์สมัยที่ 4 และได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกที่นครลอสแอนเจลิส ความปรารถนาที่ทั้งคู่เคยฝากไว้ก็กลายเป็นจริง

พรพรรณจึงเรียกเทพีเสรีภาพอย่างเป็นกันเองว่า “ป้าเขียว” พร้อมประกาศด้วยความดีใจว่า ป้าเขียวรักชมพู่และรักประเทศไทย ส่วนจะกลับไปแก้บนด้วยอะไรนั้น เจ้าตัวยังไม่ได้บอก แฟน ๆ จึงต้องรอฟังภาคต่อกันอีกครั้ง

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คำว่า “เขียว” มาจากสีของตัวอนุสาวรีย์ ส่วนคำว่า “ป้า” เป็นชื่อเรียกติดตลกตามบุคลิกของพรพรรณ จนประติมากรรมระดับโลกได้ชื่อเล่นภาษาไทยแบบไม่ทันตั้งตัว

ป้าเขียวคือใคร? "พรพรรณ" เฉลย ที่แท้เทพีเสรีภาพ บนขอให้ไทยไปโอลิมปิก
ภาพจาก: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ประวัติ เทพีเสรีภาพสร้างขึ้นได้อย่างไร

เทพีเสรีภาพมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Liberty Enlightening the World แปลว่า “เสรีภาพส่องสว่างแก่โลก” ตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี บริเวณปากอ่าวนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

แนวคิดการสร้างเริ่มขึ้นราวปี ค.ศ. 1865 จาก เอดูอาร์ด เดอ ลาบูเล นักกฎหมายและนักเคลื่อนไหวชาวฝรั่งเศส ซึ่งเสนอให้ฝรั่งเศสมอบอนุสาวรีย์แก่สหรัฐอเมริกา เพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและครบรอบ 100 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ

ผู้รับหน้าที่ออกแบบคือ เฟรเดริก ออกุสต์ บาร์โธลดี ประติมากรชาวฝรั่งเศส ส่วนโครงสร้างโลหะภายในเป็นผลงานของ กุสตาฟ ไอเฟล วิศวกรผู้มีชื่อเสียงจากหอไอเฟลในกรุงปารีส

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องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปปั้นล้วนมีความหมาย ได้แก่

  • คบเพลิงในมือขวา หมายถึงแสงสว่างแห่งเสรีภาพ
  • แผ่นจารึกในมือซ้ายสลัก “JULY IV MDCCLXXVI” หรือวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 วันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
  • มงกุฎเจ็ดแฉกเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่แผ่ออกไปทั่วโลก
  • โซ่และตรวนที่แตกบริเวณเท้า สื่อถึงการหลุดพ้นจากการกดขี่และระบบทาส

ฝรั่งเศสรับผิดชอบสร้างตัวรูปปั้น ขณะที่ฝ่ายสหรัฐฯ จัดสร้างฐานรองรับ เมื่อสร้างเสร็จจึงแยกชิ้นส่วนขนส่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาประกอบใหม่ที่นครนิวยอร์ก

เทพีเสรีภาพเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1886 โดยประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลีฟแลนด์ หากวัดตั้งแต่พื้นถึงปลายคบเพลิงจะมีความสูงประมาณ 93 เมตร

ประวัติ เทพีเสรีภาพ

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ทำไมเทพีเสรีภาพจึงเป็นสีเขียว

เทพีเสรีภาพไม่ได้มีสีเขียวมาตั้งแต่ต้น เพราะผิวภายนอกสร้างจากแผ่นทองแดงหนาประมาณ 2.4 มิลลิเมตร ช่วงแรกจึงมีสีน้ำตาลแดงคล้ายเหรียญทองแดงใหม่

เมื่อเผชิญอากาศ ความชื้นและสภาพแวดล้อมนานหลายปี ผิวทองแดงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จนก่อตัวเป็นชั้นสีเขียวที่เรียกว่า พาทินา ภายในปี ค.ศ. 1906 ตัวอนุสาวรีย์ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ชั้นพาทินาไม่ได้ทำให้อนุสาวรีย์ผุพังอย่างรวดเร็ว ตรงกันข้าม มันช่วยเคลือบและป้องกันทองแดงด้านในจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติ สีเขียวของเทพีเสรีภาพจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่เกิดขึ้นเอง และกลายเป็นที่มาของชื่อเล่น “ป้าเขียว” ในฉบับกัปตันพู่

จากของขวัญของฝรั่งเศสสู่สัญลักษณ์ระดับโลก

เทพีเสรีภาพตั้งอยู่บริเวณเส้นทางเดินเรือเข้าสู่นครนิวยอร์ก จึงเคยเป็นภาพแรก ๆ ที่ผู้อพยพจากหลายประเทศมองเห็นเมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20

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อนุสาวรีย์แห่งนี้จึงมีความหมายมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว แต่ยังเป็นตัวแทนของเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่

องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเทพีเสรีภาพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ. 1984 โดยยกย่องการผสมผสานระหว่างงานประติมากรรมและวิศวกรรม รวมถึงคุณค่าในฐานะสัญลักษณ์สากลของเสรีภาพ

ส่วนในความทรงจำของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย เทพีเสรีภาพยังมีอีกหนึ่งสถานะ คือ “ป้าเขียว” ผู้รับฟังคำขอของพรพรรณและปิยะนุช ก่อนทีมสาวไทยจะทำความฝันด้วยฝีมือของตัวเอง และเตรียมเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในฐานะนักกีฬาโอลิมปิกปี 2028

ป้าเขียวคือใคร? &quot;พรพรรณ&quot; เฉลย ที่แท้เทพีเสรีภาพ บนขอให้ไทยไปโอลิมปิก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ก.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 01 ก.ย. 2569 11:06 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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