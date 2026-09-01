หนุ่มเมาแล้วขับ หนีเป่าแอลกอฮอล์ 3 กิโลเมตร สุดท้ายขับรถตกทะเล
ชายเกาหลีใต้เมาแล้วขับ หนีตรวจเป่าแอลกอฮอล์ 3 กิโลเมตร ทำเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 นาย สุดท้ายรถตกทะเลใกล้ท่าเรือกวางอัม
เหตุเกิดเวลาประมาณ 22.55 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2569 ตำรวจได้รับแจ้งรถต้องสงสัยเมาแล้วขับในย่านจินดง เขตมาซันฮับโพ เมืองชางวอน เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบและขอให้คนขับตรวจวัดแอลกอฮอล์ แต่ชายปฏิเสธก่อนขับรถออกจากพื้นที่
ระหว่างที่ตำรวจพยายามหยุดรถ เจ้าหน้าที่ 1 นายได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อศอก จากนั้นตำรวจประสานหน่วยยามฝั่งชางวอนให้ช่วยติดตาม
เวลาประมาณ 23.03 น. เจ้าหน้าที่พบรถตกอยู่ในทะเลบริเวณท่าเรือกวางอัม ห่างจากจุดที่เริ่มหลบหนีประมาณ 3 กิโลเมตร พร้อมพบคนขับกำลังจมอยู่ใกล้รถ จึงช่วยขึ้นจากน้ำได้ในเวลาประมาณ 23.06 น. เบื้องต้นไม่พบอาการผิดปกติรุนแรง และไม่พบผู้โดยสารคนอื่นภายในรถ
หน่วยยามฝั่งเก็บกล้องบันทึกภาพหน้ารถไว้ตรวจสอบ พร้อมตรึงรถและติดทุ่นบอกตำแหน่งเพื่อป้องกันรถลอยออกจากจุดเกิดเหตุ ก่อนส่งตัวชายให้ตำรวจมาซันจุงบูควบคุมตัว
ตำรวจจับชายในฐานต้องสงสัยขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่จนเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ และอยู่ระหว่างสอบสวนลำดับเหตุการณ์เพิ่มเติม รวมถึงสาเหตุที่รถตกลงในทะเล
จนถึงรายงานล่าสุด ยังไม่มีการเปิดเผยผลตรวจระดับแอลกอฮอล์ จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนขับอยู่ในภาวะมึนเมาขณะเกิดเหตุ ข้อมูลที่ยืนยันได้ในขณะนี้คือ ตำรวจได้รับแจ้งรถต้องสงสัยเมาแล้วขับ และชายปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนหลบหนี
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Yonhap News: ชายปฏิเสธตรวจแอลกอฮอล์ หนี 3 กม. ก่อนรถตกทะเล
- SBS News: รายละเอียดเหตุไล่ติดตามและการช่วยเหลือ
- Seoul Shinmun: ลำดับเวลาพบรถและช่วยคนขับขึ้นจากน้ำ
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