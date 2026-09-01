ทลายโกดัง เมมโมรี่การ์ดเถื่อน ปทุมธานี ยึด 16,245 ชิ้น เสียบแล้วติดไวรัส-ความจุปลอม
ตำรวจสอบสวนกลางบุกค้นโกดังแฝดอำพรางเป็นตึกร้างใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ยึดการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ปลอมเครื่องหมายการค้า 6 แบรนด์ดัง รวม 16,245 ชิ้น หลังผู้บริโภคร้องเรียนว่าซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้ ความจุไม่ตรงปก และข้อมูลเสียหายคล้ายติดไวรัส
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกับตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเจ้าของเครื่องหมายการค้า เข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งที่ไม่ติดเลขที่ ในพื้นที่ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางเป็นการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของ oppo, SanDisk, HP, Xiaomi, Kingston และ FNK vision รวม 6 รายการ จำนวน 16,245 ชิ้น ในความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร
จุดเริ่มต้นของคดีมาจากการที่ตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า สั่งซื้อการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่เมื่อนำมาใช้งานจริงกลับใช้ไม่ได้ หรือมีหน่วยความจำไม่เต็มตามจำนวนที่ระบุ
ผู้เสียหายบางรายพบอาการผิดปกติคล้ายการติดไวรัสหลังเสียบใช้งาน ส่งผลให้ข้อมูลภายในระบบเสียหายอย่างหนัก เมื่อตำรวจประสานบริษัทผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์แท้เพื่อตรวจสอบ จึงยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานและปลอมเครื่องหมายการค้า
จากการสืบสวนพบว่ามีการใช้โกดังปิดในพื้นที่ตำบลคลองสองเป็นสถานที่กักเก็บสินค้าเพื่อเตรียมจำหน่าย เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติหมายค้นจากศาลเข้าตรวจสอบ
เมื่อเข้าไปถึงพบว่าเป็นโกดังแฝดที่เชื่อมถึงกัน มีการอำพรางประตูทางเข้าให้ดูเหมือนโกดังร้าง ภายในพบพนักงานชาวไทยกำลังแพ็คสินค้า และมีการนำกล่องพัสดุมาพันด้วยฟิล์มยืดสีดำรอบกอง เพื่อให้ดูคล้ายกองขยะที่ไม่ใช้แล้วสำหรับหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
เมื่อเปิดตรวจภายในพัสดุ พบการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ปลอมเครื่องหมายการค้ากว่า 16,245 ชิ้น เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐาน
เบื้องต้นผู้ต้องหาซึ่งเป็นพนักงานดูแลโกดังให้การว่า เจ้าของหรือผู้ดูแลกิจการเป็นนายทุนชาวต่างชาติ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบสวนขยายผลเพื่อนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเลี่ยงความเสี่ยง ควรตรวจสอบความจุจริงของการ์ดหน่วยความจำทันทีหลังได้รับสินค้า เนื่องจากการ์ดปลอมมักถูกแก้ค่าความจุให้ระบบแสดงผลเกินความจริง ทำให้ไฟล์ที่บันทึกเกินความจุจริงเสียหายโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว รวมถึงควรเลือกซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และระวังสินค้าที่ตั้งราคาต่ำกว่าราคาตลาดมากผิดปกติ
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แหล่งอ้างอิง
- ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
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